Pause i flyplassmeklingen: Faren for flystreik avblåst

Etter forslag fra mekleren ble partene i dag morges enige om å ta en pause i meklingen for Avinor AS og Avinor Flysikring AS, for å diskutere krevende spørsmål knyttet til overenskomstrevisjonen 2018, heter det i en melding fra Riksmekleren fredag morgen.

Ny meklingsfrist blir tirsdag 4. september ved midnatt.

Så lenge meklingen ikke er avsluttet, vil heller ikke en streik kunne iverksettes. En eventuell streik vil dermed først kunne ha oppstart fra onsdag 5. september.

Les også: Avinor frykter store konsekvenser av streik ved flyplassene

Av hensyn til passasjerene

Administrerende direktør i YS Spekter, Anne-Kari Bratten, sier til NRK at partene fortsatt var langt fra å komme til enighet da de besluttet å ta en pause. De var da åtte timer på overtid i meklingen.

Hun sier at hensynet til passasjerene var en viktig årsak til at den nye meklingsfristen ble flyttet til september.

– Det var absolutt hensynet til passasjerene som gjorde at vi fant det bedre å ta en pause i stedet for å risikere en konflikt som ville gått utover så mange.

Ifølge Bratten vil forhandlingene fortsette allerede førstkommende mandag.

– Vi vil fortsette forhandlingene så fort som mulig for å skape et godt grunnlag for å finne en løsning i enighet som er bra både for bedriftene og de ansatte.

Uenige om pensjon

Det er pensjon som har vært det store stridsspørsmålet i meklingen. Ifølge LO Stat har de blitt møtt med krav om å frafalle retten til forhandlingsrett.

– Det viktigste for oss er at arbeidstakerne beholder forhandlingsretten på pensjon, sier nestleder i LO Stat og forhandlingsleder i meklingen, Lise Olsen.

Nestleder i LO Stat, Lise Olsen, mener at pensjonsspørsmålene som har blitt diskutert i årets lønnsoppgjør burde vært løst for lenge siden. Foto: Pål Andreassen / LO Stat

I tillegg til pensjonsspørsmål har partene også diskutert lønns- og arbeidsvilkår.

Fredrik Oftebro, som er en del av delegasjonen til NTL, sier at omfanget av komplekse spørsmål var en viktig grunn til at de ble enige om å ta en pause.

– Gjennom natten har vi sett at det var mange kompliserte spørsmål å løse, og at det rett og slett ble vanskelig å finne løsninger på dem på en gang. Derfor tenkte vi at det var bedre å forhandle videre i stedet for å utløse en konflikt.