Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 38.295 Siste uke: 284 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

– Jeg har aldri sett lignende, sier Imbrahim Abu-Moustafa.

Han var i området under rakettangrepet ved en skole i Khan Younis tirsdag kveld.

Minst 29 palestinere ble drept, ifølge Nasser-sykehuset.

Imbrahim prøvde å hjelpe skadde da han fikk den nedslående beskjeden.

– Det lå fire drepte med tildekt ansikt. Jeg kjente han ikke igjen. Da jeg tok av plasten så jeg hvem det var.

Imbrahim Abu-Moustafa sin 10 år gamle sønn ble drept. Foto: Jebril Abu Kmeil

Det var et yrende folkeliv rundt al-Awda-skolen, forteller faren. Sønnen var der for å spille volleyball. Andre handlet i bodene, ladet telefonene sine eller brukte internett.

Til teamet i Gaza, som NRK samarbeider med, beskriver flere øyenvitner en kaotisk situasjon hvor kroppsdeler lå spredt utover området etter raketten falt fra himmelen.

En sier at alt ble blodrødt og mørkt.

– Jeg prøvde å redde andre, jeg hadde ikke kapasitet til å tenke min egen sønn, sier Abu-Moustafa.

Han forteller at han så en mann som hadde mistet begge bena.

Her sørger palestinere etter rakettangrep på skole i Gaza. Foto: Jebril Abu Kmeil

Det er FN-organisasjonen for palestinske flyktninger (UNRWA) som styrer skolen. Mange palestinere har søkt tilflukt her. Ifølge UNRWA skal det ha vært 2000 personer til stede da angrepet fant sted.

IDF: Hevder skolen huset en Hamas-kriger

Sent tirsdag kveld kommenterte Israel angrepet.

Det israelske militæret (IDF) hevder å ha brukt «presis ammunisjon» i dette området for å angripe «en terrorist fra Hamas sin militære fløy» som tok del i angrepet 7. oktober.

– IDF ser på rapporter om at sivile har blitt skadd i nærheten av al-Awda-skolen, skriver talspersonen på Telegram.

Nå er det kun ruiner av den FN-drevne skolen som står igjen. Foto: Jebril Abu Kmeil

Angrepet skjedde en uke etter at IDF krevde at sivile evakuerte dette og andre områder øst for Khan Younis. I ettertid har flere titusen har forlatt området, ifølge BBC.

Skoleangrepet var det fjerde israelske angrepet på skoler i Gaza på fire dager.

De Hamas-ledede helsestyresmaktene i Gaza sier angrepet traff like ved porten til al-Awda-skolen. Foto: Jebril Abu Kmeil

Angrepet kom som et sjokk

Flere av de teamet i Gaza har pratet med kom til byen fordi det var hus de kunne bo i og vann de kunne drikke.

Said Abu-Alros ble øyenvitne til rakettangrepet. Foto: Jebril Abu Kmeil

Ifølge flere av de som bodde der hadde hverdagen begynt å få en viss normalitet. De fant seg til rette i landsbyen Abasan, øst for Khan Younis.

Angrepet kom derfor som et sjokk.

– Hvis de ikke klarer å ta Hamas, skal de da ta barn?, spør øyenvitnet Said Abu-Alros.

– Skal de ta spedbarn og eldre folk?, legger han til.

Livet er vanskelig i Gaza, sier Abu-Alros. Folk er ikke lenger i stand til å uttrykke seg, inntrykkene er for grusomme.

– Det var en gammel dame som satt her og lo. Hun er borte nå. Måtte gud vise henne nåde.

Tross grusomhetene fortsetter livet i den vesle landsbyen. Flyktningene spiller volleyball for å tenke på andre ting.

Palestinere spiller volleyball etter angrepet på skolen i Kahn Younis. Foto: Jebril Abu Kmeil

Ønsker du mer utenriksstoff, kan du høre redaksjonens podkast her: