– Dette viser at partiene får stadig større beløp i bidrag til valgkampen, fra forskjellige typer bidragsytere. Både fra privatpersoner, arbeidslivsorganisasjoner og foretak.

Det sier SSB-forsker Terje Risberg til NRK om den nylig publiserte statistikken over pengebidrag partiene mottok under valgkampen i år.

Partiene fikk til sammen inn 95 millioner kroner. Dette er en økning på 41 prosent fra forrige stortingsvalg i 2017. Sammenliknet med kommunevalget i 2019 er økningen på 60 prosent.

Arbeiderpartiet er det partiet som får mest i valgkampbidrag. I år fikk de 31 millioner kroner, nesten en tredjedel av alle bidragene totalt.

Høyre ligger på andreplass med 20 millioner kroner, etterfulgt av SV på tredjeplass med i underkant av 13 millioner kroner.

STORE BELØP: Tallene viser at partiene får stadig større beløp, ifølge SSB-forsker Terje Risberg.

Økning i partiskatt

Risberg sier de største bidragene kommer fra arbeidslivsorganisasjoner, som for eksempel LO. Over 42 millioner kroner kom i år fra slike fagforeninger.

Arbeidslivsorganisasjonene gir støtte til partiene Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt på venstresiden i norsk politikk.

Partiene på høyresiden blir typisk sponset av private selskaper, med rike eiere.

I antall kommer det flest bidrag fra privatpersoner.

– Gjerne i form av det som ofte kalles «partiskatt», bidrag fra folkevalgte som gir penger fra det de tjener til partiet sitt, sier Risberg.

«Partiskatten» er hovedsakelig en ordning hos partiene SV, Rødt og MDG, ifølge Risberg. Men det finnes spor av den også hos andre partier.

Selv om økningen i bidragene har skjedd på tvers av alle partier og kategorier, så er «partiskatten» en del av årsaken til at valgkampbidragene har økt fra 2017.

– Det har blitt flere folkevalgte fra SV, Rødt og MDG etter kommunevalget i 2019, som har blitt ordførere, varaordfører og andre ting som gjør at de tjener penger på politikken, og da gir de penger til partiet sitt, sier Risberg.

Det er rapportert inn nesten 11 millioner kroner mer i bidrag fra folkevalgte i år, sammenliknet med 2017, ifølge Risberg.

– Nå kan det være feil, at de rapporterte inn for lite i 2017, for det har vært en del fokus på dette, sier Risberg.

SV: Pengebruk kan diskuteres

SV sine valgkambidrag økte fra 6 millioner i 2017, til i underkant av 13 millioner i år.

Partisekretær i SV, Audun Herning, sier til NRK at de økte bidragene betyr at SV under valgkampen kunne nå ut til flere med budskapet sitt.

– Denne valgkampen har vært litt spesiell. Vi visste ikke om vi kunne møtes fysisk, så vi fikk tidlig et større behov for tilstedeværelse, blant annet i sosiale medier, sier Herning.

PARTISKATT: I SV må alle folkevalgte gi 10 prosent av det de tjener i vervene sine, tilbake til partiet, sier partisekretær Audun Herning. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hva har det at det brukes såpass mye penger på valgkamp, fra ulike aktører, å si for demokratiet vårt?

– Vi kan alltids diskutere bruken av penger. Særlig synes jeg det er problematisk at enkeltpersoner har mulighet for å betale for støtte til valgkampen, for partier som har en politikk som gagner dem personlig, sier Herning.

Herning sier det samtidig er viktig for SV at partiene driver valgkamp på like vilkår.

– Vi vil også drive valgkamp på den måten vi kan, sier Herning.

Gir 10 prosent av lønna til partiet

SSB-forsker Risberg forklarer at SVs store sum både skyldes bidrag fra egne politikere og fagforeninger. SV har hatt en tredobling i bidrag fra privatpersoner, som er den bolken der bidrag fra folkevalgte ligger under.

Bidrag fra folkevalgte står nedfelt i SVs vedtekter og kalles «partiskatt». Herning sier alle SVs folkevalgte betaler 10 prosent av det de tjener i de ulike vervene, tilbake til partiene. Han sier det er flere grunner til dette.

– Det ene er at partiet trenger de pengene, men de to kanskje viktigste grunnene er at de er et resultat av at veldig mange har stått på, helt uten å få lønn. Dette er en laginnsats av mange og da er det viktig at det går tilbake til partiet, sier Herning.

Den siste grunnen til SVs «partiskatt» er at partiet mener lønningene for mange folkevalgte er høye, blant annet på Stortinget.

– Lønningene til de folkevalgte blir veldig langt unna vanlige folks og da mener vi det er et poeng i seg selv at de har lønninger, som fortsatt er veldig godt betalt, men ligger noe nærmere hva vanlige folk har, sier Herning.

Hovedårsaken til at SV er på topp tre over partiene som mottok mest støtte, er at partiet mottar over 8 millioner kroner fra arbeidsorganisasjoner. Kun Arbeiderpartiet mottar mer

fra fagforeningene.

Herning sier det tyder på at LO ser at SV har en politikk som gagner deres medlemmer.

– Så er det sånn at av alle LOs medlemmer, så er det en femmer per, som går til valgkamp i SV. Det er nettopp det som viser kraften av at mange står sammen, sier Herning.

MDG: Få milliongivere

MDG fikk inn 4,5 millioner i valgkampbidrag i år. Det er en økning fra litt over én million under stortingsvalget i 2017. Partisekretær i MDG Torkil Vederhus forklarer økningen med målrettet arbeid over tid.

– Vi har fått mange flere støttespillere, som gir flere beløp jevnlig til oss, og også et økt engasjement i forbindelse med valget, hvor flere hadde lyst til å gi penger for at vi skulle få et best mulig valgresultat, sier Vederhus.

KAPPLØP: Selv om MDG øker valgkampbidragene i år, så føler de at de er i et kappløp med partier som får større donasjoner, ifølge partisekretær Torkil Vederhus. Foto: MDG

– Hva har økte valgkambidrag å si for demokratiet vårt?

– For vår del er det et viktig verktøy for at vi kan vokse, få ut budskapet vårt og få til en mer grønn politikk, sier Vederhus.

Vederhus sier samtidig at MDG har måtte jobbe hardt for å kunne måle seg med andre partier.

– Vi føler nok at vi er i et slags kappløp med partier som får store donasjoner fra fagforeninger eller enkeltdonorer, sier Vederhus.

– Stemmer det at folkevalgte i MDG gir «partiskatt» tilbake til partiet?

– Det man ser i oversiktene våre er at de som gir størst beløp, er de som har store verv i partiet. Vi har ikke mange som gir millionbeløp, så da dukker ofte politikerne våre opp øverst, så det stemmer delvis. I det store og det hele, så er det mange, små bidragsytere, som gjerne er medlemmer i tillegg, som gir penger til oss, sier Vederhus.