P-plassene for elbiler skaper forvirring

Regjeringen har som mål at når en elbil skal parkere skal det koste halvparten av det det koster å parkere en fossilbil.

I dag mangler det en lov som bestemmer at kommunene må holde seg til 50-prosentreglene for parkering av elbiler. Dette har ført til at stadig flere kommuner øker parkeringsgebyrene.

– Vil endre reglene

Det er ventet at disse kommunene fra nyttår må gjøre parkering for nullutslippsbiler billigere.

Bortsett fra Senterpartiet er nå partiene i Transportkomiteen på Stortinget enige. De foreslår å endre loven som vil føre til at en rekke kommuner må redusere parkeringsavgiftene for elbiler.

Helge Orten (H) er leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Høyres Helge Orten, sier at de er ferdige med saken i Transportkomiteen, og at den skal tas videre i Stortinget i neste uke.

– Vi ønsker fremdeles at det skal være et fortrinn for de som vil kjøre miljøvennlig, sier Orten.

Ingen har oversikt

Ifølge en oversikt Elbilforeningen har laget er det gratis å parkere elbil i 23 kommuner.

Skiltjungelen er stor når det gjelder parkeringsbestemmelser for elbiler. Foto: Roald Marker (NRK)/Oslo kommune/Statens vegvesen Montasje: NRK

Vel å merke på kommunale plasser. På de private parkeringsplassene må alle biler betale likt for å stå parkert.

Petter Haugneland i Elbilforeningen sier den nye loven vil rydde opp litt i kaoset, men at de likevel er svært kritisk til unntakene som regjeringen har foreslått.

Alta

Asker

Bergen (med visse unntak)

Bærum

Drammen

Elverum

Fauske

Flekkefjord

Florø

Gjøvik

Grimstad (unntak i parkeringshus med bom)

Hamar

Horten

Ringerike (to timer gratis)

Larvik (unntak Prinsegarasjen og Storgata 30)

Lillehammer

Lillesand

Mo i Rana

Moss

Oslo

Sandefjord

Sandnes

Skien

– Vi vil på det sterkeste oppfordre Stortinget til å endre departementets forslag på følgende, sier han:

Like regler for p-hus som for gateparkering.

Ikke gi unntak for loven fordi kommunene ikke innfører riktige betalingsløsninger.

Forvirrende forskjeller

Sist ut med å innføre betaling var Mandal kommune, men de har lagt seg på 50 prosent i tråd med den nye parkeringsforskriften Stortinget nå behandler.

Mange store byer har innført full betaling for elbilister, noe de kan komme til å måtte gå vekk fra om Stortinget vedtar den nye loven.

En slik tidsskive eller urskive må innstilles på den tiden du plasserer elbilen på p-plassen. Bare slik kan det kontrolleres om bilen har stått den tilmålte tiden. Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

I alt 35 byer står i fare for å måtte redusere parkeringsavgiftene hvis Stortinget vedtar den omtalte loven.

De fleste har et eller flere unntak fra hovedregelen, noe som har ført til mange unødvendige bøter og ergrelser for elbilistene, som må følge nøye med på skilt når de kjører fra en kommune til en annen.

NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste mener det er bra at det nå kommer klarere retningslinjer til kommunene.

Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

– Uansett hva kommunene velger er det viktig med god og tydelig informasjon til forbrukerne, sier Ryste.

Må stille urskive

– Elbilpolitikken henger ikke helt sammen her i landet. Da kommunene fikk mulighet til å innføre betaling for elbiler var mange kommuner raske med å vedta en slik betaling. Det viser seg at målet for nullutslippsbiler er forskjellig fra regjeringen til de enkelte kommuner. Det er en svakhet, sier kommunikasjonsleder i Elbilforeningen Petter Haugneland.

Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen er bekymret for at elbilpolitikken skal sprike i alle retninger. Foto: privat

Regjeringens mål er at alle nye biler skal være nullutslippsbiler allerede fra 2025. Mange er skeptiske til at dette kan oppnås når regelkaoset rår som i dag.

Nå er seks prosent av alle personbiler som er registrert i Norge en elbil, 178.000 elbiler finnes totalt.

