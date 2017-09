Partiledernes siste appell til velgerne

KrF: – Dette er et verdivalg

KrF-leder Knut Arild Hareide forteller om en velger som har stemt på KrF fordi det “er det eneste partiet som holder fast på et mangfoldig samfunn hvor det er plass til alle”. – Hvilket samfunn er det vi ønsker oss? Dette er et verdivalg. KrF sier at vi ønsker et samfunn med plass til alle.

Rødt: – Klima foran profitt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes oppfordrer velgere som vil ha Frp ut av regjering, til å stemme Rødt. Han understreker også at Rødt vil jobbe mot sosial dumping og mot det han betegner som velferdsprofitører.

Sp: – Vi må føle trygghet i hele landet

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at vi i fremtiden må kunne bo, dyrke mat og føle oss trygge i hele landet. – Stordrift og sentralisering er ikke svaret, det har det aldri vært i vårt langstrakte land.

Ap: – Handler om menneskesyn

Ap-leder Jonas Gahr Støre understreker viktigheten av arbeid til alle, flere lærere, eldre fremfor skattekutt, og en klimadugnad for å få utslippene med. – Valget på mandag er et verdivalg som handler om menneskesyn, om vi skal møte hverandre med tillit.

MDG: – Stem for god framtid for barnebarna

MDG-leder Rasmus Hansson sier at han vil utgjøre en forskjell. -– Nå blir mange tusen hjem ødelagt av ekstremvær, og det er ikke naivt å tro at det finnes et Norge etter olja. – Valgene vi tar nå, betyr mye for oss og dem som kommer etter oss. Vi vil ha en politikk som gir en god fremtid for barnebarna våre.

SV: – Tid for forandring i Norge

Sv-leder Audun Lysbakken mener dagens regjering ikke tar tak i en økende ulikhet i Norge. – Stemmer du SV, sier du fra om at det er på tide å sette dem som har minst, først, sier Lysbakken. – Norge skal stå for solidaritet, ikke dilte etter Donald Trump.

Venstre: – Grønnere og rausere

Venstre-leder Trine Skei Grande sier at barnas fremtid er det viktigste. – Vårt viktigste valgløfte er å sikre alle barna gode lærere som har tid til dem i klasserommet, sier Grande og sier at Venstre vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring for alltid. – Venstre vil ha en grønnere og rausere politikk med Erna Solberg som statsminister, fordi det er best for barna.

Frp: – Vi tør der andre tier

Frp-leder Siv Jensen sier at Frps fire år i regjering har gitt Norge blant annet en streng asyl- og innvandringpolitkk og flere veier. Hun varsler at dersom Frp fortsetter i regjering, vil de jobbe for bedre eldreomsorg og en fortsatt streng innvandringspolitikk. – Vi tør der andre tier.

Høyre: – En politikk som virker

– Nå er optimismen tilbake, ledigheten går ned, og velferden har økt, sier Erna Solberg. – Nå ber vi om fire nye år for en politikk som virker. Du får kortere helsekøer og en politikk som legger til rette for flere arbeidsplasser. Vil du ha en sterk regjering som tar om tar Norge fremover, må du stemme Høyre.

