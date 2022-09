Person funnet skutt i leilighet i Oslo

Politiet fikk melding om skytingen klokka 05.25 søndag morgen.

– Vi fikk først melding om at det var hørt smell i området. Like etterpå ble vi oppringt av en person som fortalte at en person var skutt i beinet inne i en leilighet, sier operasjonsleder Kim Vindsland i Oslo politidistrikt til NRK.

Personen som ble skutt er kjørt til sykehus med ambulanse. Politiet kan ikke si noe om skadeomfanget, utover at han har skuddskader i et bein.

– Vi har en formening om at åstedet kan være utendørs, men den skadde skal ha blitt funnet inne, sier innsatsleder Thomas Broberg til NRK.

Politiet har ikke gjennomført noen pågripelser direkte opp mot denne hendelsen.

Nødetatene rykket ut med store ressurser etter melding om skyting på Kampen i Oslo søndag morgen. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Så blod på gulvet i gangen

Andres Hare og Sarah Lacoste fra Storbritannia var i nærheten av der skytingen skjedde.

De hørte en person skrike gjennom et vindu.

– Vi trodde først at det var snakk om fyllebråk, men da vi gikk ut av rommet så vi blod på gulvet i gangen. Deretter så vi to personer i håndjern bli tatt med av politiet, sier de to til NRK.

Andres Hare og Sarah Lacoste fra Storbritannia hørte skriking. Foto: OLA MJAALAND / NRK

Jobber med å få oversikt

Politiet er i kontakt med flere personer som skal ha vært til stede i leiligheten da skytingen skjedde. De jobber nå med å få oversikt over hendelsesforløpet.

Vi jobber på stedet med vitneavhør, sporsikring og innhenting av eventuell videoovervåkning for å få en retning på saken, sier operasjonslederen.

Han vet foreløpig ikke hva slags våpen som ble brukt.