Pakistanere jukser seg til Norge som afghanere

Utlendingsmyndighetene fikk i 1988/89 mistanke om at en rekke afghanske asylsøkere i Norge - alle etniske hazara - var pakistanske borgere fra byen Quetta i pakistansk Baluchistan. Opplysninger gitt i en rekke asylsaker på 1990 - tallet styrket mistanken i betydelig grad.

Høsten 1994 ble det satt i gang et samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet og Kripos, det såkalte Quetta-prosjektet. Det ble gjennomført et omfattende etterforskningsarbeid med blant annet tilleggsavhør, språktester, beslag av omfattende bevismateriale og innhenting av opplysninger fra visumsøknader.

Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet gjennomførte en tjenestereise til Pakistan i desember 1994 for å innhente opplysninger og verifisere enkeltsaker. En lignende tjenestereise ble foretatt av Kripos og Utlendingsdirektoratet i april 1996. Det ble foretatt kontroll av omkring 21 000 visumsøknader til Norden og Tyskland.

Det ble blant annet funnet over 500 visumsøknader fra personer fra Quetta. Av disse ble ca. 40 personer identifisert som pakistanske borgere, men bosatt i Norge som afghanske borgere. De involverte hadde kommet til Danmark på pakistanske pass og visum for å besøke familie. Deretter var de blitt smuglet til Norge, for her å dukke opp som papirløse afghanske asylsøkere. De fleste hevdet at de hadde reist til Norge via Iran.

Undersøkelsene i Quetta-prosjektet viste at det i årene 1988 - 1995 foregikk en omfattende, systematisk og godt organisert menneskesmugling og illegal innvandring fra Quetta til Norge. Det er ingenting i sakene som tyder på at de involverte noen gang har hatt behov for beskyttelse. De involverte hadde fått oppholdstillatelse i Norge basert på falsk forklaring om nasjonalitet, identitet, reiserute og asylgrunnlag for øvrig.

NRK Dagsnytt rapporterte om Quetta-prosjektet i 1996.

https://radioarkiv.nrk.no/record/7e0d1aea-a734-4c26-a02f-c8fdef5ade45

kilde: St.meld. nr. 6 (2000-2001) - regjeringen.no