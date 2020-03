– Vi er pensjonister. Det er de fleste som reiser ned hit, mellom 70 og 80 år. Vi er redde for smitte, dette er folk som ikke tåler all verden, sier Peter Wærness.

73-åringen dro til Gran Canaria med kona Hanne Borre Wærness (75) 6. mars.

Spania var ikke på Folkehelseinstituttets liste over land med utbredt koronasmitte.

I løpet av oppholdet har koronaviruset satt sitt tydelige preg på Europa, noe som også rammer norsk luftfart. 14. mars kom rådet om å unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

Norwegian har kansellert flere tusen avganger, men samarbeider nå med norske myndigheter for å bringe nordmenn i utlandet hjem.

– Tilbudt hjemreise 18. april

Wærness og kona hadde bestilt hjemreise med plassreservasjon på et Norwegian-fly til Gardermoen, i morgen, lørdag.

Peter Wærness er rasende på Norwegian. Norwegian beklager situasjonen. Foto: Peter Værness / Privat

For to dager siden fikk ekteparet en mail, der de ble tilbudt ombooking til et fly som skulle gå fra Las Palmas i dag, noe de takket ja til.

Da de kom til flyplassen, fikk de beskjed om at flyet de nå hadde plass på, og alle øvrige avganger til Norge fredag, var fulle, ifølge Wærness.

I tillegg fikk ekteparet beskjed om at flyet de opprinnelig hadde hatt plass på, lørdag, også hadde blitt fullt.

– Jeg har hatt to lange samtaler med Norwegians kundeservice. De har robbet oss for en fast plass. De to flyene i morgen er fulle.

– Det de kom opp med, som en løsning, var at det første flyet de hadde med plass til Norge, var 18. april, sier Wærness oppgitt.

– Står tett som hagl

Wærness forteller at om lag 22–24 pensjonister er i samme situasjon, og sier flere av de reisende er over 80 år.

Han beskriver situasjonen som veldig krevende, også fordi de reisende har måttet stå i overfylte køer på flyplassen på Las Palmas i ettermiddag.

– Vi blir bekymret over koronasmitte. Vi står tett som hagl i de køene. Vi har vært i lang innsjekking, og i to ansamlinger med «standby». Man kan glemme å holde to meters avstand.

Wærness sier det eneste positive i situasjonen, er at de reisende har blitt plassert på et hotell utenfor allfarvei, sørvest for Las Palmas, der det er lettere å unngå kontakt med andre.

Spania har blitt hardt rammet av koronasituasjonen, med flere enn 10.000 smittede og over 1000 døde. Utlendinger på ferie i Spania har fått beskjed om å forlate landet innen førstkommende tirsdag, ifølge Spaniaavisen.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle nordmenn på reise om å registrere seg på nettsiden reiseregistrering.no.

Siden mandag har UD mottatt over 7000 henvendelser fra norske statsborgere i utlandet på e-post og telefon.

Norwegian beklager

Tidligere denne uken ble det klart at Norwegian stanser mesteparten av flyvningene sine fra 21. mars, og må permittere 90 prosent av arbeidsstyrken som følge av koronasituasjonen.

Andreas Hjørnholm, presseansvarlig i Norwegian, bekrefter at flyet ekteparet skal ha blitt Wærness ombooket til, var overfylt med 14. passasjer.

Hjørnholm skriver i en e-post at han ikke har vært i stand til å få bekreftet det øvrige hendelsesforløpet, men påpeker at situasjonen med Covid-19 er ekstrem, og ulikt noe man noensinne før har sett i luftfarten.

«Våre medarbeidere tar alle kjempeansvar og jobber døgnet rundt for å bringe nordmenn som er rammet av reiserestriksjoner sikkert og raskt hjem til Norge igjen.»

Hjørnholm skriver at Norwegian blant annet har satt opp en rekke ekstrafly, for å få folk hjem raskere, i en situasjon der man er under meget stort press.

«Likevel kan det skje feil, som denne situasjonen viser, og det beklager vi. Samtidig er det i slike ekstraordinære situasjoner, at man kan bruke sin reiseforsikring.»

«Vi jobber fortsatt med å sette opp ekstrafly for å bringe folk hjem, men dette er dessverre ikke bekreftet ennå», skriver Hjørnholm i e-posten.

Wærness skriver i en SMS reiseforsikringen det vises til, «ikke skaffer oss et fly hjem». Han bruker også ord som «inkompetanse» om situasjonen.

«Dette er prat, som vi har hørt i hele dag», skriver Wærness.

Fredag ble det klart at Regjeringen vil redde flyselskapene med en lånegaranti på 6 milliarder kroner, der tre milliarder er satt av til Norwegian.