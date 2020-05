Passasjerer reagerer på fulle fly – nå endrer SAS rutinene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg så det fulle flyet. Alle i Norge deltar i en dugnad for å redusere smitterisikoen, alt fra barnehagebarn til eldre som sitter isolert. Da blir det en veldig kontrast når man sitter som i en saueflokk inne i flyet, sier Per Espen Låhne til NRK.

SMITTEVERN: Per Espen Låhne var iført smittevernutstyr da han opererte en pasient med en multiresistent bakterie i forrige uke, men også knyttet til koronautbruddet er det strenge smitteverntiltak på sykehuset. Foto: Privat

Han er kirurg og jobber annenhver uke på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. På sykehuset er det strenge smitteverntiltak.

Da Låhne etter endt arbeidsuke skulle fly sørover til Oslo sist fredag, og tok bussen til flyplassen, bar også bussen preg av ekstra tiltak – annethvert sete var merket med at det ikke skulle brukes, slik at passasjerer skal måtte holde avstand.

Fullt fly

Kontrasten var stor på den halvannen times lange flyturen med SAS fra Tromsø til Oslo.

– Jeg satt på første rad. Da vi landet, og jeg reiste meg og så bakover, så jeg at flyet tilsynelatende var helt fullt. Det så ut som hvilken som helst avgang før koronautbruddet, sier Låhne.

REAGERTE: Da Per Espen Låhne fløy med SAS fra Tromsø til Oslo før helgen, reagerte han på fullt fly, til tross for at myndighetene har anbefalt at bare to tredeler av setene skal brukes. Foto: Privat

Han reagerte da han så det fulle flyet, ettersom samferdselsminister tidligere den uken hadde offentliggjort den nye korona-veilederen for luftfarten.

Korona-veileder: Midtsetet skal stå tomt

Veilederen slo fast at midtrekken, det midterste setet på hver rad, som hovedregel skal være tomt.

– I en periode nå har det vært få som har reist. Men når Norge nå åpnes opp litt etter litt, vil folk begynne å bevege seg mer rundt, og flere vil ta fly, sa Hareide da.

Samferdselsministeren understreket at tilstrekkelig avstand mellom passasjerer er viktig, både i luften og på bakken. God ventilasjon om bord i flyene gjør at anbefalingen fra helsemyndighetene om minst én meters avstand mellom personer, kan fravikes på fly, men en viss avstand skal det likevel være.

– Ett tomt sete mellom hver passasjer gir tilstrekkelig avstand, og det samme gjør midtgangen, sa Hareide.

Endret rutiner etter en uke

Flere passasjerer har imidlertid sittet enda nærmere enn det, også etter at veilederen kom. NRK er blitt kontaktet av flere som har reagert på manglende avstand om bord SAS-avganger.

– Jeg skjønner at der flyene er fulle, så kan det oppleves som uheldig blant våre reisende. På de fleste av våre flyvninger er det relativt god plass, siden etterspørselen etter flyreiser nærmest har vært ikke-eksisterende. Så kan det være enkelte flyvninger, som rundt helg, hvor det har vært fullere fly, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS.

ENDRER: SAS besluttet tirsdag å endre rutinene sine og sperre for booking av midtsete. Foto: SAS

På SAS' nettsider kunne man senest tirsdag ettermiddag bestille midtsete på flyvningene.

Eckhoff bekreftet da at SAS ennå ikke hadde implementert rådet i veilederen om tomt midtsete for å sikre tilstrekkelig avstand om bord. Han kunne da heller ikke garantere at det ville bli innført, men sa at SAS jobbet med om, og i så fall hvordan, det skulle gjøres.

– Det er viktig å si at veilederen er nettopp en veileder. Det er råd som vi ser på hvordan vi kan implementere, sa Eckhoff.

En drøy halvtime senere tar SAS kontakt med NRK og forteller at de endrer rutinene sine.

– Vi setter nå inn en større flytype på flere av flyvningene der det er mange passasjerer, sånn at vi får bedre plass om bord. Så har vi også fra i dag sperret for booking av midtsete. Dette er noe vi har jobbet med, sier Eckhoff.

Han presiserer at SAS vil følge de rådene og anbefalingene som myndighetene kommer med.

– Vi gjør nå en manuell gjennomgang av flyvningene, sånn at vi booker om og flytter passasjerer som allerede er booket på midtsete, sånn at vi så langt det er mulig, får fritt midtsete, sier Eckhoff.

– Dette krever en manuell behandling, og vi jobber med å gjennomføre dette. Så det kan forekomme tilfeller der det blir tre personer på rad ved siden av hverandre. Men i løpet av noen få dager nå skal dette være gjennomført.

MIDTSETE: Tirsdag kunne man bestille midtsete hos både SAS og Norwegian. SAS endrer nå sine rutiner, mens Norwegian sier at seteplasseringen endres ved innsjekk for å sikre spredning. Foto: Fotograf: Gorm Kallestad / Bildemontasje: Stian Haraldsen / NTB scanpix

Norwegian: Holder midtsetene tomme så langt det lar seg gjøre

Også på Norwegians nettsider kunne man tirsdag velge midtsete når man bestiller flybilletter. Ifølge pressekontakt Christer Baardsen i Norwegian betyr det i praksis likevel ikke at den anbefalte avstanden ikke opprettholdes.

– Når du sjekker inn på flyet på flyplassen, blir man automatisk fordelt i flyet. Passasjerene blir først satt på annenhver seterad, og så blir de fordelt på midtgang og vindu. Midtsetene er de siste som blir tatt i bruk. Passasjerer som reiser sammen blir plassert ved siden av hverandre, sier Baardsen til NRK.

– Dette er ikke et krav, det er en anbefaling fra myndighetene, og vi forholder oss til de gjeldende retningslinjene. Så langt det lar seg gjøre, lar vi midtsetene stå tomme.

Hareide: – Veilederen skal følges

Samferdselsminister Knut Arild Hareide gjør det tirsdag klart at han forventer at flyselskapene følger myndighetenes anbefaling.

– Vi har vært veldig tydelige overfor flyselskapene om at denne veilederen forventer vi at skal brukes. Den skal følges. Hvis det ikke skjer, vil det være aktuelt å komme med nye tiltak fra helsemyndighetene, sier Hareide til NRK.

– Kan flyselskapene velge selv om de vil følge veilederen, siden den bare gir råd?

– Vi har vært veldig tydelige til flyselskapene om at vår forventning er at den blir fulgt. Det er fordi det skal være trygt å fly. Jeg tror også at dersom det er trygt å fly, vil flere ønske å fly.