Per Sandberg går av som statsråd i dag

Det var Aftenposten som først meldte dette. Dagens Næringsliv og TV 2 har også meldt det samme. VG skriver at det vil bli avholdt ekstraordinært statsråd mandag.

Også overfor NRK bekrefter kilder at en ny fiskeriminister vil bli utpekt i dag.

Ifølge Fiskeribladet og VG blir det Harald Tom Nesvik (Frp) som tar over.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har stilt en rekke spørsmål om reisen til Sandberg og statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg skal etter planen svare på en rekke spørsmål som stortingsrepresentanter har stilt rundt Per Sandbergs Iran-reise i dag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Statsministeren har så langt støttet sin statsråd, og sagt at det er lov å gjøre feil. Solberg skal etter planen i dag komme med ytterligere svar, blant annet på om sensitive opplysninger knyttet til Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran.

I hardt vær

Sandberg har vært i hardt vær etter at det ble kjent at han brøt flere sikkerhetsrutiner da han og kjæresten, norsk-iranske Bahareh Letnes (28), besøkte Iran i juli.

Verken hans eget departement eller Statsministerens kontor ble varslet om turen på forhånd, og Sandberg tok også med tjenestemobilen, som skal ha inneholdt sensitiv informasjon, med til Iran, stikk i strid med rådene fra PST.

Telefonen er nå inndratt og levert til PST. Telefonen inneholdt blant annet departementets saksbehandlingssystem, e-post, sms-er og kontaktliste.

PST undersøker saken

Fredag forrige uke kunne NRK fortelle at PST har startet undersøkelser av Bahareh Letnes sin bakgrunn og eventuelle bånd til det iranske regimet.

Konfrontert med spekulasjonene rundt hennes forhold til det iranske regimet, sa Letnes i Dagsnytt 18 for to uker siden at hun mente de var latterlige.

Letnes avviste overfor NRK at hun har tilknytning til det iranske regimet, og forklarte deltakelse på feiringer i regi av den iranske ambassaden med at hun blant annet jobber med formidling av iransk kultur i Norge.

Letnes kom til Norge som asylsøker tidlig på 2000-tallet og fikk opphold i 2008. Også Sandberg har flere ganger deltatt på arrangementer i regi av Irans ambassade i Norge, også markeringen av landets nasjonaldag og innføringen av islamistisk republikk i 1979, etter at han ble fiskeriminister i 2015.

Kritikk fra egne

Mazyar Keshvari er en av flere Frp-ere som har bedt Sandberg vurdere sin stilling etter Iran-turen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kritikken mot Sandberg har kommet fra flere hold. Egne partifeller har gått ut og bedt ham om å vurdere sin stilling.

Lederen i Oslo Frp, Mazyar Keshvari, som selv er fra Iran, gikk tidligere denne måneden ut og ba Sandberg vurdere sin stilling som første nestleder i Frp. Også Frps Christian Tybring-Gjedde har etterlyst konsekvenser av Iran-turen.

I tillegg har flere partier i opposisjonen kommet med kritikk av håndteringen av saken.

Fiskeriministeren er i tillegg blitt kritisert for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

Sendte inn bekymringsmelding i mai

Line Miriam Sandberg varslet statsministeren om sin fraseparerte ektemanns nye kjæreste. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I går ble det kjent at Per Sandbergs fraseparate kone Line Miriam Sandberg allerede i mai skal ha meldt fra til Statsministerens kontor om mulige sikkerhetsbrudd.

I bekymringsmeldingen heter det at «fremmede makter» har flyttet inn hos fiskeriministeren, skrev Adresseavisen.

Ifølge avisen skal statsråd Per Sandberg ha svart med å sende inn en egen bekymringsmelding til SMK.

Sandberg mente at den fraseparerte konen skulle ha lekket informasjon fra hans kalender.

I et intervju med TV 2 søndag forteller hans datter, Charlotte Kjær Sandberg, at grunnen var at han ville unngå at ferieplanene ble lekket til mediene eller andre ved at hans ekskone fikk vite om planene.

Erna Solberg ville søndag ikke kommentere medieoppslagene om at hun ble varslet om Per Sandbergs forhold til norsk-iranske Bahareh Letnes allerede i mai.