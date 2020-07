Passasjerene får dra etter bombetrusselen: – Det var dramatisk

– Jeg synes hele prosessen var veldig bra og effektiv. Det folk er litt misfornøyd med er kommunikasjonen i ettertid. Men jeg antar at de ikke visste helt hva de skulle si mye av tiden, forteller Chris Stokes til NRK i ankomsthallen på Gardermoen klokka 21.20.

Han er en av de 142 passasjerene som i rundt åtte timer hadde blitt anholdt av politiet som følge av en bombetrussel som ble framsatt mot et Ryanair-fly på vei til Oslo fra London.

Hendelsen startet da politiet mottok melding om at det var fremsatt en bombetrussel mot passasjerflyet klokken 11.50 fredag. Trusselmeldingen var skrevet på en lapp som ble funnet på toalettet i flyet.

– Da vi landet kom det politifolk om bord og tok med seg en mann ut. Da vi andre kom ut måtte vi ha hendene på hodet. Vi ble ransaket og tatt med til et mottaksrom i noen timer, forteller Stokes.

Siri Zanelli var på flyet sammen med to barn. Hun skjønte at noe var galt da flyet takset lenge på rullebanen etter å ha landet.

– Kapteinen sa at det var nødstilfelle. Jeg sjekket mobilen min og leste at det var en bombetrussel mot et Ryanair-fly på Gardermoen, sier Zanelli.

Hun holdt seg helt rolig av hensyn til barna.

– Jeg måtte late som at alt var i orden. Men jeg sendte melding i familiechatten for å gi dem beskjed om at det var vårt fly og at dette kunne ta tid, sir Zanelli.

Siri Zanelli forteller om dramatiske minutter på flyet. Du trenger javascript for å se video. Siri Zanelli forteller om dramatiske minutter på flyet.

Er ikke sikre på at de har rett mann

Passasjerene ble fortalt av politiet som kom om bord at de alle måtte legge hendene sine på hodet, samtidig gikk de bak i flyet og pågrep en 51 år gammel britisk mann som de mistenkte hadde framsatt truslene.

Passasjerene fra Ryanair-flyet ble holdt igjen i mange timer etter at de hadde blitt evakuert fra flyet. Foto: Torstein Bøe / NRK

– I starten var det skremmende. Så tok de mannen med seg ut og jeg følte meg trygg, sier Stokes.

Like før klokken 21.00 opplyste politiet at de leter etter flere mistenkte blant passasjerene om bord i Ryanair-flyet.

– En potensiell gjerningsperson kan befinne seg blant passasjerene, og politiet er ikke sikre på at vi har riktig mann, sa jourhavende politiadvokat Nicolas Amilien Simon i Øst politidistrikt til NTB.

Stokes sier at han ikke har hørt noe som helst om at det skal være flere mistenkte blant passasjerene, og at alle om bord ble undersøkt.

– Vi ble ransaket på en grundig måte og måtte fylle ut detaljerte skjemaer om hva vi gjorde på flyet og hva vi så, sier han.

Ifølge innsatsleder Marit Furuset i Øst politidistrikt var det 142 passasjerer i tillegg til besetning om bord i flyet, som fredag fikk en bombetrussel. Du trenger javascript for å se video. Ifølge innsatsleder Marit Furuset i Øst politidistrikt var det 142 passasjerer i tillegg til besetning om bord i flyet, som fredag fikk en bombetrussel.

– Vi ble sjokkert

Politiets bombegruppe undersøkte flyet etter at passasjerene hadde blitt evakuert. Like før klokken 18.00 bekreftet jourhavende jurist i Øst politidistrikt, Qasim Bhatti, at søket var avsluttet og at det ikke ble funnet noen bombe om bord.

En annen av passasjerene, Kira Kavli, forteller til NRK at hun ble sjokkert da politiet kom inn i flyet.

Kira Kavli sier hun ble avhørt av politiet om de observasjonene hun hadde gjort av den mistenkte mannen. Foto: NRK

– Det var dramatisk da det pågikk, for vi visste ikke hva som skjedde. Om det var en bombe blant passasjerene eller noe. Så ble vi evakuert ut av flyet og tatt med på mottaksterminalen, da ble vi litt roligere, sier hun.

Selv satt hun bare to rader bak den mistenkte mannen på flyet, og sier at hun ble avhørt av politiet.

– Jeg ble avhørt av politiet der jeg fortalte om de observasjonene jeg hadde gjort av den mistenkte. Jeg så ham også før vi gikk om bord på flyet. Han hadde ingen reaksjon. Han ble bare med politiet ut av flyet og sa ingenting, sier hun.

Lignende hendelse

Fredagens hendelse knyttes til en lignende situasjon tidligere i uken da det ble funnet en lapp med en bombetrussel om bord i et Ryanair-fly fra Krakow til Dublin. Også denne lappen ble funnet på toalettet.

Ifølge politiet ble det ikke funnet noe mistenkelig, og to menn ble arrestert.

Leder for felles operative tjenester i Øst politidistrikt, Olav Unnestad, sier at det er naturlig å se de to truslene i sammenheng.

– Det blir etterforskningsrelaterte spørsmål som vi skal undersøke, sa Unnestad tidligere fredag.