Pakistansk minister til NRK: – Vi vil hjelpe enhver fra vår grense

Her hjemme håper afghanske familier at Norge benytter seg av tilbudet.

– Enhver som måtte ønske å komme inn, og som har dokumentene i orden, vil vi gi hjelp til. Uavhengig om det er en nordmann, japaner eller amerikaner.

Det sier den mangeårige veteranpolitikeren Sheikh Rashid Ahmed til NRK. Han er innenriksminister i Pakistan og inne i sin 15. ministerjobb.

– Det finnes fortsatt én mulighet

Hittil har hans departement bistått i arbeidet med evakuering av tusenvis av mennesker fra det krigsherjede nabolandet. Men nå som flyplassen i Kabul er stengt, er det få muligheter for å kunne hjelpe de som vil ut av det Taliban-styrte landet. Fredag stengte Pakistan grenseovergangen Chaman.

Men det finnes fortsatt én mulighet, påpeker 71-åringen. Han drar frem et A4-ark som ligger på pulten hans.

– Vi har evakuert over 2000 mennesker gjennom denne grenseovergangen. Dette er mennesker som har kommet inn til Pakistan via Torkham.

Torkham er en stor grenseovergang som knytter Afghanistans Nangarhar-provins med Pakistans Khyber Pakhtunkhwa. Grensestasjonen omtales som den travleste mellom de to landene. Den var stengt en periode i midten av august da Taliban tok over by etter by i Afghanistan.

GRENSEOVERGANG: Torkham er en stor grenseovergang mellom Pakistan og Afghanistan. Grafikk: Synne Gjul Wroll-Evensen / NRK

– Det er ingen hindringer fra vår side. Fra Torkham kan vi ta ansvaret for de som kommer og går gjennom grensen, men fra Kabul er det ikke lenger aktuelt. Vi tilbyr 21 og 30 dagers visum der det er behov, sier innenriksministeren.

Familien skulle evakueres da en selvmordsbomber sprengte seg

I et lite tettsted på Østlandet møter NRK en afghansk familiefar som håper Norge og Utenriksdepartementet nå ser etter alternativer for å evakuere nordmenn og mennesker med tilknytning til Norge.

Han er norsk statsborger med kone og barn som var klarert for utreise, da en selvmordsbomber sprengte seg selv på flyplassen. De kom aldri lenger enn til inngangsporten til flyplassen.

– Det hadde vært veldig fint hvis Norge fikk til en avtale med noen av nabolandene. Der kunne norske representanter ha kontrollert dokumentene og evakuert de som var klarert for utreise, sier mannen, som av hensyn til familien ønsker å være anonym.

NRK kjenner hans identitet.

FAMILIEN SITTER FAST I AFGHANISTAN: «Safi», som NRK velger å kalle ham, ønsker å være anonym av hensyn til familiens sikkerhet. Han håper Norge vil ta i bruk grenseovergangen for å få familien ut av Afghanistan. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Det er kortere vei til grenseovergangen enn det er til flyplassen i Kabul, forteller mannen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier til NRK at de er i dialog med flere land for å se på muligheten for å evakuere gjennom andre land.

– Vi har dialog både med land i regionen og med nordiske og europeiske land for å se hvordan man eventuelt kan assistere på vanlig måte fra andre land, sier hun.

Utenriksdepartementet understreker at de forventer at den sivile flyplassen i Kabul må åpnes igjen, at Taliban er ansvarlig for å holde sine løfter om at norske borgere og afghanere som ønsker det, skal kunne få reise uhindret, og at det blir viktig å åpne grenseovergangene til nabolandene igjen.

KAN EVAKUERES: Torkham-grensen mellom Afghanistan og Pakistan. Det er denne innenriksministeren i Pakistan ber utlendinger bruke for evakuering av sine. Foto: REUTERS

Viktig krysningspunkt

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab besøkte fredag grenseovergangen Torkham nordvest i Pakistan for å observere situasjonen på bakken.

På britiske myndigheters eget nettsted omtales grenseovergangen som et viktig krysningspunkt.

– Totalt kan du si at vi har hjulpet 10.000 mennesker, men vi teller dem ikke i statistikken fordi de lander og reiser av gårde med en gang. Det er mennesker som kun er i transitt på flyplassen, sier den pakistanske innenriksministeren, Sheikh Rashid Ahmed