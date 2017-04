Pendlerne mener Tesla-eierne kan betale selv

De som har kjøpt en Tesla modell X siden i fjor sommer, har fått en halv milliard kroner i momsfritak. Det kunne finansiert gratis årskort til 30.000 Oslo-pendlere, viser beregninger Dagens Næringsliv har gjort.

LEDER: Willy Frantzen er leder i Pendlerforeningen. Foto: Lotte Olsen / NRK

Willy Frantzen, leder i Pendlerforeningen, mener mer burde gått til jernbanen.

– At man kan kjøpe Tesla for en million kroner, og spare 250.000 kroner i moms og avgifter, er rett og slett sponsing av dem som har masse penger. Det sier seg selv, sier Frantzen til NRK.

– Sponsing av rike

Etter at den nye Tesla-modellen kom i salg i fjor sommer er det solgt 2183 biler i Norge, ifølge Dagens Næringsliv.

Frantzen understreker at han ikke har noe imot subsidiering av elbiler i seg selv, men mener politikerne bør prioritere pendlere og kollektivtransport mer.

Han reagerer på at støtteordningene blir så gunstig for de dyreste bilene.

– Pendlere gjør det som er riktig. De bruker et transportmiddel som definitivt er miljøriktig. Når det blir billigere å kjøre bil enn å ta offentlig transport må man begynne å tenke seg om, sier Franzen.

ELBIL: Etter at Tesla X kom i salg i Norge har det blitt solgt over 2000 modeller. Foto: Marcio Jose Sanchez / Ap

Åpner for endring

Elbil-reglene har ikke noen øvre grense for hva en bil kan koste og likevel få full avgiftsfrihet. Det gjelder også alt ekstrautstyr man kjøper til bilen.

Arbeiderpartiet har tatt til orde for en grense for hvor stor avgiftslettelsene bør være, og mener staten ikke kan bruke store summer på å subsidiere ekstrautstyr. Regjeringen har, med støtte fra KrF og Venstre, gått inn for at støtteordningene for elbiler bør vare fram til 2020.

Mens KrF åpner for å se på ordningen på nytt, sier Høyre at dagens ordning må bestå – enn så lenge.

Høyre: – Må bytte ut bilparken

– Norge har satt seg veldig krevende klimamål. For å nå dem må vi ha kraftige tiltak. Foreløpig er det relativt sett få elbiler på markedet og vi er nødt til å stimulere det markedet videre for å nå målene, sier Tesla-eier og medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Nikolai Astrup.

FORTSATT MOMSFRITAK: Nikolai Astrup (H). Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

Han peker på at alternativet til de som kjøper store familiebiler som går på strøm, er å kjøpe en diesel-SUV eller andre fossilbiler.

Senterpartiet vedtok under landsmøtet at dagens ordning bør fortsette. Nestleder Ola Borten Moe tapte dermed kampen om å kutte Tesla-støtten.

– Vi valgte å gå videre med dagens system. Årsaken er at det har vært en stor suksess. Systemet har fungert, og brå endringer vil kunne være skadelig for markedet når det er så viktig å få flere over på elbil, sier Marit Arnstad.

Les også: Nå er den blitt familiens hovedbil