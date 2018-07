Parkeringsselskapet kjørte over 180 kilometer med Kendra Sandums bil

Kendra Sandum (48) skulle reise til USA i tre uker i sommer for å besøke familie og venner.

Før avreise leverte de bilen til parkeringsselskapet Fastpark Gardermoen, som plukket opp bilen for dem på flyplassen.

Men da de kom tilbake forstod de begge at det var noe som ikke stemte.

– Da jeg satt meg i bilen var bilsetet stilt inn annerledes, og det lå en lighter mellom setene som ikke var vår. Jeg fikk følelsen av at noen hadde vært i bilen, sier Sandum til NRK, og legger til at hun og mannen hadde tatt bilder av kilometerstanden før og etter de hadde vært på reise.

Etter hvert viste det seg at Fastpark hadde kjørt over 180 kilometer med bilen mens paret var borte.

LAR BILEN STÅ: Det er flere som benytter seg av parkeringsselskaper når de drar på ferie om sommeren. Bildet viser parkeringsplass eid av Avinor. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bilen var skrapet opp

Fastpark benytter seg av tjenesten «fjernparkering», likt med flere andre parkeringsselskaper.

Dette innebærer at du leverer fra deg bilen til selskapet utenfor flyplassen, som kjører den videre til deres parkeringsplass, hvor den skal stå trygg til du er tilbake.

Dette var alt annet enn hva Sandum opplevde.

– Mannen min kontaktet daglig leder i Fastpark med én gang, som sa han skulle undersøke saken og at han mistenkte noen. Han sa han skulle komme tilbake til oss, men vi måtte ringe tilbake flere ganger for å purre. Det endte med at han ville tilby oss tre uker gratis parkering, sier Sandum.

I tillegg har hun appen «Automile» på mobilen, som bokfører rutene bilen hennes tar.

– På appen så jeg at i de tre ukene jeg var i utlandet, har noen hos Fastpark brukt bilen min 33 ganger og kjørt den over 180 kilometer uten tillatelse. I tillegg oppdaget jeg etter noen dager skraper på bilen jeg ikke har hatt tidligere, sier hun.

Da hun oppdaget skadene på bilen, bestemte hun seg for å ta saken videre.

Hendelsen er nå anmeldt til politiet som foreløpig ikke har startet etterforskning på den.

REGISTRERINGSAPP: Gjennom appen Automile kunne Sandum se hvor bilen hennes hadde vært og hvor mange ganger den var brukt. Dette fikk hun opp i en egen kjørebok som vist på bildet. Bildet viser ikke alle turene. Foto: Skjermdump / Automile

Selskapet beklager

NRK har vært i kontakt med daglig leder i Fastpark; Geir Pettersen.

Han beklager forholdene og forteller at han først forsøkte å løse situasjonen med Sandum.

– Dette er veldig uheldig og vi beklager. Vi vet ikke hvem som har brukt bilen eller hvordan det har skjedd, sier han og viser til at det nå er politiet som skal håndtere saken videre.

– Ikke noe vi kan gjøre

Kommunikasjonsrådgiver i Avinor Lasse A. Vangstein, sier at Avinor ikke har noe kontroll over selskaper som Fastpark.

–Det er leit å høre at passasjerer på Oslo lufthavn har hatt slike opplevelser i forbindelse med sin reise, og hårreisende å høre om slik behandling av kunder, sier han til NRK.

Han anbefaler reisende å benytte seg av tilbudene til Avinor.

MAKTESLØSE: Kommunikasjonsrådgiver i Avinor Lasse A. Vangstein sier Avinor ikke kan gjøre noe ettersom Fastpark ligger utenfor deres eiendom. Foto: Oslo lufthavn

– Avinor har avtale med OnePark, som er offisiell leverandør av parkeringstjenester på Oslo lufthavn. Vi anbefaler alle reisende å bruke de løsningene vi tilbyr. Beklageligvis kan ikke vi gjøre noe med eksterne aktører, sier Vangstein.

Han sier det er helt umulig for Avinor å regulere disse selskapene.

– Fastpark har valgt å ta seg til rette foran vår eiendom, noe de i og for seg har rett til siden veien foran terminalen er offentlig vei, sier Vangstein.