Parterapi-Kevin: – Skulle ønske jeg var tøffere

I flere sesonger har Kevin Vågenes fått nordmenn til å le av håpløse par som møtes i sofaen hos terapeuten.

Med solid grep om forskjellige norske dialekter og hardtarbeidende sminkører har han gestaltet at fra nordnorske bimbobloggere til brautende bergenser med ustoppelig appetitt på damer.

Parodierte Gretha Thunberg, men feiget ut

Men da han prøvde seg på å parodiere den svenske klimaforkjemperen Gretha Thunberg, sa det stopp. Det forteller Vågenes når han gjester Anne Lindmo fredag kveld.

Han forteller at han laget en filmsnutt der han imiterte henne, men der intensjonen var å gjøre narr av seg selv. Videoen la han ut på nettet.

– Det er ikke alle som var like smarte som henne som 16-åring, liksom. Men da fikk jeg reaksjoner fra folk som sa at de trodde bedre om meg.

Vågenes sier han kjente hjerte gå ned i mellomgulvet, han måtte på do og visste at nattesøvnen ville bli borte hvis han lot videoen bli liggende.

– Så blir jeg redd med en gang og tar det bort. Da blir jeg redd og feig. Jeg skulle ønske jeg var tøffere.

SE VIDEO: Traileren fra den neste sesongen av Parterapi.

Tror han kunne vært terapeut

Flere hundre tusen nordmenn har sett de foregående sesongene fra terapirommet med Vågenes. Han har tidligere fortalt at seere kommer bort og forteller at personene i serien minner om mennesker i deres egne liv.

Han kan brukes ukevis på å skape en ny deltaker.

– Tror du at du kunne blitt en god terapeut?

– Jeg tror i hvert fall at jeg hadde likt det. Jeg har alltid vært interessert i folk og jeg syns det er spennende med problemer.

Vågenes sier også at folk har lett for å betro seg til ham.

– Det er jo fint, til et visst punkt, men så kan det være litt utmattende, sier han og legger til at det jo er en grunn til at psykologer tar seg betalt for å lytte.