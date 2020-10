Partene i oljestreiken skal møtes hos Riksmekleren

– Vi har blitt kalt inn til Riksmekleren, det betyr ikke nødvendigvis at vi er nærmere løsning. Det er vanlig at Riksmekleren kaller inn partene for å se etter mulighet for løsning. Det vil vi være interessert i, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass til NRK.

Siden onsdag i forrige uke har arbeidstakerorganisasjonen Lederne tatt 166 medlemmer i streik i to omganger.

Seks oljefelt har stengt produksjonen, og fra 10. oktober vil Lederne trappe opp streiken dersom partene ikke har kommet til enighet. Hvis streiken varer utover 14. oktober vil bortfallet av produksjon per dag bli på totalt 966.000 fat oljeekvivalenter, ifølge Norsk olje og gass.

Ba om hjelp

Forbundsleder Audun Ingvartsen forteller til NRK at partene skal møtes hos Riksmekleren i morgen klokken 10.00.

– Vi har absolutt jobbet i går og i dag. I dag har vi vært i samtaler og utvekslet gode forslag. Vi hadde i 10 minutter en enighet, og så kom det en kontramelding fra arbeidsgiversiden. Da har ikke vi mer å gå på når vi har hatt iherdig innsats for å lande noe, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen, til NRK, og fortsetter:

– Da tok jeg kontakt med mekleren og sa at jeg håper å få hjelp av meklerinstituttet.

Fagforeningen Lederne har satt som hovedkrav at medlemmer med kontrollromsoppgaver som tidligere jobbet utaskjærs, og som nå kan utføre jobben fra et kontrollrom på land, skal fortsette å være en del av tariffavtalen til Lederne.

Men Norsk olje og gass mener at det vil bety at folk som jobber ute i havet skal bli omfattet av en sokkelavtale, og har ikke ville gått med på kravet.

Kan ramme 1/4 av norsk oljeproduksjon

Så langt i streiken har det bortfalt 330.000 oljeekvivalenter hver dag – tilsvarende 350 millioner kroner i uken i inntekter for oljeselskapene, ifølge Norsk olje og gass.

Equinor er hardest rammet av streiken som startet onsdag i forrige uke, da partene ikke ble enige innen fristen 30. september. 43 ansatte ved Johan Sverdrup-feltet ble tatt ut i streik.

Feltet har en makskapasitet på 470.000 fat olje hver dag. Produksjonen er foreløpig ikke berørt, men Equinor har varslet at feltet må stenges ned fra onsdag 14. oktober dersom streiken ikke blir avblåst.

Mandag ble ytterligere 123 ansatte tatt ut i streik. Da måtte Equinor foreta en kontrollert nedstenging av produksjonen på de Equinor-opererte feltene Gudrun, Gina Krog, Kvitebjørn og Valemon.

I tillegg ble Gjøa-plattformen rammet, som er tilknyttet de to feltene Vega og Noca. Wintershall er operatør for feltene, og bekreftet at feltene må stenges ned som følge av streiken på Gjøa-plattformen.

Lørdag 10. oktober vil Lederne trappe opp streiken ytterligere. Da må Equinor stenge ned feltene Kristin, Tyrihans, Oseberg Øst og Oseberg Sør.

Det betyr 134.000 fat olje og gass som blir stengt ned fra 10. oktober, og omkring 470.000 fat olje om Johan Sverdrup må stenge fra 14 oktober, ifølge Norsk olje og gass.

Hvis streiken trappes opp, bortfaller om lag en fjerdedel av norsk oljeproduksjon midlertidig.