Påstander om fryktkultur i Oslo-etat: – Arbeidsmiljøet bør granskes ekstern

– Jeg tror løsningen er å få en uhildet part til å gjøre en revisjon, slik at vi får sett på alle forholdene i Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Det sier Svein Mathisen, som er hovedverneombud i Oslo kommune, til NRK. Oslo kommune har over 50.000 ansatte og er en av Norges største arbeidsgivere.

I august mottok Arbeidstilsynet et varsel om at dårlig styring og ledelse av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune går ut over arbeidsmiljøet. Etaten har blant annet ansvar for plan- og byggesaksbehandling i kommunen.

NRK har kjennskap til deler av innholdet i varselet. I varselet beskrives en fryktkultur, som har vokst frem over tid.

Chris Hartmann er mangeårig tillitsvalgt i Plan- og bygningsetaten. Hun hadde siste arbeidsdag i etaten våren 2018 Foto: Inger Kristine Lee / NRK

I dag fortalte en tidligere tillitsvalgt i Plan- og bygningsetaten om hvordan hun mener dårlig ledelse har satt sitt preg på etaten.

– Jeg har selv opplevd at enkeltansatte har blitt skjelt ut i hele møtets nærvær. Når ansatte kan oppleve grov utskjelling, så utvikles det en fryktkultur. Folk vil ikke gjøre seg bemerket slik at det neste gang kan bli dem. Da blir folk passive og redde, beskrev Chris Hartmann, som nylig har gått av med pensjon.

Ellen de Vibe, som er etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, ønsker ikke å kommentere påstandene fra Hartmann.

– Riktig å varsle

Det var hovedverneombudet i Plan- og bygningsetaten, Renate Grantsdottir, som varslet Arbeidstilsynet i august i år. Før varselet ble sendt, rådførte Grantsdottir seg med hovedverneombud for hele kommunen. Han rådet henne til å sende varselet.

– På grunn av fryktkulturen jeg fikk beskrevet, så synes jeg det var nødvendig å varsle, sier Mathisen til NRK.

– Hvorfor mente du det var riktig?

– Det er bra å ta opp denne typen problematikk. Vi har sett det flere andre steder i oslo kommune også, sier Mathisen.

Han peker på at det har vært flere varslingssaker i Oslo kommune den siste tiden. Et av varslene er mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Nå skal Mathisen følge opp varselet som gjelder Plan- og bygningsetaten sammen med byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune.

– Jeg har sagt til kommunaldirektør Geir B. Aga at det bør bli en ekstern gransking av arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten, sier Mathisen til NRK.

– Tar situasjonen på alvor

Kommunaldirektør Geir B. Aga ønsker ikke å la seg intervjue av NRK. Han svarer på e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

– Vi tar situasjonen svært alvorlig og følger dette tett opp med ledelsen i etaten. Byrådsavdelingen er i en undersøkelsesfase der vi gjennomfører kartleggingssamtaler for å få bedre innsikt i situasjonen, og vi vurderer fortløpende ytterligere tiltak, skriver Aga.

Byrådsavdelingen vil på nåværende tidspunkt ikke si om en ekstern kartlegging av arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten er aktuelt.

– Siden vi nå gjennomfører kartleggingssamtaler, ber vi om forståelse for at vi trenger litt mer tid før vi lander ytterligere tiltak, skriver kommunaldirektøren.