De er svært tøyelige, robuste og ikke minst billige. Kubanske myndigheter subsidierer kondomer. Fordi det ofte er vanskelig å finne varene man trenger i butikkene på Cuba har flere yrkesgrupper etter hvert oppdaget at kondombruk lønner seg - også utenfor sengehalmen.

Fiskeren

Foto: Reuters

Angel Luis Nunes demonstrerer hvordan et knippe kondomer fungerer utmerket som dupp utenfor Malecon.

I kveld satser han på å få snøret i bånn.

– Vi fant opp denne metoden for å fange fisken lengre fra land, for helt her inne får du ikke storfisk på kroken, sier den kubanske fiskeren med et lite smil.

Frisøren

Foto: Reuters

Ved siden av frisørstolen fisker Sandra Hernandez fram en pakke med kondomer. Med raske bevegelser blir gummien omgjort til hårstrikk rundt en sirlig tvinnet flette.

– Det er ikke holdbart å skuffe kundene fordi vi ikke har utstyret i orden, så vi begynte å se etter alternativer. Kondomene gjør jobben nå, sier den erfarne frisøren.

Vinmakeren

Foto: Reuters

Boblende vinballonger står på rekke og rad hos vinmaker Orestes Estevez. På toppen av de gjærende beholderne: kondomer. Noen strutter, mens andre er halvslappe.

– Jeg bruker dem for å forbedre gjæringsprosessen og de bidrar også til høyere alkoholprosent. Kondomene gir meg bedre resultater, sier Estevez.

Bilmekanikeren

Foto: Reuters

«Phss!» Lyden levner ingen tvil. Den sølvgrå bilen har punktert. Heldigvis er ikke bilmekaniker Lazaro Morales langt unna. Han finner fram et kondom. Og på et blunk er hullet tettet.