Fem personer døde i angrepet på Kongressen forrige uke. Reuters skriver at det først nå går opp for mange hvor alvorlig utfallet av angrepet kunne ha blitt.

Rundt 8000 Trump-supportere skal ha deltatt i marsjen mot Kongressen. Bygningen ble bevoktet av rundt 1400 politifolk.

Nye videoer florerer nå på nett og sosiale medier, med nye vinkler på hva som skjedde da Kongressen ble stormet den 6. januar. Politiet kjempet sterkere enn først antatt, og mobben var mer voldelig enn du trodde. Du trenger javascript for å se video. Nye videoer florerer nå på nett og sosiale medier, med nye vinkler på hva som skjedde da Kongressen ble stormet den 6. januar. Politiet kjempet sterkere enn først antatt, og mobben var mer voldelig enn du trodde.

Nyhetsbyrået viser til videoer fra angrepet der flere hundre voldelige opprørere presser seg forbi skrekkslagne og blodige politimenn, og kaster en annen politimann over et rekkverk. I en annen video slår mobben en politimann med slagvåpen.

Politimannen Brian Sicknick (42) døde senere av skadene.

Politimannen Brian Sicknick døde av skadene han pådro seg etter å ha blitt slått med flere forskjellige gjenstander i klammeri med Trump-aktivister. Foto: U.s. Capitol Police / Reuters

Mobben krevde også å få vite hvor lederen i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, befant seg. De ropte også at visepresident Mike Pence skulle henges, ifølge flere videoer.

På utsiden av Kongressen hadde opprørere satt opp galger med renneløkker.

Republikaneren Jim McGovern, som var i Kongressen da bygningen ble stormet, sier opprørerne var mer enn bare misfornøyde MAGA-tilhengere.

– Jeg så en gjeng med mennesker som slo på glass og skrek. Da jeg så ansiktene deres slo det meg at dette er mer enn bare demonstranter. Dette var folk som var ute etter å forårsake skade, sier McGovern.

Militærutstyr, strips og rørbomber

Flere titalls personer er pågrepet etter stormingen av Kongressen. Så langt er flere enn 25 personer siktet for innenlands terrorisme, ifølge et referat kongressmannen Jason Crow har lagt ut.

I tillegg pågår det en intens jakt for å identifisere gjerningspersoner i sosiale medier. Ifølge New York Times har FBI mottatt over 40.000 tips fra publikum.

Eric Gavelek Munchel var iført militærutstyr og strips inne i kongressbygningen. Nå er han pågrepet av politiet. Foto: Press / AP

En av de pågrepne er Eric Gavelek Munchel, ifølge New York Times. Han ble pågrepet i Nashville. I den forbindelse ble det også beslaglagt flere våpen, ifølge det amerikanske justisdepartementet.

Munchel hadde på seg militært utstyr under stormingen, og har blitt et bilde på at deler av opprørerne fremstår langt mer målrettede enn de første TV-bildene antydet.

30-åringen hadde plaststrips i hånden, av typen som kan brukes til å binde fast mennesker. Ifølge NBC News skal minst to personer ha blitt pågrepet med slike strips.

Det er tidligere kjent at politiet i Washington D.C. beslagla flere våpen under opptøyene. FBI har utlovet en dusør på over 400.000 kroner for informasjon om hvem som plasserte ut to rørbomber.

Pelosi sa søndag at det er bevis for at opprørerne bestod av en velorganisert gruppe med et tydelig mål.

– Dette målet var å ta mennesker, sier Pelosi i et intervju med 60 Minutes.

Kolleger sørger under bisettelsen av Brian Sicknick søndag. Sicknick døde under stormingen av Kongressen. Foto: Andrew Caballero-reynolds / AFP

FBI oppsøkte høyreekstreme

Det pågår nå en intens diskusjon i USA om den dårlige sikkerheten i forbindelse med pro Trump-demonstrasjonene.

NBC News viser til kilder som sier FBI og politiet i New York skal ha varslet politiet i Kongressen om at det kunne bli voldelige sammenstøt.

TV-kanalen skriver at FBI også oppsøkte flere enn et dusin høyreekstreme som allerede var under etterforskning, for å oppfordre dem til å ikke reise til Washington D.C. i forbindelse med godkjenningen av valgresultatet.

Det er kjent at en digital plakat med teksten «Operation Occupy the Capitol» og datoen 6. januar ble spredt i sosiale medier allerede i desember. Spørsmålet er hvorfor dette ikke tatt på alvor av FBI og Departementet for innenlands sikkerhet.

Steven D'Antuono, som leder FBIs avdeling i Washington D.C., sier til NBC at det ikke forelå noen indikasjoner på angrepsplaner, utover det som vernes av ytringsfriheten.

Et utvalg av personene som er etterlyst av Washington-politiet etter stormingen. Flere av disse er nå pågrepet. Foto: Metropolitan Police Department

Trolling vs. reelle planer

De siste dagene har det også begynt å dukke opp nye datoer for mulige aksjoner i internettkanaler som brukes av høyreekstreme. En av disse datoene er innsettelsen av Joe Biden 20. januar.

Ordføreren i Washington D.C. har allerede bedt folk om å holde seg unna byen denne dagen, skriver The Guardian.

Jake Angeli, også kjent som «QAnon-shaman» har meldt seg selv til politiet etter stormingen av Kongressen. Foto: Win Mcnamee / AFP / nTB

Harald Klungtveit er redaktør i Filter Nyheter og forfatter av boka «Nynazister blant oss».

Klungtveit påpeker at det ofte slenges ut nye datoer og mulige angrepsplaner i nettmiljøer der høyreekstreme opererer. Klungtveit påpeker at det er viktig å vurdere hvor mye oppmerksomhet offentliggjøringen av slike datoer og planer skal gis.

– Noe av formålet er jo nettopp å skape frykt og få medieomtale, påpeker Klungtveit.

Samtidig får også politiet og FBI en stor utfordring med å skille «trolling» og reelle planer.

– Det er overveldende å finne ut hvem som er i ferd med å gjøre noe drastisk, når tusenvis av amerikanere snakker om borgerkrig eller å lynsje politikere, og veldig mange har lovlige skytevåpen.

Det er satt opp et omfattende sikkerhetsgjerde rundt Kongressbygningen de siste dagene. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Politisjef ba om hjelp

Stephen Sund, som er sjef for politistyrkene i Kongressen, sier til Washington Post at han var bekymret for de varslede protestene. Han hadde derfor bedt om at nasjonalgarden var i beredskap. Dette skal ha blitt møtt med skepsis av hans overordnede, skriver Washington Post.

Sikkerhetssjefen i Representantenes hus mente det ikke ville se bra ut å erklære en formell krise i forkant av demonstrasjonene. Samtidig skal hans motpart i Senatet ha bedt Sund ta uformell kontakt med bekjent i nasjonalgarden og de dem være fremoverlent.

Sund sier han onsdag spurte ytterligere fem ganger om bistand etter hvert som situasjonen utviklet seg. Det skal ha tatt 15 minutter fra aktivistene kom fram til Kongressen, til de første aktivistene hadde hoppet over sperringene.

– Dersom vi hadde hatt nasjonalgarden der, kunne vi holdt folk unna lenger, fram til forsterkninger fra samarbeidspartnerne våre kunne nå fram, sier Sund, som sa opp etter stormingen.

Richard Barnett legger føttene på pulten inne på Nancy Pelosis kontor. Foto: SAUL LOEB / AFP

Mindre grupper og enkeltpersoner

Filter-redaktøren er tydelig på at han tror fokuset på Kongressen og andre føderale bygninger er så stort i tiden som kommer, at det neppe er mulig for Trump-aktivister å få til noe i samme skala som Kongress-stormingen.

Samtidig er Klungtveit bekymret for hva enkeltpersoner eller mindre grupperinger kan finne på i skyggen av innsettelsen, og i tiden fremover.

– Disse hendelsene kan ha trigget enkeltpersoner som allerede var i gang med planleggingen av noe.

En gruppe med tilknytning til Bogaloo-bevegelsen under en markering i Michigan 17. oktober. Bevegelsen er kjent for å bruke hawaiiskjorter som en del av uniformeringen. Foto: Jeff Kowalsky / AFP

Klungtveit sier han blant annet har sett antydninger i høyreekstreme kanaler på meldingstjenesten Telegram om at grupper skal gå etter politikeres boliger, mens politiet er opptatt med å vokte innsettelsesseremonien i Washington D.C. 20. januar.

Han minner om at flere personer i fjor høst ble tiltalt etter amerikansk terrorlovgivning, etter å ha planlagt å bortføre Mitchigans guvernør Gretchen Whitmer.

Gruppen, som ble kalt «Wolverine Watchmen», identifiserte seg med «Bogaloo»-bevegelsen. Dette er en av flere høyreekstreme grupper med utspring i internett som var representert under stormingen av Kongressen.

– Denne typen grupperinger finnes, det er ikke en hypotetisk frykt, sier Klungtveit.

FBI utlovd over 400.000 kroner i dusør for informasjon om hvem som plasserte to rørbomber i forbindelse med stormingen. Foto: FBI / FBI

Videoer viser demonstrantene som knuser vinduer og presser politimenn på vei inn i Kongressen. Du trenger javascript for å se video. Videoer viser demonstrantene som knuser vinduer og presser politimenn på vei inn i Kongressen.

Her er demonstrantene inne i Kongressen. Du trenger javascript for å se video. Her er demonstrantene inne i Kongressen.

Jake Angeli Jake Angeli (32), også kjent som «Q-sjamanen».

Lett gjenkjennelig på bildene fra stormingen, fordi han er iført bøffelhatt med horn, ansiktsmaling og bar overkropp. Skal ifølge flere amerikanske medier ha hatt en sentral rolle inne i Kongressen. Angeli har i tidligere intervjuer uttalt at han tror på konspirasjonsteorien QAnon. Har tidligere jobbet som skuespiller og sanger, ifølge en profil på nettstedet Backstage.

Tim Gionet Anthime «Tim» Gionet (33). Omtales som nettaktivist og nasjonalist. Har fått tusenvis av følgere i sosiale medier under navnet «Baked Alaska». Gionet er utestengt fra Twitter og YouTube for å ha kommet med hatefulle ytringer. Strømmet video direkte fra innsiden av Kongressen og kontoret til Nancy Pelosi.

Richard Barnett Richard Barnett (60) fra Arkansas. Avbildet med føttene på skrivebordet til Nancy Pelosi. I et intervju med New York Times rett etter stormingen, skryter Barnett også av at han tok med seg et brev fra Pelosis kontor. Ifølge The Washington Post la Barnett lørdag ut et Facebook-innlegg under et pseudonym. I innlegget kritiserte han blant annet Pelosi for å ha brukt «hvit nasjonalist» som et negativt begrep.

Nick Fuentes Nick Fuentes (22) er en amerikansk høyreekstrem politisk kommentator. Han beskrives av mange som en stigende stjerne i det høyreekstreme miljøet i USA. I sosiale medier hevder flere at Fuentes er avbildet inne på Pelosis kontor, sammen med Gionet/Baked Alaska. Dette avviser Fuentes. I en melding på Twitter bekrefter han imidlertid at han var på utsiden av kongressbygningen.

Doug Jensen Doug Jensen, fra Iowa. Pågrepet 9. januar, etter å ha blitt avbildet inne i Kongressen. Siktet for å ha gått inn på ulovlig grunn og ordensforstyrrelse. Avbildet med en T-skjorte med en stor Q, et symbol for for «QAnon-tilhengere.

Eric Gavelek Munchel Eric Gavelek Munchel, fra Tennessee. Avbildet med strips og militært utstyr inne i Kongressen. Ble pågrepet søndag, siktet for å ha tatt seg inn i Kongressen uten tilltatelse. I en pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet heter det at at Gavelek var i besittelse av strips inne i Kongressen.

Adam Johnson Avbildet inne i Kongressen med Nancy Pelosis talerstol i hendene. Pågrepet lørdag, etter å ha blitt siktet føderalt.