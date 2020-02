Permitteringsvarsel etter koronakrøll: – Ser positivt på det

Det er 7787 kilometer i luftlinje mellom bedriften Hapro Electronics på Jaren og Wuhan i Kina, episenteret for koronavirusutbruddet, som sender sjokkbølger gjennom verdensøkonomien.

Tross den store avstanden i kilometer, er elektronikkprodusenten blant bedriftene som har sett seg nødt til å sende permitteringsvarsel til de ansatte, siden viktige varer ikke kommer frem fra Kina.

– Vi har heldigvis vært i forkant og sikret oss en del ekstra varer i forbindelse med at det skulle være kinesisk nyttår, og vi visste at det ville bli stopp i leveransene. Sånn sett var vi godt rustet i en periode, sier Per Edgar Stuksrud, som er logistikk- og innkjøpsansvarlig i bedriften.

Stuksrud skjønte raskt at det kom til å bli utfordringer for dem, da del fabrikker utsatte oppstarten med en uke eller mer etter kinesisk nyttår.

– Vi fikk beskjed om at kommunikasjon og transport i Kina ble stengt ned. Det gjorde at vi måtte begynne å jobbe så hardt vi kunne med å finne løsninger der det var mulig.

Hapro forteller om fulle ordrebøker og at de driver med ansettelser, samtidig som de nå gjør alt de kan for å unngå permitteringer.

– Det er en absurd situasjon, sier administerende direktør, Tor Giæver.

Fakta om covid-19 Ekspandér faktaboks * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Viruset kan gi sykdommen covid-19. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen. * På Fastlands-Kina er det registrert over 75.000 smittede og 2.400 døde. De fleste befant seg i Hubei-provinsen. * Også Hongkong, Taiwan, Filippinene, Japan, Frankrike, Sør-Korea, Iran, Frankrike og Italia har hatt dødsfall som følge av viruset. * 17 europeiske land har bekreftet smittetilfeller av virussykdommen covid-19, også Norge. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke, og samlet sett er dødsraten på 2,3 prosent, ifølge en stor kinesisk studie. * WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. (Kilder: AP, AFP, DPA, Store norske leksikon, NTB)

Store tap for næringslivet

Helsedirektoratet opplyste torsdag at de etter råd fra Folkehelseinstituttet legger planer for er en situasjon der 25 prosent av Norges befolkning blir smittet av det nye koronaviruset.

Elisabeth Longa, avdelingsdirektør for samordning og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), sier koronaviruset potensielt sett kan få store konsekvenser for norsk arbeidsliv.

– Det er vanskelig å estimere kostnadene, men dersom det blir sånn at vi får et relativt høyt sykefravær, så kommer det til å bety kroner og øre i tapt arbeidsinnsats, og det kan være snakk om mye penger, sier Longva.

Produksjonsfall

DSB har allerede gjort analyser av hvordan en influensapandemi, der 25 prosent blir syke, kan slå ut. I rapporten «Analyse av krisescenarioer for 2019» heter det blant annet et slikt, hypotetisk scenario kan føre til opp mot 14 milliarder i tapt arbeidskraft, fordi mange er sykmeldte.

Longva påpeker at rapportens relevans opp mot koronaviruset er diskutabel, fordi man har tatt utgangspunkt i virus som er forskjellig fra koronaviruset i analysen.

– Når vi planlegger for mange smittede, så vil det også ha betydning for arbeidskraften. Vi kan se at folk blir syke, og ikke kommer på jobb. Det vil igjen ha betydning for leveransene i ulike sektorer. En pandemi kan føre til produksjonsbortfall, og det kan føre til kostnader knyttet til tap av arbeidsinnsats, for eksempel.

BREMS: En pandemi som gjør at mange ikke kommer seg på jobb, vil koste norsk økonomi store summer, forteller Elisabeth Longva, som er avdelingsdirektør for samordning og beredskap hos DSB. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Kinaavhengighet

Tilbake hos Hapro mottar de alt fra elektromekanikk, kretskort, plastdeler og aluminiumsdeler, til linser og optikk fra produsenter i Kina. Når lagrene starter å tømmes for deler, hindrer det produksjonen deres.

– Veldig mye av det her er høyteknologiprodukter, som krever en kvalifisering før vi kan bytte leverandør. Derfor er det ikke bare å bytte på noen uker, og i noen tilfeller har vi heller ikke mulighet til å bytte. Da var det bare å jage leverandørene så hardt vi kan for at de skal prioritere oss, forteller Stuksrud.

KJEMPER FOR Å UNNGÅ PERMITTERER: Hapro mangler mange av delene de trenger fra Kina, noe som skaper produksjonsproblemer. Foto: Ruth Barsten / NRK

Håpefulle

Selv om Hapro i verste fall må permittere 240 ansatte, ser de lys i enden av tunnelen.

– Vi tror at dette løser seg, om ikke veldig kjapt, så er det ting som tyder på at det er i gang igjen nå. Fabrikkene får tilbake mer og mer folk, så vi ser positivt på det.

Koronavirusutbruddet har vist hvor avhengige også norsk industri er av Kina for kjøp og salg av varer. Hos Hapro skal de nå jobbe med å bli mindre avhengige av ett enkelt marked.

– Vi har sammen med våre kunder dialog om vi er for sårbare på de spesielle produktene. Finnes det alternative leverandører andre steder i verden, så vil det få mer fokus nå.