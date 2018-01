Pengetrykkingen fortsetter i eurosonen

Den europeiske sentralbanken ESB fortsetter med sine massive vitamininnsprøytinger i markedet, fremgår det av dagens pressemelding.

Samtidig endres ikke rentene etter torsdagens rentemøte.

HOLDER PRESSEKONFERANSE KLOKKEN 1430: Sentralbanksjef Mario Draghi. Foto: Eric Vidal / Reuters

På forhånd var det knyttet mest spenning til om «pengetrykkingen» til ESB ville fortsette i samme storstilte skala som tidligere.

Disse støttekjøpene av verdipapirer i markedet, har bidratt til børsfesten de siste årene – fordi penger i realiteten er svært tilgjengelige og billige.

Frykten er boblesprekk

Sentralbanken gjør dette for å skape mer økonomisk vekst. Men kritikerne frykter at ESB da samtidig kan bidra til å skape økonomiske bobler som en dag vil eksplodere – for eksempel i form av et gedigent børskrakk.

SER SKADELIGE EFFEKTER: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen. Foto: Tore Linvollen / NRK

Og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets er inne på det samme.

– Stadig flere innser at disse ekstraordinært lave rentene, kombinert med støttekjøp, gir skadelige effekter, sier Andreassen til NRK.

Et opplagt eksempel er at de voldsomme stimulansene sementerer næringsstrukturen, påpeker Andreassen.

– Når penger er gratis, fører det til at bedrifter som skulle vært konkurs, ikke går konkurs, sier sjeføkonomen.

– ESB selv skjønner at de ikke kan holde på med dette veldig mye lenger.

Spent høst

Fra og med januar i år er støttekjøpene, kalt kvantitative lettelser, på 30 milliarder euro per måned. Det er en reduksjon fra tidligere, men altså fremdeles astronomisk høyt.

MAKTENS HØYBORG: Den europeiske sentralbanken i Frankfurt am Main har stor betydning for verdens finansmarkeder. Foto: Michael Probst / AP

Og torsdag kommer det frem at kjøpene skal opprettholdes frem til september i år – eller så lenge det er behov for det.

«Pengetrykkingen» skal i alle tilfeller fortsette inntil sentralbanken ser at inflasjonen når målet like under 2 prosent.

ESB utelukker ikke heller at støttekjøpene igjen kan økes fremover i tid.

– Det blir veldig spennende hva som skjer deretter. Selv i rådet var det noen som ville trappe ned etter september, sier Andreassen.

Fortsetter så lenge de vil

Samtidig holdes altså sentralbankens styringsrente uendret på rekordlave null prosent. Dette er helt i tråd med hva analytikerne ventet på forhånd.

Også innskuddsrenten holdes uendret, på minus 0,4 prosent. Dette er renten som bankene får for innskudd i sentralbanken.

Tidligere torsdag ble det også klart at sentralbanken her hjemme heller ikke rører styringsrenten.

Hovedstyret i Norges Bank holder renten uendret på 0,5 prosent. Så lavt har nå renten ligget siden mars 2016.