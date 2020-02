Pasienter oppgitt over manglende info fra Ullevål

– Jeg er over 70 år og har en lungesykdom og er derfor i risikogruppen. Det hadde vært naturlig å bli kontaktet av sykehuset, sier Nils Butenschøn.

Han sier han ikke er spesielt bekymret, men han synes sykehuset burde tatt bedre grep på informasjonen til berørte pasienter. På den måten kunne de unngått at mange er bekymret, mener han.

Professoren, som har vært direktør ved Institutt for menneskerettigheter, fikk lørdag vite gjennom media at han er i gruppen som bes holde seg hjemme i et par dager.

– Jeg har fått vite gjennom NRK.no at vi som var pasienter i det aktuelle tidsrommet bør holde oss hjemme og ikke ha direkte kontakt, forteller han.

– Fikk hakeslepp

Han var på øyeavdelingen på mandag. Da han ringte sykehuset på torsdag, fikk han beskjed om at han ikke hadde blitt operert av legen som først var smittet.

Butenschøn lurte likevel på om han var i fare for å ha blitt smittet.

– Jeg fikk hakeslepp da jeg skjønte at akkurat den dagen jeg ble operert var det den situasjonen på øyeavdelingen. Derfor var jeg spent på informasjonen fra sykehuset om hvordan jeg skulle forholde meg, sier han.

På telefon torsdag fikk han beskjed om at det ikke var noen fare for ham. Lørdag kom altså beskjeden om at alle som hadde vært på øyeavdelingen sist uke skal holde seg hjemme, noe han først oppdaget på NRKs nettsider.

Flere klager

Mange pasienter klager over dårlig informasjon på facebooksiden til Ullevål sykehus.

– Jeg får beskjed på sms før timen og etterpå om man har vært fornøyd med besøket. Da synes jeg det er rart ikke sykehuset kan bruke sms-systemet til å varsle oss i en slik situasjon, forteller en mor som var på øyeavdelingen med datteren på torsdag.

Moren forteller at hun har fått med seg beskjeden gjennom media i løpet av lørdagen, og at hun også har funnet meldingen på Oslo universitetssykehus' hjemmesider.

Hun har vært i kontakt med sykehuset på telefon flere ganger i løpet av fredag og lørdag. Beskjeden var hele veien at de skulle leve som normalt.

Da hun ringte sykehuset så sent som lørdag klokken 11, var beskjeden at de ikke trengte å holde seg hjemme. Lørdag klokken 14.11 meldte NRK at alle som har vært på øyeavdelingen på Ullevål sykehus sist uke bes holde seg hjemme i to dager.

Da moren som NRK har vært i kontakt med i 16-tiden lørdag ringte en venninne hun hadde truffet på sykehuset, var venninnen helt uvitende.

Vedkommende hadde vært på Sats og hatt to barn på minisats.

– Vi ringer rundt

Medisinsk fagdirektør ved sykehuset, Hilde Myhren, sier de forsøker å nå ut så godt de kan til pasienter.

De har nå identifisert 400 som har vært i nærheten av de smittede. Klokken 18 sa Myhren til NRK at de var kommet cirka halvveis på denne ringerunden.

Men det er totalt mellom 1000 og 2000 personer som har vært innom øyeavdelingen i løpet av uken. Disse må foreløpig forholde seg til informasjon som kommer på sykehusets nettside, på sosiale medier og gjennom media.

Om de 400 pasientene som nå kontaktes per telefon sier Myhren:

– Vi vet at ikke alle er på sosiale medier eller på internettsidene våre. Derfor vil vi ringe hver enkelt pasient. Mange av pasientene på øyeavdelingen er eldre, og de trenger mye informasjonen som vi kun kan gi på telefon.

Hun erkjenner at situasjonen er alvorlig.

Myhren legger til at man må ha vært i nærkontakt med en smittet for å være i faresonen, og at man ikke trenger å bekymre seg om man ikke har noen symptomer.

– Vi har satt i gang ganske drastiske tiltak nå for å spore opp de som kan være i risikosonen for å være på den sikre siden, sier Myhren.

Litt før klokken 18.00 sier Myhren at de har ringt til rundt 200 personer, som skal være halvparten av dem som har vært på øyevdelingen sist uke.