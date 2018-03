Påskeutfarten: Tregt i nord, fin flyt i sør

– Det har vært kø sørover ut av Trondheim, sier Pål Haugbro, trafikkoperatør i Midt-Norge.

Han forteller at en kollega som har jobbet i Statens vegvesen ikke har sett lignende tilstander i sine tre år som ansatt.

– Min kollega her har jobbet her i 3 år og sa at det er det verste han har opplevd på de årene han har jobbet her, sier Haugbro.

Siste melding fra veitrafikksentralen i Midt-Norge er at køen har begynt å løse seg opp, og at det er fin flyt ut av Trondheim.

I Finnmark har været vært utfordrende, noe som har ført til mye kolonnekjøring.

Fredag formiddag var 10 strekninger stengt, og kolonnekjøring på fem strekninger, stort sett på grunn av uvær, skriver lokalavisen iFinnmark.

Stille og fint i vest og øst

«Stille og fint» er hvordan trafikken blir betegnet i de sørlige delene av landet.

– Det har vært fredagstrafikk i alle retninger, i utgangspunktet ikke noe verre enn vanlig trafikk, sier Trude Lindstad, trafikkoperatør ved Statens vegvesen region Øst.

Det er flere som er enige i at påsketrafikken har vært ganske rolig i dag.

– Påskeutfarten så faktisk ut til å være over i 17.30 tiden, tidligere enn jeg hadde tippet, sier Jahn Marøy, trafikkoperatør ved region Vest.

Ved kontoret i Bergen kan Marøy rapportere om regnvær. Han tror derfor at mange venter med å dra på påskeferie til inn i helgen.

Hytteglade sørlendinger

Litt påsketrafikk har det vært i dag, men Sørlandet har styrt unna.

– Det har gått veldig bra. Det er tidvis tett trafikk i retning E16 mot Hønefoss, og videre nordover mot Geilo og Gol, sier trafikkoperatør Stian Molteberg i region Sør.

Det har heller ikke vært noen klager.

– Folk har vært innstilt på at det vil bli mye trafikk, sier Molteberg.

Forventer mer trafikk når folk skal hjemover

Det ventes mer trafikk på hjemfarten 1. og 2. påskedag. Da reiser flere hjem samtidig.

– Erfaringsmessig er det flere som skal hjem samtidig enn de som drar ut, sier Stian Molteberg, trafikkoperatør ved region Sør.

Også på Østlandet merker Statens vegvesens trafikkoperatører mer av påsketrafikken når folk skal hjemover.