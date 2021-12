Pensjonert politimann mener norsk politiinnsats i Laos-drapet var tafatt

Bistandsadvokat Sidsel Katralen kontaktet tidlig Øyvind Olsen for å bistå i letingen etter Ogu Hiroyuki.

Torsdag ble han pågrepet for drapet på 30 år gamle Nerid Høiness. Den norske kvinnen ble funnet drept i Laos i februar 2020, og Hiroyuki var raskt blant de mistenkte.

Øyvind Olsen har lang erfaring med internasjonalt politiarbeid. Han har vært sambandsmann for nordisk politi i både Pakistan og London, og ledet FN-etterforskinger i Rwanda, Øst-Timor og Afghanistan.

Gjennom karrieren har Olsen, som nå er pensjonist, opparbeidet seg et nettverk av politifolk i utlandet. Disse brukte han for å få opplysninger om hvor Hiroyuki befant seg.

Nerid Høiness ble funnet drept i februar 2020. Foto: Privat

Men til tross for at Olsen flere ganger hadde kilder og observasjoner på mannen som nå er pågrepet, opplevde han at opplysningene ikke ble videreformidlet tidsnok.

– Man skal ha litt erfaring, og kanskje har de manglet litt erfaring i Tønsberg. Det har vært litt tafatt, sier Olsen til NRK.

Tror ikke pågripelse hadde skjedd uten Olsen

Han opplevde den nordiske sambandsmannen i Bangkok som lite samarbeidsvillig.

Videre synes Olsen at den internasjonale politiorganisasjonen Interpol er for treig. Han beskriver Interpol som en «postkasse».

– Henger du deg opp i kun Interpol så går det ikke fort. Det er ingen operativ avdeling i Interpol, da sier det seg selv hvor effektive de er, sier Olsen.

Han trekker fram at Interpol-etterlysningen av Ogu Hiroyuki kun nådde det thailandske politiet i Bangkok, der Interpol har sine kontorer i Thailand.

Torsdag ble Ogu Hiroyuki pågrepet og siktet for drapet på norske Nerid Høiness. Foto: INTERPOL

Politifolk på øyene Koh Samui og Koh Phangan, hvor Hiroyuki ifølge Olsen flere ganger ble observert, visste dermed ikke at han var internasjonalt etterlyst for drap.

– Tror du mannen hadde blitt pågrepet nå hvis ikke dere jobbet med saken?

– Det blir jo litt hypotetisk kanskje. Men jeg tror ikke det hadde skjedd så mye. Jeg tror ikke det, svarer Olsen.

– Må bruke alt av fantasi for å komme i mål

Bistandsadvokat Katralen mener at Olsens arbeid var viktig for å finne Hiroyuki.

– Når man får en så alvorlig sak i et land som er så fremmed for oss, så kan man ikke lene seg tilbake. Man må bruke alt av fantasi og detektivarbeid som man rår over for å komme i mål, sier Katralen til NRK.

Nå er det myndighetene i Laos som skal håndtere den videre rettsprosessen, i henhold til lovene i landet.

– Det er ikke noe ønske å få han hit. Ønsket er at han blir straffet, sier Katralen om prosessen videre.

Sidsel Katralen er bistandsadvokat for Nerid Høiness etterlatte. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Leder for etterforskings- og etterretningsseksjonen i Sør-Øst politidistrikt, Knut Erik Ågrav, ønsker ikke å kommentere Olsens påstander direkte.

Han sier at de pårørende har bidratt med egne opplysninger i saken, og fått hjelp av Olsen og bistandsadvokat Katralen til dette.

– Politiet har vært kjent med dette underveis og det er flott hvis noe av dette arbeidet har bidratt til at gjerningsmannen nå er pågrepet.

Han sier politiet har benyttet seg av Kripos' internasjonale kompetanse og internasjonale samarbeidsavtaler i drapssaken.

Laos har dødsstraff

– I ettertid så er det alltid ting som kan effektiviseres og forbedres, det er det sikkert i denne saken også. Det må vi se på når vi har mottatt mer utfyllende opplysninger, sier han.

Ågrav sier at internasjonalt politisamarbeid kan være utfordrende, blant annet på grunn av ulike lover og regler.

I Laos er det dødsstraff. Det var i utgangspunktet også en utfordring for norsk politis bistand til å finne mannen.

Politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty sier imidlertid at ingen har blitt henrettet i Laos siden 1989. I praksis er en dødsdom å regne som en livstidsdom, sier han.

– Man kan bli dømt til døden for drap i Laos, men det er svært lite sannsynlig at man faktisk blir henrettet, sier Folkvord til NRK, og legger til:

– Norske myndigheter må samarbeide på en måte, men må forsikre at de ikke bidrar til menneskerettsbrudd. Men drap er en svært alvorlig forbrytelse, og myndighetene har en jobb med å bidra til å oppklare slike forbrytelser.