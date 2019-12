Forfatterforbundet er det siste tilskuddet til landets forfatterforeninger og har rundt 320 medlemmer. Blant dem er det flere kjente navn som Hans Olav Lahlum, Hanne Kristin Rohde og Tom Egeland.

Forbundet har bare fått en halv million kroner i år, men mener selv de bør få 8,5 millioner kroner siden, basert på antall medlemmer. Det kommer fram i et kritisk brev til fondet som sitter på pengesekken.

Eystein Hanssen er leder i Forfatterforbundet, den nyeste fagforeningen for forfattere

– Stridens kjerne er at vi er fem skribentorganisasjoner som har forhandlingsrett til bibliotekvederlaget. Og så skal vi, som er den nye skribentorganisasjonen, innlemmes i det fondet som forvalter disse midlene. Og der slipper vi ikke til, sier leder i Forfatterforbundet Eystein Hanssen.

Hanssen føler forbundet stenges ute fra Norsk forfatter- og oversetterfond (NFOF)

Fond med 58 millioner kroner

Fondets oppgave er blant annet å forvalte mange millioner kroner fra staten til skjønnlitterære forfattere som har bøker i offentlige bibliotek. I år er pengesekken fylt av 58 millioner kroner.

Det har haglet med mail, utsettelse av møter og komplikasjoner.

– Jeg oppfatter det som en grov trenering i ni måneder, sier Hanssen.

Norsk forfatter- og oversetterfond (NFOF) er ledet av Ika Kaminka. Hun mener de ikke holder Forfatterforbundet aktivt utenfor fondet.

– Vi har vært innstilt på å ta dem inn i fondet og har holdt på med dette siden februar, da de fikk forhandlingsrett.

– Vi klarer ikke å finne og bli enige om en fordelingsmodell, sier hun.

Ifølge loven er det kun krav om å ha en bok i et offentlig bibliotek for å kunne søke om disse pengene.

Et av kriteriene som det krangles om, er om forfattere som gir ut bøker på eget forlag bør ha samme rett på pengene som forfattere som er vurdert gode nok for store forlag.

– Vurderes kun av seg sjøl

Kaminka forklarer at den nye foreningen er ganske forskjellig fra de fire som er der fra før.

– De har alle profesjonskriterier for å være medlem. Når det gjelder forvaltningen av midlene kan det jo diskuteres om disse nye medlemmene ikke har vært gjennom noen annen vurderingsinstans enn seg sjøl, sier Kaminka.

Hanna Kristin Rohde, som er tidligere politileder og nå forfatter og medlem i Forfatterforbundet, mener uttalelsen ikke hører hjemme i 2019.

Forfatter Hanne Kristin Rohde mener flere forfattere ikke betyr mer søppel som utgis. Foto: Aagedal/Mnawar / NRK

– Verden går faktisk fremover. Det er slik i dag at veldig mange flere mennesker skriver bøker enn for hundre år siden. Det betyr ikke automatisk at det har kommet masse søppel på banen. Det betyr at det er mennesker som har noe å formidle, som ønsker å gi ut bøker selv, sier Rohde.

Med i begge

Lederen av Den norske Forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik, ønsker ikke å uttale seg i denne saken.

Tom Egeland er en av dem som er medlem i begge foreningene.

– Sammen blir det mer muskler overfor myndighetene og bokbransjen, sier forfatter Tom Egeland.

Tom Egeland er medlem av flere fagforeninger som organiserer forfattere. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

Han sier videre at Forfatterforbundet er mer opptatt av trygd, pensjon og mer klassiske fagforeningstemaer.

– Jeg er med i begge foreningene fordi jeg synes de utfyller hverandre på mange måter. Den 125 år gamle foreningen har mer fokus på litteratur- og kulturpolitikk og den nye er mye mer reinspikka fagforening, sier Egeland.