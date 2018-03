Peter Madsen sier han sendte SMS til kona 20 minutter etter Kim Wall at døde

Under den syvende rettsdagen i København byrett, fortsatte Peter Madsens med sin forklaring. Den tiltalte møtte i rettssal 60 i en svart jakke, T-trøye og svarte briller.

Det var knyttet stor spenning til hva 47-åringen ville si. Forrige gang Madsen sa noe i retten, gikk aktor Jakob Buch-Jepsen inn i de grusomme detaljene i saken.

Peter Madsen hevder Kim Wall døde som følge av en ulykke i ubåten, og at han i panikk ville kvitte seg med kroppen.

Madsen har ikke sagt noe i retten siden den andre rettsdagen, den 21. mars, men den gangen ble ikke forklaringen ferdig.

Kim Walls foreldre satt og fulgte forklaringen sammen med Jens Møller Jensen, politiinspektør i København-politiet.

Madsen har tidligere forklart at Kim Wall døde ca. kl. 23.05 på kvelden. I retten i dag kom det fram at Peter Madsen sendte en tekstmelding til sin daværende kone kl. 23.25, altså 20 minutter etter at Wall skal ha omkommet.

AVBILDET: Dette bildet ble tatt på kvelden den 10. august i fjor. Peter Madsen har forklart at Kim Wall døde like etter klokken 23 på kvelden. Foto: Ritzau Foto

«S, jeg er på eventyr med Nautilus. Har det godt. Seiler i havblikk og månelys. Dykker ikke. Kyss og klem til kattene.

S er altså Madens daværende kone, som NRK velger å ikke identifisere.

Tekstmeldingen ble avsluttet av flere hjerte-emojis.

– Er Kim Wall død her, spør aktor?

– Hva tror du jeg svarer på det spørsmålet, svarer Peter Madsen tydelig irritert.

– Jeg må spørre om deg om deg om det, sier aktor.



– Jeg har forklaret det. Kim Wall er død. Jeg vet at S vil savne meg. Jeg må helt enkelt fortelle henne noe. Jeg vet bare at det er skjedd en katastrofe på Nautilus, og S vil bli nervøs, så jeg vil berolige henne, sier Madsen.

Madsen har tidligere forklart at han ikke ringte etter hjelp da Kim døde. Han har beskrevet at han var i en «ekstrem situasjon»

– Jeg har det vanskelig med å forstå situasjonen din. Du har overskudd til å sende den SMS-en, men ikke til å ringe etter hjelp, sier aktor.

Madsen har tidligere forklart at han parterte Kim Wall ved 07-tiden på morgenen dagen etter. Retsmedicinsk Institut mener at skadene på kroppen ble påført tidligere enn dette.

Det har ikke blitt endelig konkludert når Kim omkom.



Madsen og kona er nå skilt.

SAMMEN MED FORELDRENE: Jens Møller Jensen i København-politiet var i rettssal 60 sammen med foreldrene til Kim Wall. Foto: DR

Så ikke Madsen på ubåten

Aktor ville også vite mer om selve seilasen den 10. august i fjor.

Madsen er tiltalt for brudd på sjøfartsloven i forbindelse med Nautilus’ siste seilas den 10. august. 47-åringen erkjenner delvis skyld for lovbrudd, men ikke for de skjerpende omstendighetene.

Den danske sjøfartsmyndigheten mener at Madsen lå på kollisjonskurs med et stort lasteskip.

Madsen selv mener det ikke var en farlig situasjon fordi ubåten hadde svært gode manøvreringsevner.

– Det er veldig enkelt. Det har å gjøre med ubåtens evne til å manøvrere, svarte Madsen, som var tydelig irritert på aktor under utspørringen.

Lasteskipet oppdaget Nautilus like ved midnatt den 10. august. Vitner har fortalt til politiet at de ikke så noen personer ved ubåten. Madsen selv hevder han sto på broen.

Dette var kort tid etter at Kim Wall, ifølge Peter Madsen, døde av ulykken inne i ubåten.

– Hvorfor har vitnet på skipet sagt at han ikke så deg? ville aktor vite.

– Det er fordi jeg hadde på meg en mørk kjeledress, ubåten var sort og det var mørkt, svarte Madsen.