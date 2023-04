Øyvind ble lagt på stillerom for å dø – så prøvde legen noe nytt

Men utenfor døra til pasientrommet sto legen hans, overlege og hematolog, Yngvar Fløisand og diskuterte med Knut Lundin, en kollega ved Rikshospitalet fra en annen avdeling.

– Det så ikke ut som han ville overleve. Så hadde vi en heldig og litt tilfeldig samtale i gangen, forteller Fløisand.

På gangen sa Fløisand til kollegaen at han synes det var så forferdelig at de ikke hadde mer å tilby Kile.

– Men det kan hende vi har, skal Lundin ha svart.

Ble alvorlig syk

Året er 2014. Kalenderen viser at det igjen er tid for å ta frem påskekyllinger og marsipan.

Etter å ha følt seg dårlig i flere dager, oppsøker Øyvind Kile fastlegen. Han er blek, kald og opplever nesten å svime av på en tur til Trondheim.

Det tas blodprøver og dagen etter ringes han på jobb. Fastlegen er kort og direkte.

– Leukemi, blodkreft, var den brutale beskjeden han fikk.

Og det blir bare starten på historien.

STARTEN PÅ HELVETET: Øyvind på dagen for transplantasjonen. Foto: Privat

Selv om beskjeden treffer familien på fem som et sjokk, blir det liten tid til å tenke.

Kort tid etter beskjeden settes Kile på cellegift.

For mange med leukemi, er cellegiftbehandling ofte nok, for andre må en stamcelletransplantasjon til. Kile er en av disse.

I august, etter måneder med cellegift, er donoren funnet, og transplantasjonen gjennomføres.

Snart skulle livet ta fart, akkurat som før – men slik ble det ikke.

BEKYMRET: Da Øyvind skulle ta livet tilbake var kampen bare så vidt i gang Foto: Terje Haugnes / NRK

– Merket at noe var galt

Etter en stund i isolasjon, slapp Kile ut av sykehuset.

– Jeg merket fort at noe var galt. Avføringen var svart og det rant blod ut, forklarer han.

Kroppen hans jobber mot seg selv. De nye stamcellene avstøtes. Ifølge overlege Fløisand opplever mange stamcelletransplanterte at kroppen forsøker en avstøtning. Dette kalles GVHD, eller transplantat mot vert-sykdom.

På sykehuset slutter ikke Kile å blø.

Flere forskjellige behandlinger ble utprøvd uten hell. Troen på å overleve ble mindre og mindre.

I et siste forsøk på å redde Kile flys han til Trondheim og St. Olavs hospital. Han er nå svært syk og får ikke i seg næring.

Kile har store smerter og veier bare 40 kilo.

FINNER STYRKE I FAMILIEN: Øyvinds tre barn og kona Line, ble viktige da alt så som mørkest ut. Foto: Privat

Lagt på stillerom

Selv har han slått seg til ro med at det nå går mot slutten.

– Jeg hørte stillerom ble nevnt flere ganger. Og vet godt hva det betyr, forteller han.

Mens han trilles opp på avdelingen legger han merke til at det er pyntet til advent.

Legen ga ikke helt opp

Behandlingen går nå over til lindrende fase. På avdeling for blodsykdommer blir Kile liggende gjennom jula og over nyttår.

Selv om alt håp tilsynelatende var ute, hadde ikke legen hans gitt helt opp.

Etter mange diskusjoner, bestemte de seg for å prøve det som ikke hadde vært gjort tidligere.

Preparatet Entyvio skulle bli redningen.

Et preparat som lenge har vært brukt for tarmsykdommer som Chrons og tarmbetennelse, men aldri på pasienter som Kile.

– Vi visste at han bare hadde hatt dager igjen om vi ikke prøvde, sier Fløisand.

Etter flere runder med diskusjoner, starter Kile på den nye medisinen. Virkningen er nesten umiddelbar.

– Vi visste ikke om dette ville virke, og jeg trodde det ville ta mye lengre tid enn det gjorde. Vi hadde aldri sett noe slikt før, forklarer Fløisand.

Mot alle odds, overlever Kile.

TOK EN SJANSE: Overlege og hematolog, Yngve Fløisand, hadde aldri hørt om legemiddelet som reddet Øyvinds liv. Foto: Terje Haugnes

– Ble nesten snurt

– Det er rart med det. Jeg hadde innstilt meg på at jeg ikke ville leve lenger og ble nesten snurt da Fløisand kom med en løsning som kanskje ville hjelpe, sier han.

– Jeg ville egentlig bare slippe. Det var nok. Jeg tenkte også på familien. De skulle slippe å ha pasient i familien lenger. Jeg ville bare bli ferdig med alt, fortsetter Kile.

I sofaen på Frogner i Lillestrøm kommune sitter Kile sammen med kona gjennom flere år, Line Støre Kile.

– Det kunne jeg ikke forholde meg til. Det godtok jeg ikke. Vi ville ha ham her.

Hun forteller at tiden med sykdom var ekstremt tøff for familien.

– Det har påvirka oss fælt. Samtidig har vi blitt utrolig sammensveiset.

LANG VEI: Selv om Øyvind er bedre i dag er det fortsatt mye som må på plass for at han skal få et normalt liv igjen. Foto: Terje Haugnes

Global studie som redder liv

Forsøket førte til en global studie.

Den viste at ved å gi medisinen Entyvio forebyggende før og etter beinmargtransplantasjon, kunne man mer enn halvere risikoen for å få alvorlig avstøtning av tarmen.

I dag, nærmere et tiår etter Kile først ble syk, er han fortsatt preget av sykdommen.

Pusten er dårlig og dagene brukes i stor grad på sofaen. Han prøver å jobbe noen timer her og der, når kroppen tillater det. Bare det å snakke koster krefter.

– Jeg drømmer om å kunne føre en hel samtale uten å anstrenge meg igjen. På sikt håper jeg helsa vil normalisere seg noe og at jeg kan leve mer som jeg vil, sier Kile.