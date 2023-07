Skytingen skjedde under en politiaksjon mot et hotell på Grønland.

– I forbindelse med aksjonen har politiet avfyrt ett skudd mot en person. Personen er bevisst og blir ivaretatt av helse. Spesialenheten er rutinemessig varslet, skriver operasjonsleder Sven Christian Lie i en melding til pressen.

Politiet er på stedet med flere patruljer og det skal ikke være fare for andre personer.

Bilder fra stedet viser at politiet har satt opp sperringer rundt hotellet.

En person ble skutt av politiet på Grønland i Oslo natt til søndag i forbindelse med en aksjon mot et hotell. Foto: Geir Olsen / NTB

Vitne hørte to skudd

Et øyenvitne sier til Dagbladet at han har hørt to skudd, og at en mann er kjørt til sykehus.

Hotellet det er snakk om, er et såkalt leilighetshotell. Ifølge VG har hotellgjestene blitt bedt om å holde seg inne på rommene.

NRK har vært i kontakt med politiets operasjonssentralen som ikke kan gi flere detaljer.

– Operasjonssentralen kan ikke svare på videre spørsmål rundt dette da saken vil bli etterforsket av spesialenheten, sier Lie til NRK.

Politiet skrev om hendelsen på Twitter klokka 02.40.

Det er satt opp sperringer rundt hotellet som ligger på Grønland i Oslo. Foto: PhotoRunner AS

Spesialenheten etterforsker

Spesialenheten for politisaker opplyser i en pressemelding søndag morgen at de har startet etterforskning.

«Spesialenheten har besluttet å iverksette etterforsking. Formålet med etterforskingen er å få belyst hendelsesforløpet og de nærmere omstendighetene rundt situasjonen hvor det ble avfyrt skudd», står det i pressemeldingen.

Det står videre at Kripos er varslet og vil bistå Spesialenheten med åstedsundersøkelser. Våpen involvert vil bli sikret. Spesialenheten vil avhøre tjenestepersoner og vitner så snart som mulig.

Av hensyn til den videre etterforskingen gis det ikke mer detaljert informasjon om saken på nåværende tidspunkt, opplyser Spesialenheten.