Per-Willy Amundsen vil ikke akseptere «totalslakt» fra politiets egne

«Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi» er et av hovedmålene og setningen Høyre og Frp gjentok oftest da reformen ble presentert for snart to år siden.

Tirsdag fortalte NRK om skepsis i politiet mot politireformen. Forskere ved Universitetet i Bergen har spurt landets 15.000 politifolk hva de syns om reformen, som kutter antall politidistrikt og antall lensmannskontorer kraftig.

De fikk svar fra 5786 politifolk:

Bare 13 prosent mente at politireformen vil føre til et mer synlig og tilgjengelig politi, det motsatte av regjeringens mål.

Det vil ikke justisminister Per Willy Amundsen (Frp) akseptere. Han mener undersøkelsen er utdatert fordi den ble gjort et halvt år før reformen ble gjennomført.

POLITIREFORM: Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund, mener UiB-undersøkelsen burde bli tatt på alvor av justisministeren. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Det er en nullpunktsundersøkelse, så den sier noe om forventningene til reformen – ikke hvordan politifolk opplever den nå, sier han i Politisk kvarter.

– Er det fake news?

– Det sier jeg ikke, men spørsmålene i undersøkelsen er stilt før gjennomføringen, svarer Amundsen.

Det er veldig skummelt som statsråd å sitte på kontoret i findressen og si at alle med politiuniform tar feil. Trygve Slagsvold Vedum, Sp-leder

Men Sigve Bolstad, leder politiets fellesforbund, mener det motsatte av justisministeren:

– Jeg er helt uenig, undersøkelsen burde bli tatt på alvor. Hvis den hadde blitt gjennomført i dag ville det sett enda dårligere ut, sier han til NRK.

– Hvorfor er politiansatte så negative?

– Politifolk generelt sett er fremoverlent og ønsker at norsk politi skal bli bedre, men mange hundre dyktige nyutdannede går uten jobb. Det er ene og alene på grunn av økonomi. Regjeringen har heller har ikke sagt hva nærpoliti innebærer, og legger ned lensmannskontorer og sier man skal bli mer mobil uten å tilføre mer resurser for å komme tettere på befolkningen, sier lederen for politiets fellesforbund.

LES OGSÅ: Vil legge ned 126 av politiets tjenestesteder

Krangler over findresser

Han får støtte fra lederen i Senterpartiet som mener undersøkelsen er en «totalslakt» fra politiets egne folk over regjeringens prestisjereform.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er svært kritisk til nærpolitireformen og mener den fører til sentralisering. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Det er veldig skummelt som statsråd å sitte på kontoret i findressen og si at alle med politiuniform tar feil. De mener det blir dårligere tjenester, dårligere forebygging, dårligere polititjenester der folk bor, sier han til NRK.

– Jeg tror vi har like fine dresser, og jeg sitter faktisk ikke så veldig mye på kontoret. Jeg er opptatt av å være ute og lytte til politiet, kontrer justisministeren og fortsetter:

– Denne regjeringen har lagt til rette en historisk satsing på politiet. Vi har økt budsjettet med 4,6 milliarder, sier Amundsen.

I nærpolitireformen legges 126 av politiets tjenestesteder ned, og sju nye opprettes. Norge vil dermed stå igjen med 221 tjenestesteder med regjeringens reform.