Pasienter får ulovlig gebyr etter legetimer på video

– Nesten alle leger tilbyr nå videokonsultasjon. Det er bra, blant annet fordi det er et effektivt tiltak for å unngå koronasmitte. Men det er ulovlig å ta et ekstragebyr for disse legetimene, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

De har den siste tiden fått flere klager fra pasienter som har fått et ekstragebyr på legeregningen på opptil 70 kroner fordi legetimen deres ble gjennomført via video. Det har altså kostet mer å snakke med legen sin via nettet enn å møte opp på legekontoret.

Dette gebyret går til de som leverer betalingstjenestene, fordi betaling må skje via faktura.

– Jeg er redd omfanget er stort. Vår erfaring er at mange pasienter ikke er klar over at dette er ulovlig. De bare betaler uten å reagere, forsetter Vie.

Ikke pasientens valg

Forbrukerrådet sier at legene har et lovpålagt ansvar for å sørge for at pasienten ikke betaler mer enn vedkommende skal.

Vie understreker at gebyr bare kan ilegges når en pasient ber om å få betale via faktura. Da har pasienten med andre ord bevisst valgt bort kontant betaling eller betaling via terminal.

– Når legen ønsker en videokonsultasjon framfor frammøte på legekontoret, er det ikke lenger pasientens valg. Da skal det heller ikke ilegges noe gebyr, sier fagdirektøren i Forbrukerrådet.

Legene beklager

Korona-utbruddet har snudd alt på hodet for legekontor landet rundt. Nå går det plutselig veldig mye i videokonsultasjoner. Allmennlegeforeningen beklager at dette har ført til at enkelte pasienter har fått et ekstra gebyr.

– Dette er tjenester som koster endel, men de skal ikke betales av pasientene. Vi har derfor vært i kontakt med leverandører av betalingssystemene våre for å få dem til å frafalle faktureringsgebyret mens legekontorene omstiller seg. Det har vi fått til, men jeg kan jo ikke garantere at det ikke er blitt ilagt noen gebyrer likevel, sier leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen.

Fra og med denne uken har legene fått en ordning der staten kompenserer for noe av merkostnadene ved nye betalingsløsninger. Dermed håper Klev at pasienter heretter slipper å bli belastet med et ekstragebyr.

Pengene tilbake

Undersøkelser som Forbrukerrådet har gjort, viser at mange lenge har foretrukket legetimer på video når det er medisinsk forsvarlig. Det går raskere for både lege og pasient. På sikt kan det også spare samfunnet for store beløp.

– Vi heier på legene som har tatt et langt, digitalt sprang, men de må slutte ilegge pasientene et ekstragebyr for dette. Pasienter skal bare betale det en helt vanlig legetime koster. De som har betalt et gebyr etter en videokonsultasjon, bør ta kontakt med legen sin for å få pengene tilbake, sier Vie.

Fastlegene på sin side håper at pasienter ikke nøler med å ta kontakt med tanke for fysiske undersøkelser.

– Altfor mange utsetter fortsatt kontroller eller lar være å ta kontakt med oss. På fastlegekontorene er det iverksatt gode smitteverntiltak, og vi har kapasitet til å ta imot pasienter som trenger en fysisk undersøkelse. Bare ring eller kontakt oss på nett på forhånd slik at vi kan avklare situasjonen før oppmøte, sier Klev.

Saken er endret: Det kunne i første versjon av denne saken tolkes som at fastlegene tjener på det ulovlige gebyret. Denne saken er derfor oppdatert med ny tittel og en presisering i teksten om at gebyret går til leverandøren av betalingstjenesten.