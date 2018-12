Per-Willy Amundsen: – For lett å få sykemelding

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen skriver på Facebook i dag at det har blitt for lett å få sykemelding om det å få verbal korreks fra sjefen, kvalifiserer som «diagnose».

Det sier han med en tydelig henvisning til Venstres Abid Raja, som er sykemeldt etter å ha overhørt en tirade fra venstreleder Trine Skei Grande.

Innlegget til Amundsen har i skrivende stund 410 reaksjoner, og 59 kommentarer.

Det har blitt for lett å få sykemelding dersom verbal korreks fra sjefen kvalifiserer som...

Det handler om plikt

Til NRK utdyper Amundsen at han mener dette generelt gjelder alle stortingsrepresentanter.

– Hva mener du med dette? At Raja bør manne seg opp?

– Jeg vil ikke gi Raja råd. Generelt mener jeg alle stortingsrepresentanter har et ansvar for å bidra til folketrygdens bærekraft og legitimitet ved eksempelets makt. Det gjelder oss alle.

På spørsmål om han ville gått på jobb, dersom det var hans egen partileder som hadde baksnakket og kritisert han, for åpen mikrofon til politikere i andre partier svarer Amundsen:

– Det ville aldri Siv ha gjort. Men jeg hadde gått på jobb, ja. Det handler om plikt.

– Veldig lettvint

Fastlege Karin Frydenberg mener at utspillet til Amundsen er et billig retorisk poeng.

– Dette høres veldig lettvint ut. Han vet ikke hvilke psykiske reaksjoner og traumer som kan ligge bak, sier Frydenberg etter å ha fått opplest innlegget.

Hun forklarer at noen reagerer kraftigere enn andre på slike situasjoner. Hun trekker fram at det for eksempel kan utløse en angstreaksjon, eller andre psykiske diagnoser.

– Det er klart man ikke kan sykemelde folk fordi de har fått kjeft, men man kan sykemelde folk basert på de reaksjonene og den diagnosen vi stiller, sier Frydenberg.

Om at stortingspolitikere bør gå foran som gode eksempler, og ikke «la seg sykemelde uten kliniske diagnoser», sier Frydenberg:

– Amundsen bør feie for egen dør, og gå foran som et godt eksempel og ikke dømme andre uten god grunn.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Abid Raja.