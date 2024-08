Partilederdebatten direkte: – Lover sol, får styrtregn

I nyttårstalen lovet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at folk flest vil få bedre råd. Nå sier han at vendepunktet er kommet i norsk økonomi.

Hvem tror folk vil få bedre råd, spurte Fredrik Solvang ved inngangen til debatten.

– Jeg vil rekke opp hånden på det også, sa Støre, som i fjor ble ganske ensom da han gjorde det samme på spørsmålet om Norge er i rute til å nå klimamålet.

Håndsopprekning: –Hvem av dere tror at folk får bedre råd i år? Du trenger javascript for å se video.

Denne gang fikk han selskap av finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Høyre-leder Erna Solberg, mens de øvrige var langt mer nølende i sin optimisme.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen viste til at regjeringen har sagt det før, at folk snart skal få bedre råd.

– Det er kanskje ikke så rart, for hvis værmelderen står hver eneste dag om sommeren og lover sol og 30 grader, og så blir det styrtregn, så tror du til slutt ikke på det, sa Martinussen.

– Det holder ikke å krysse fingrene og håpe på bedre vær Du trenger javascript for å se video.

Rente og dyrtid

Tidligere i dag ble det klart at Norges Bank holder renta uendret, den norske krona er svak målt mot andre valutaer og prisene stiger. I tillegg står mange unge helt utenfor jobb eller utdanning.

Partilederne kjemper om ordet under debatten. Foto: William Jobling / NRK

Høyre-leder Erna Solberg sier hun håper statsministeren har rett, men sikker er hun ikke på at folk flest vil få bedre råd. Frp-leder Sylvi Listhaug gikk enda lenger.

– Dere har har stått her i tre år og lovet at folk skulle få det bedre, mens det som har skjedd, er at folk har fått redusert økonomisk handlefrihet, sa hun.

KrF-nestleder Dag Inge Ulstein fulgte opp:

– Én av ti foreldre sier at de opplevde å måtte legge seg sultne fordi de ikke hadde penger til mat. Det er faktisk 43 prosent flere som har fått dårligere råd det året her, sa han.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum medga at det har vært tøffe regnværsdager. og at mange har fått det krevende.

– Men istedenfor å øke barnehageprisene, har vi redusert barnehageprisene. Istedenfor å øke prisene på SFO, har SFO blitt gratis i kjernetida, sa han.

Les også Vil trenge 180.000 flere i helsevesenet

Bergstø: Forskjellsfruer!

Kirsti Bergstø, som leder regjeringens faste budsjettpartner SV, trakk fram alle gjennomslagene partiet har fått og framholdt at de har bidratt til reduserte forskjeller, mer til studenter og mer til barnefamiliene.

Les også Solberg vil ha kroneutvalg: – Vi blir fattigere

– Det vi vet at «forskjellsfruene» på den andre sida vil, er å gi mer i skattekutt til de aller rikeste og velferdskutt til vanlige folk, sa Bergstø med henvisning til Solberg, Listhaug og kanskje også Venstre-leder Guri Melby.

– Forskjellsfruene Du trenger javascript for å se video.

Melby trakk på sin side fram den svake krona og sa hun blir bekymret over at regjeringen ikke er villig til å diskutere tiltak for å styrke den. Venstre har åpnet for å binde krona til euroen, men står ganske alene om dette på Stortinget.

MDG-leder Arild Hermstad pekte på sin side at mange først og fremst etterlyser økt livskvalitet, ikke nødvendigvis mer penger.

– Det er et vanskelig løfte å gi når det norske forbruksnivået krever fire jordkloder. Vi har fortsatt bare én jordklode, sa Hermstad.

– Norske tilstander

Økende ungdomskriminalitet var det andre store temaet ved siden av personlig økonomi under partilederdebatten. Og som ventet la ikke Sylvi Listhaug fingrene imellom da hun fikk ordet først.

– Fremskrittspartiet har advart mot svenske tilstander. Nå har vi norske tilstander, sa Listhaug og fulgte opp:

– Vi har en regjering som prøver å slukke en storbrann med vannpistol. Istedenfor nå å beskytte ofrene, de unge som blir utsatt for disse kriminelle, setter dere ned et utvalg som skal jobbe i månedsvis, sa Listhaug med henvisning til Storberget-utvalget som kom denne uka.

Frp har foreslått å senke den kriminelle lavalderen til 14 år, noe regjeringen og de andre partiene motsetter seg. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sa det slik:

– Det du gjør da, er at du sender unge barn som rett og slett ikke er kognitivt utviklet ennå, inn i fengsler med hardbarka, vanekriminelle. Det er en slags Arendalsuka for kriminelle, der du lærer kriminalitet. Du får influensere som forteller deg om fete klokker og fete biler, sa Martinussen.

– Dette er tøys og tull Jonas Du trenger javascript for å se video.

Kongeduell

Som vanlig har NRKs partilederdebatter dueller mellom to av partilederne. Tema og motstander visste de ikke på forhånd. Først ute var Rødt og KrF i debatt om monarkiets framtid.

– Det er umoderne å ha et monarki, sa Marie Sneve Martinussen som la til at Rødt er prinsippielt imot at makt og posisjoner skal gå i arv.

– Vi er ufattelig heldige som har et kongehus som har stått opp for landet og folket i situasjoner hvor vi har trengt det, svarte Ulstein i KrF.

Rødt og Krf i duell om kongefamilien Du trenger javascript for å se video.

Den andre duellen var mellom Høyre og Ap om anerkjennelsen av Palestina. Statsministeren forsvarte den norske linja som endte i en historisk anerkjennelse tidligere i år, som fikk Israel til å se rødt.

Høyre-leder Erna Solberg fastholdt på sin side det partiet har sagt før, nemlig at regjeringen valgte feil tidspunkt å anerkjenne Palestina på.

– Vi kan ikke bli et gissel som sier at vi kan gjøre det, den dagen Israel går med på en fred med palestinerne, svarte Støre.

Ellers møttes Bergstø og Hermstad til duell om forskjellen på SV og MDG, mens Vedum fra Sp og Melby fra Venstre gikk i holmgang om ruspoltikken. Vold og trusler i skolen ble tema for duellen mellom Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre.

KrF-vikar: – Krevende

Partilederdebatten i Arendal markerer starten på den lange valgkampen fram til stortingsvalget neste år. Sykmeldingen til Olaug Bollestad gjør at KrF-nestleder Dag Inge Ulstein stiller som vikar, ellers er alle de ni stortingspartiene med unntak av Pasientfokus representert med partilederen sin.

– Det er en krevende situasjon for partiet når partilederen er sykemeldt, sa Ulstein da programleder Solvang spurte ham hvorfor det var ham og ikke Bollestad som stilte i debatten.

Økningen i antallet sykmeldte og uføre ble også tema i debatten, ikke minst knyttet til utfordringene i den store perspektivmeldingen som regjeringen la fram i forrige uke.

Der MDG-leder Arild Hermstad tok til orde for en arbeidstidsreform og ble stående ganske alene, spilte Venstres Guri Melby politisk solo da hun på nytt ba om endringer i sykelønnsordningen.

– Jeg opplever at dette er den store elefanten i rommet, sa Melby og fortsatte:

– Jeg tror ikke nordmenn har så mye dårligere helse enn svensker. Hvis vi ikke kan diskutere sykelønnsordningen, så gjør vi alle som er syke en bjørnetjeneste.

Ulstein om Bollestad Du trenger javascript for å se video.