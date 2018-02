Pasienter venter i timevis – Erna Solberg ber Helse Sør-Øst rydde opp

NRK avdekket i forrige uke at taxisjåfører har slått inn bomturer nesten 900 ganger de siste 10 månedene i Oslo – selv om pasienten faktisk sitter og venter på taxi.

Hos en fysioterapeut i Oslo treffer NRK Alexander Henningsen Moen. Han har vært til sin ukentlige behandling, og har på forhånd booket taxitur hjem via pasientreiser.

Men nå har han ventet i over to timer, og taxien har fortsatt ikke kommet.

– Det var veldig ubehagelig. Jeg skulle hjem for å ta medisiner som jeg tar til faste tider, og jeg hadde andre avtaler som jeg bare måtte avlyse fordi jeg blir sittende der og vente, sier Henningsen Moen.

Han brakk ryggen i en stygg fallulykke i 2015, og pådro seg en ryggmargsskade. Siden har han hatt kroniske ryggsmerter, og skadene på nervebanene gjør at han har problemer med å gå utendørs, spesielt på vinteren.

Om han ikke får tatt medisinene sine til faste tider får han sterke smerter, og blir sliten. Han sier selv at dagen blir ødelagt.

Det er heller ikke første gang han har ventet på tur hjem fra fysioterapeuten. Senest i forrige uke måtte han bestille taxi på egen hånd for å komme seg hjem.

– Du vet aldri når du blir hentet. Du kan ikke planlegge noe som helst. Hvis du har en avtale med Pasientreise kan du ikke ha andre avtaler, sier Henningsen Moen.

TAXI-KAOS: Christiania Taxi og Norgestaxi kjører pasienter til og fra behandling hver eneste dag. Pasientreisekontoret Oslo og Akershus bestiller om lag en halv million slike reiser årlig. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Ansvarsfraskrivelse

Etter NRKs avsløringer i forrige uke, utfordret Marit Arnstad (Sp) statsminister Erna Solberg (H) under onsdagens spørretime.

Arnstad ville vite hva regjeringen vil gjøre for at pasienttransportordningen skal fungere.

– Det er Helse Sør-Øst som har ansvar for Pasientreiser, og det er de som må få dette på plass. Det er den klare beskjeden fra regjeringen, sier Erna Solberg til NRK, og understreker at det dreier seg om en såkalt sørge for-avtale.

Problemet har nå pågått i månedsvis. Arnstad mener statsministeren burde gjort mer for å løse situasjonen for pasientene.

– TA ANSVAR: Parlamentarisk leder for Senterpartiet Marit Arnstad ber regjeringen fremme et forslag for Stortinget. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg synes statsministeren fraskriver seg det politiske ansvaret for pasientreisene, og det er hele problemet. Systemet fungerer ikke, og ingen er villig til å ta ansvar for Pasientreiser.

Universitetssykehuset i Oslo har vurdert å kontakte helse- og samferdselsmyndighetene for å spørre om sykehuset kan organisere transporten for pasienter, der helsepersonell kan ta seg av de sykeste.

Arnstad oppfordrer regjeringen til å ta ansvaret, og foreslå en lovendring.

– Jeg tror Stortinget vil stå klar til å vedta en sånn lovendring, men da må regjeringen komme til Stortinget snarest mulig. Ikke sitte og vente på helseforetakene skal komme til helsestatsråden.

– Helt elendig

Alexander Henningsen Moen har klaget sin sak inn til Norgestaxi, som er ansvarlig for at han ventet over to timer.

I en e-post skriver Norgestaxi at sjåføren som skulle plukke opp Alexander ved en feil slo inn en bomtur, og at systemet deres ikke plukket opp feilen raskt nok.

– Turen har kommet igjennom til vårt system, men blir dessverre feilhåndtert og skaper forsinkelser. Det er denne årsaken til forsinkelser som vi jobber aktivt med å løse både ved kursing for rett håndtering, og ved å bemanne opp trafikkovervåkingsenheten vår. Det er uansett sterkt beklagelig at dette skjer, sier Viseadministrerende direktør i Norgestaxi Erlend Eidsvoll.

– Jeg syns det er forferdelig trist, for det rammer ganske mange på venterom både på legekontor og sykehus, sier Henningsen Moen, som ber om at noen kan finne en løsning på problemet.

– Jeg håper de får en bedre ordning enn det som er i dag. For det som er i dag er helt elendig.