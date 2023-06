Petter Olsen stengte turvei – nå krever ordføreren at portene fjernes

75 år gamle Petter Olsen vant en arvestrid med sin bror Fred Olsen for over 20 år siden. Striden dreide seg blant annet om arv av en samling Munch-bilder.

Noen av pengene han fikk har han brukt på å utvikle en besøksgård på Ramme ved Oslofjorden, like nord for Hvitsten i Vestby kommune.

Etter flere år med byggearbeider oppdaget hyttenaboene at turveien forbi gården ikke ble åpnet igjen.

I fjor begynte Ramme gård å ta betalt for å slippe inn på området, som da ble stengt for allmenn ferdsel. Bommer og overvåkingskameraer var satt opp, og området gjerdet inn.

Ramme gård, midt i bildet. Det er hyttenaboer nord for Ramme som reagerer på stengingen av turveien de har brukt i alle år. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Bommene på Rammeveien er et ulovlig stengsel

Rammeveien har vært en del av forbindelsen mellom Hvitsten og Ramme i minst 150 år, sier Bente Lier. Hun er generalsekretær i Norsk friluftsliv og også styremedlem i Pyttskog vel.

De har i flere år kjempet for å få gjenåpnet Rammeveien for allmenn ferdsel. I kommunens reguleringsplan er Rammeveien regulert som turvei.

– Det er nå slått fast at bommene på Rammeveien er et ulovlig stengsel. Vi ser det andre steder i landet også, at enkelte grunneiere tar seg til rette på denne måten, sier Lier.

Bente Lier på sørsiden av Rammeveien, der porten er lukket igjen. Foto: Tormod Strand / NRK

Som generalsekretær i Norsk Friluftsliv mener hun striden om Rammeveien som turvei og en del av kyststien er viktig, og berører veldig mange.

– Stenging av veien bryter med allemannsretten, og retten til fri ferdsel i utmark, sier Bente Lier.

Lier er også opptatt av at Rammeveien er en svært vakker turvei.

– Jeg har brukt denne veien så lenge jeg har levd. Det er en kulturhistorisk viktig og vakker vei, sier Lier.

Dett er Rammeveien som nå er stengt for allmenn ferdsel. Du trenger javascript for å se video. Dett er Rammeveien som nå er stengt for allmenn ferdsel.

Kommunen kan gi dagbøter

Nå har hyttenaboene fått tung juridisk drahjelp. Vestby kommune har i flere år vært usikker på om Petter Olsen har hatt lov til å stenge Rammeveien.

Derfor har de bestilt en juridisk betenkning via Miljødirektoratet.

Ramme gård ligger idyllisk til langs Oslofjorden, i Vestby kommune. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Notatet, som er laget av advokatfirmaet SANDS, slår tydelig fast at flere porter som stenger Rammeveien er i strid med plan- og bygningsloven.

Advokatfirmaet, som var på befaring i området tidligere i år, mener portene danner grunnlag for ulovlighetsoppfølging. Det betyr ifølge advokat Odd Walther Moi i praksis at kommunen kan kreve at portene skal åpnes, og ilegge tvangsmulkt hvis det ikke skjer.

Den røde streken til høyre i bildet er Rammeveien som er stengt for allmenn ferdsel, og som ordfører og rådmannen i Vestby nå vil ha åpnet. Den hvite streken er den nye turveien som Petter Olsen har lagt øst for Rammeveien. Sør for Petter Olsens eiendom kommer du inn på Rammeveien igjen. NRK tar forbehold om at strekene på bildet ikke er en helt nøyaktig gjengivelse av der hvor de to veiene faktisk går. Foto: Truls Antonsen/Øyvind Bye Skille / NRK

Notatet slår også fast at hele området langs Rammeveien er utmark.

«Dette innebærer at allmennheten har rett til ferdsel over Rammeveien gjennom Ramme gård etter friluftsloven, slik at bestemmelsen om ulovlige stengsler får anvendelse. Vår vurdering er at tre av fire porter over Rammeveien er i strid med denne bestemmelsen, slik at kommunen kan kreve disse fjernet eller endret».

Hva er innmark? Ekspander/minimer faktaboks Innmark er en vanlig betegnelse på dyrket jord og kulturbeite, inklusive eng og mindre stykker udyrket jord innenfor samme område. Som juridisk begrep inkluderer det også gårdsplass, hustomt og lignende. Innmark ble visstnok opprinnelig brukt om den mark som ligger innenfor gjerdene (heimebøen). Jord utenom innmark blir kalt utmark. I friluftsloven er innmark og utmark definert med henblikk på allmennhetens rettigheter, den såkalte allemannsretten. Høyesterett har gjennom sin domspraksis gitt en nærmere avklaring av innmarksbegrepet i friluftsloven. Innmark i bebygde områder omfatter bare den private sonen rundt bebyggelse, og ikke nødvendigvis hele tomten. I strandsonen langs sjøen er det en strengere innmarksdefinisjon, slik at beboerne der må akseptere å få allmennheten tettere inn på seg. Kilde: Store norske leksikon.

Dette er notatet som advokatbyrået Sands har laget for Vestby kommune. Foto: Tormod Strand / NRK

Ordfører vil fjerne bommene

På kommunehuset i Vestby er Arbeiderparti-ordfører Tom Anders Ludvigsen glad for den tydelige konklusjonen, i en sak som har versert i flere år.

Tom Anders Ludvigsen (Ap) sier han nå går inn for å åpne Rammeveien, ved å fjerne bommer og gjerder. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Juridisk ekspertise, og også rådmannens innstilling er at bommene på Rammeveien skal vekk. Det er det klare rådet i forhold til turstien og kyststien fra Hvitsten mot Frogn kommune.

– Hva vil kommunen nå gjøre?

– Ja, nå skal vi behandle kommuneplanen den 19. juni. Og jeg har ingen følelse for noe annet enn at det politiske flertallet i kommunen, inklusive meg selv, ønsker å fjerne bommene.

– Hva hvis Petter Olsen sier nei til det?

– Det kan Petter Olsen ikke gjøre, hvis kommunestyret vedtar det, sier ordføreren.

Petter Olsen: Sikkerhet og økonomi

Petter Olsen tar imot NRK ved hovedinngangen til Ramme gård, der Rammeveien går, og der du nå må betale for å komme inn på gården og Rammeveien.

Petter Olsen arvet Ramme gård i 1966. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Tidligere på dagen var Olsen på ordførerens kontor i forkant av NRKs intervjuavtale med ordføreren, for å høre hva han ville si til NRK. Olsen virker kampklar, og er ikke villig til å åpne Rammeveien uten videre.

– Dette er jo et forsøk på å lage en destinasjon, og da må vi ha inntekter for å kunne ha noe å vise frem.

– Hvis du hadde holdt veien åpen, sånn som veien var før, hvorfor hadde det ødelagt muligheten for inntekt for deg?

– Jo, hvem vil se gratis dyr? Og så etterpå betale for det? Det henger ikke sammen. Vi må kunne ta en «tunavgift» for å kunne drive og vise dyr. Sjeldne dyr, det er truede raser som vi tar vare på her, og det vekker betydelig interesse, sier Olsen.

Langs den stengte Rammeveien er det innhegninger med dyr. Gammel norsk spælsau, ullgris og telemarksfe er noen av dyrene du kan se på Ramme gård.

Petter Olsen har også brukt sikkerhet for dyr, mennesker, og eiendom som argument for å stenge veien.

– Vi har et sikkerhetsaspekt her, fordi vi har verdifull kunst, sier Olsen. Han nevner også at stedet for eksempel kan bil brukt til fredsforhandlinger og da er sikkerhet viktig.

Det er hyttenaboer nord for Ramme som krever turveien åpnet. Du trenger javascript for å se video. Det er hyttenaboer nord for Ramme som krever turveien åpnet.

Olsen sier at landbruksdriften med store maskiner på gården kan være farlig for gående langs Rammeveien som går gjennom gårdstunet.

Han forteller at de også av og til kjører en toetasjes London-buss trukket av hester rundt på tunet.

– Dette vil bli umulig å gjennomføre med nye gjerder og porter mot Rammeveien som da skal være offentlig, sier Olsen.

En av portene på Rammeveien Du trenger javascript for å se video. En av portene på Rammeveien

– Man kan ikke ta seg til rette og stenge turveier

Petter Olsen mener han har lagt til rette et godt alternativ til Rammeveien, en turvei og kyststi som går lenger øst, gjennom skog og langs et jorde.

Det er her de fleste nå, etter stengingen, ferdes hvis de skal gå tur fra Frogn til Hvitsten. Olsen sier det her er mulig å komme seg fram med barnevogn og rullestol.

NRK går med Bente Lier i Pyttskog vel langs den alternative veien som Petter Olsen har åpnet øst for Rammeveien. Lier sier dette ikke er et alternativ, fordi det er prinsippet om allemannsretten denne saken dreier seg om.

– Men det er jo ikke mye omvei å gå her i stedet for Rammeveien?

– Nei, og igjen så er det jo det prinsipielle her som er viktig. Man kan ikke ta seg til rette og stenge regulerte turveier, sier Lier.

Langs den nye veien øst for Rammeveien ligger det også et lager for Ramme gård, med maskiner og bygningsmaterialer.

– Dette er jo ikke så veldig sjarmerende heller. Dette er et deponi eller en lagerplass for Ramme gård. Sånne finnes det flere av innover i skogen også, sier Lier.

Slik ser det ut der Petter Olsen har lagt en lagerplass, langs den nye turveien han har anlagt. Foto: Tormod Strand / NRK

Petter Olsen sier at lageret i skogen er under ferdigstillelse, og at det skal bli pent der om kort tid.

Petter Olsen sier også at han har åpnet en kultursti vest for Rammevien, nærmere sjøen, på Edvard Munchs tidligere eiendom.

Olsen er ikke enig med advokatene og kommunen som nå har landet på at Rammeveien må åpnes. Olsen legger vekt på at kommunens administrasjon tidligere har vært enige i at veien kan stenges, fordi den er innmark.

Han har ingen planer om å etterkomme kommunens krav om å åpne Rammeveien med det første.

– Det skal være samtaler mellom oss, vi får se hva som kommer ut av det. Vi kommer nok fram til en løsning, sier Petter Olsen.

Etter at NRK intervjuet Petter Olsen, har han sendt NRK et notat der et advokatfirma på oppdrag fra Olsen går gjennom notatet fra advokatene til kommunen. Olsens advokat mener Rammeveien er utmark og at portene og stengslene ikke er ulovlige, og at Olsen er i sin fulle rett til å stenge Rammeveien.