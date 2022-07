Passasjeren i bilen også siktet etter Sian-påkjørsel

Politiet tror Sian-lederen ble påkjørt med vilje. Lørdag ble sjåføren siktet, og nå er også passasjeren siktet.

Det bekrefter politiadvokat Aase Schartum-Hansen fra Oslo politidistrikt til VG.

Sjåføren er siktet for forsettlig påkjørsel og grov kroppsskade.

Passasjerens forsvarer, Ole Petter Drevland, sier til NRK at han ikke har fått avklart med politiet hva hun er siktet for.

– Min klient er preget av det som har skjedd. Hun var i avhør med politiet i går. Hun har forklart seg om hendelsesforløpet slik hun mener det utspant seg, sier forsvarer Ole Petter Drevland til NRK.

– Hvordan reagerer du på at politiet sier hun er siktet i saken?

– Det er på mange måter en naturlig konsekvens av at hun satt i bilen som var involvert i denne ulykken. svarer han.

Passasjeren er også eier av bilen.

Sian-leder Lars Thorsens bil havnet i grøfta langs E6 ved Mortensrud i Oslo etter en påkjørsel lørdag. Påkjørselen skjedde kort tid etter at Thorsen hadde satt fyr på koranen utenfor en moske på Mortensrud i Oslo.

Fulgt etter

Sian-leder Lars Thorsen hadde brent koranen flere steder i Oslo før gruppen endte opp på Mortensrud.

Der ble det en amper stemning, og den antiislamske gruppen havnet i håndgemeng men personer som forsøkte å slukke brannen.

Bilen med Thorsen ble fulgt etter av en bil med to kvinner. Kort tid etter at bilen med Thorsen hadde kjørt ut på E6 i retning Oslo, skjedde kollisjonen.

Det var fem personer i Sian-bilen, som havnet på taket. Fire av dem ble kjørt til legevakta og én ble kjørt til sykehus. Ingen ble alvorlig skadd.

Politiet opplyste til NRK tidligere søndag at sjåføren vil bli avhørt i løpet av dagen.

NRK møtte Thorsen utenfor legevakta i Oslo et par timer etter hendelsen.

Sian-lederen sier koranbrenningene var en respons på en siktelse tatt ut mot Thorsen den 30. juni.

– Det var noe verbalt og litt knuffing, men ellers var det relativt greit. Da vi kjørte derfra så var det en person som fulgte etter oss i bil, og begynte å stumpe bilen min, sier Thorsen.

Han omtaler hendelsen som lite hyggelig.

– Men det var heller ikke overraskende, mener han.

Fikk nei til demonstrasjon

Sian skal i forkant av koranbrenningen søkt om tillatelse til å gjennomføre en politisk demonstrasjon, men skal ha fått beskjed fra politiet i Oslo om at det ikke var trygt.

Grunnen skal ha vært terrorangrepet utenfor London pub sist helg.

I sitt avslag skrev politiet blant annet at de etter en helhetsvurdering var kommet frem til at demonstrasjonen ikke kunne gjennomføres «slik trusselsituasjonen er i dag».

Utgangspunktet for politiets vurdering er at det ved flere av Sians markeringer de siste årene har vært et høyt konfliktnivå.

Det har flere ganger forekommet til dels alvorlige ordensforstyrrelser i forbindelse med markeringene.