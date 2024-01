Har du noen gang følt deg litt dum på kunstutstilling?

Da kan det kanskje friste å bruke ny KI-teknologi for å hjelpe deg.

I den siste versjonen av OpenAI sin chatterobot ChatGPT, kalt GPT-4, er det mulig laste opp bilder og la GPT-4 se på dem og analysere dem.

Jeg tok en tur på Nasjonalmuseet for å se om GPT-4 kan brukes for å gjøre det enklere for folk flest å tolke kunsten der.

Deretter viste vi resultatene til en kunstkritiker, for å se hva hun synes om GPT-4 sin innsats.

Harald Sohlbergs motiver fra Rondane og Røros har gitt oss vårt «nasjonalmaleri» og bidratt til at Røros har havnet på Unescos verdensarvliste, ifølge Nasjonalmuseet. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Et av de første bildene jeg blir nysgjerrig på er Vinternatt i Rondane. Det er malt av Harald Sohlberg mellom 1915 og 1917.

Jeg knipser et bilde av verket og laster det opp i GPT-4.

Uten å legge ved noe annen informasjon enn fotografiet skriver jeg «Jeg kan ikke så mye om kunst. Kan du fortelle meg om dette bildet?»

Grafikk: Skjermdump

GPT-4 tenker litt, og så skriver den.

– Dette bildet fremstår som et arbeid av den norske kunstneren Harald Sohlberg, kjent for sine detaljerte og stemningsfulle landskapsmalerier. Verket viser en vinternatt med snødekte fjell og en stjerneklar himmel, og trolig er dette "Vinternatt i Rondane", et av Sohlbergs mest kjente verk. Sohlberg er kjent for sin evne til å fange det unike lyset og den mystiske atmosfæren i de norske landskapene. Hans bilder er ofte rolig og meditativ, og de inviterer seeren til å reflektere over naturens skjønnhet og ro.

Jeg går inn i avdelingen hvor maleriene til Edvard Munch befinner seg. «Skrik» blir kanskje litt for enkelt, så jeg laster heller opp et fotografi av maleriet «Selvportrett med sigarett» og stiller samme spørsmål som sist.

Nasjonalmuseet egne nettsider beskriver maleriet slik: Edvard Munch har framstilt seg selv med ansiktet vendt mot betrakteren. Nærmest lysende framstår kunstnerens ansikt og hender mot en anonym og mørk bakgrunn. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Dette maleriet ser ut til å være et verk av Edvard Munch, den berømte norske maleren bak "Skrik". Stilen er umiskjennelig hans, med sterke penselstrøk og en intens bruk av farger som formidler kraftige følelsesuttrykk. Munchs verker handler ofte om menneskelig psykologi og utforsker temaer som angst, kjærlighet, og død. Denne typen selvportrett er typisk for Munch, hvor han fremstiller seg selv i en introspektiv eller følelsesladet tilstand. Munchs kunst er en del av symbolistbevegelsen og bidrar til ekspresjonismen, der fokuset ligger på å uttrykke indre følelser og ideer snarere enn ytre virkelighet.

Jeg går videre rundt i museet, og ender til slutt opp ved et maleri av Nikolai Astrup. Nok en gang legger jeg bare inn et fotografi av maleriet, og ber GPT-4 hjelpe meg med å tolke det.

Nasjonalmuseet beskriver bildet slik: Astrups kunst er fast forankret i Jølsters landskap og folkeliv, som han hadde et sterkt følelsesmessig forhold til. Han var nær knyttet til den stedlige naturen, men tilhørte ikke selv bondestanden og kunne betrakte sambygdingenes livsform med en utenforståendes blikk. Hans frodige skildringer av vestlandsnaturen og av lokale skikker som Jonsoknattens bål har gitt ham en folkekjær posisjon. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Dette kunstverket fremkaller en dramatisk og kraftfull scene av et bål eller en brann i et landskap, som kan tolkes som en fremstilling av naturens uforutsigbare og ødeleggende kraft. Stilen og motivet kan antyde en tilknytning til den nasjonalromantiske tradisjonen, som ofte fokuserte på dramatiske og følelsesmessig ladde naturmotiver.

Brannen, med sine livlige oransje og gule flammer mot de mørke, grønne tonene i landskapet, skaper en sterk visuell kontrast. Røyken som veller opp mot den grå himmelen bidrar til scenens dystre og urovekkende atmosfære. Figurene i forgrunnen ser ut til å være små i sammenligning med brannens voldsomme natur, noe som kan være en kommentar til menneskets sårbarhet i møte med naturens krefter. Maleriet inviterer til refleksjon rundt temaer som menneskets forhold til naturen og de større kreftene som former vår verden.

Dette er jo velformulert, detaljert og selvsikkert skrevet. Men stemmer det?

ChatGPT virker veldig smart når den svarer. Men er den egentlig det? Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Ikke imponert

Jeg viser alt GPT-4 har skrevet til kunstformidler Silje Sigurdsen. Hun er utdannet kunsthistoriker og jobber med Kunzt.no, en plattform som formidler kunst, kunstnere og kunstbransjen.

Hun var også en av tre dommere i NRK-serien Portrettmesterskapet.

Sigurdsen er ikke særlig imponert over det GPT-4 skriver.

Gundersen er kritisk til å bruke ChatGPT-4 på denne måten, men er åpen for at den kan bli bra i fremtiden. Foto: Privat

– Varsellampene til kunsthistorikeren i meg går jo når jeg leser GPT sine analyser. Resultatene er mangelfulle og ofte direkte feil. Jeg vil ikke anbefale å bruke KI på denne måten, forteller hun.

Blant tingene hun reagerer på er at Munch blir beskrevet som en del av symbolistbevegelsen.

Til tross for at ChatGPT hevder det, ønsket ikke Munch å identifisere seg med en konkret kunstbevegelse, ifølge Gundersen. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Det som går igjen er at KI-en ikke forstår tid eller kontekst. Munch var ikke bevisst en del av noe bevegelse. Han var en ensom ulv som ikke ville ha noe særlig med noen andre å gjøre, forklarer Sigurdsen.

Hun reagerer også på at Astrup-maleriet blir beskrevet som en del av den romantiske tradisjonen.

Astrup var på mange måte ren motsetning av romantikkens malere. Likevel tolker ChatGPT verket hans som en del av denne kunstretningen. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Astrup ville løsrive seg fra det akademiske og skoleflinke motivet. Han var en impresjonist, forklarer hun.

Med andre ord tror GPT-4 at Astrup tilhører en tradisjon han sto i opposisjon til.

– Om jeg skal forsvare GPT litt her, så vil jeg påpeke at flyten og ordvalgene er litt poetisk, som er fint og hyggelig. Og det som ikke er direkte feil er OK. Men også det er ikke i nærheten av godt nok.

Spreder av desinformasjon

– Jeg mener dette er et problem som vi som fagpersoner og kunstbransjen bør ta på alvor.

Sigurdsen mener GPT-4 sliter med å forstå konteksten til verkene den analyserer. Foto: Privat

Slik GPT-4 er nå vil hun ikke anbefale noen å bruke den til dette, men Sigurdsen er ikke motstander av KI generelt, og er åpen for at dette kan endre seg.

Hun påpeker at mye ny teknologi gjerne har en trang fødsel.

Hun bruker radioen som et eksempel. Da den ble introdusert i de tusen hjem ble radioen en storspreder av desinformasjon, og den fikk blant annet en sentral rolle i fascismens fremvekst i Italia.

Diktatoren Benito Mussolini brukte radioen for å spre sitt fascistiske budskap i Italia. Foto: AP

– Men dette ble jo til slutt regulert etter andre verdenskrig. Så spørsmålet er jo hvor mye vi vil la KI ødelegge for oss før vi regulerer og rydder opp, forteller hun.

Sigurdsen mener vi trenger flere regler for KI, og at det må bli tydeligere hvor informasjonen den spyr ut kommer fra og hvem som har rettighetene til hva.

Ikke dette unge vil ha

– Det er bare et verktøy og vi velger hvordan vi vil bruke det, ta vare på det og forfine det.

Dersom den blir mer korrekt og kan gi mer kontekst så mener hun det kan bli et nyttig verktøy i fremtiden.

Sigurdsen tror det KI representerer er det motsatte av det unge ser etter idag.

– Jeg tror unge er trøtte og mette på dette overfladiske, kortfattede og digitale. Jeg tror man heller har lyst å føle at man mestrer noe. Føle at man er god i noe. Undres over noe. Og å se ting bli til underveis, forteller hun.

Dette er det motsatte av alt KI representerer.