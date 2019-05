Per Sandberg til Siv Jensen: – Vi kunne ha vært gift

Under Frps landsmøte lørdag spøkte Sandberg med at han og partileder Siv Jensen kunne ha vært gift.

– Den tålmodigheten du har vist meg, den finnes ikke hos andre. Herregud så mye rart jeg har gjort.

– Det hadde ikke eksistert skilsmisser i dette landet hvis ektepar hadde tolket hverandre og tilgitt hverandre slik du har gjort med meg.

Per Sandberg trodde ikke at skillsmisser ville vært et problem om ekteskap var som deres forhold. Du trenger javascript for å se video. Per Sandberg trodde ikke at skillsmisser ville vært et problem om ekteskap var som deres forhold.

Jensen: – Noen ganger politisk helvete

Siv Jensen takket Per Sandberg for 12 år som nestleder for Fremskrittspartiet lørdag kveld på partiets landsmøte.

Han har vært partiets lengstsittende nestleder.

– Du har vært modellen for den erketypiske Frp-er, som mediene liker å beskrive oss som, sa Siv Jensen.

Per Sandberg gratulerte Siv Jensen med femtiårsdagen som nærmer seg, under Frps landsmøte lørdag. Foto: TV 2

Hun ramset om en rekke ulike roller Per Sandberg har hatt i yrkeslivet og politisk.

– For meg har du har alltid vært Per. For meg har du alltid vært bilde politikeren som ikke er en maskin, men et menneske.

– Du har ikke vært som andre politikere. Etterfulgt av latter og applaus.

– Aldri perfekt, var deg selv i ett og alt. For meg skapte du også frustrasjoner, problemer og noen ganger regelrett politisk helvete, sa Jensen fra scenen i talen sin til Per Sandberg.

Siv Jensen sa Per Sandberg kunne skape skikkelig trøbbel for henne, da hun takket han av som nestleder. Du trenger javascript for å se video. Siv Jensen sa Per Sandberg kunne skape skikkelig trøbbel for henne, da hun takket han av som nestleder.

Lojalitet

Hun trakk frem et eksempel fra da Sandberg noen dager før et landsmøte mente det var riktig å legge ned over halvparten av landets norske flyplasser.

Han ville erstatte flyplassene med motorveier så gode og brede at flyene ble utkonkurrert.

– Du sa ting på din måte, og ble irriterende forbannet når vi var uenige. Så ja, vi har hatt våre fighter. Men jeg har aldri vært i tvil om at vi to var et lag.

Jensen oppsummerte Sandbergs periode som nestleder med ordet lojalitet.

Hun viste uansett hvor uenig, eller forbannet Sandberg var, viste hun at han aldri ville ødelegge for henne eller gå bak ryggen hennes.

– Var du uenig eller forbannet på meg, så sa du det rett til meg, fortalte Jensen.

Avtroppende nestleder i FrP fleipet både med bensinpriser og reiser, da han overrakte bursdagsgaven til Siv Jensen. Du trenger javascript for å se video. Avtroppende nestleder i FrP fleipet både med bensinpriser og reiser, da han overrakte bursdagsgaven til Siv Jensen.

Sandberg spøkte med hacking

Det ble stående applaus etter talen til Siv Jensen, og Per Sandberg åpnet med å si at han skulle vise en video, men at telefonen hans var blitt hacket. Som skapte latter i salen.

Han fortsatte med å trekke frem hvor takknemlig han er for den tilliten Jensen har vist ham gjennom hans tid i partiet.

– Du har stått ut og trodd på meg, til tross for mine kraftige utblåsninger. Men vi klarte det som var målet allerede da du utpekte meg som nestleder. Da kom vi i regjeringsposisjon og har regjert siden 2013 med suksess.

Den avtroppende nestlederen adresserte også partiets lave oppslutning på de siste meningsmålingene, samtidig som han avsluttet med å si at han håper at de klarer å snu nedturen partiet opplever nå.