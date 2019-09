Penelope (15) fra Oslo valgt som ny Unicef-ambassadør

Det siste året er det spesielt ett navn som har pekt seg ut i klimakampen her i Norge. Det er Penelope Lea.

KLIMAAKTIVIST: Penelope Lea er den første klimaaktivisten i hele Unicef-systemet. Foto: LARS THOMAS NORDBY / NRK

Hun er 15, og var åtte år da hun begynte å jobbe med klima og miljø. Siden den gang har engasjementet hennes vokst ytterligere.

Innsatsen har gjort at hun nå blir Unicef-ambassadør.

– Det føles veldig meningsfylt å jobbe sammen med Unicef som jobber for barns rettigheter, sier Penelope Lea til NRK.

Det første temaet hun engasjerte seg for innen klima var klimabistand og klimarettferdighet, og så lenge hun kan huske, har hun sett på klimakampen som en solidaritetskamp.

15 år gamle Penelope Lea har vært klimaaktivist i 7 år. Du trenger javascript for å se video. 15 år gamle Penelope Lea har vært klimaaktivist i 7 år.

– Klimaendringene rammer jo så urettferdig, og spesielt barn. Da er det viktig at vi står sammen. Jeg vil kjempe for at jeg, vennene mine, mennesker og de neste generasjonene skal få lov til å leve, sier Penelope Lea.

Første klimaaktivisten

Det er 12 år siden sist Unicef Norge valgte en ny nasjonal ambassadør. Det var Kjetil André Aamodt. I tillegg er Sissel Kyrkjebø og Ole Gunnar Solskjær nasjonale representanter, og Liv Ullmann internasjonal ambassadør.

Penelope Lea er den første klimaaktivisten i hele Unicef-systemet. I sin nye rolle skal hun jobbe for barns rettigheter og ha fokus på klima.

GJENNOMSLAGSKRAFT: Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge, ønsker å gi Penelope Lea flere scener å stå på. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Vi ønsker å jobbe med Penelope fordi hun har vært en tydelig og sterk stemme på en ting som er viktig for henne og mange barn, nemlig klima. I tillegg har hun vært en forkjemper for at barn skal få si sin mening og bli hørt, sier Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge til NRK.

Det siste halvåret har Penelope Lea stått på mange scener og holdt appeller om det hun engasjerer seg for, klima og miljø. Unicef ønsker nå å bidra slik at hun får mer gjennomslagskraft.

– Vi vil hjelpe Penelope med å få enda flere scener å stå på, så hun kan snakke til enda flere beslutningstakere og bidra til klimaforbedringer, forteller Viken.