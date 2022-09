I 2014 åtvara Øystein Stray Spetalen mot høgare straumprisar på grunn av utanlandskablane. Han meiner dei straumprisane vi ser no viser at han hadde rett.

– I Nord-Noreg der det ikkje er bygd nye kablar, har dei same prisen som for ti år sidan. Men går vi nærare kabelen, er prisen nærare fem-seks kroner. Det er tyskaren i andre enden som bestemmer prisen, ikkje nordmannen.

Sjå Debatten med programleiar Fredrik Solvang.

Han meiner vi har sagt frå oss sjølvråderetten over straumen på grunn av krafteksporten. Han meiner dagens system går på tvers av det politikarane for hundre år sidan.

– For hundre år sidan fekk norsk vasskraft ein verdi. Då var det brei politisk semje om at dette måtte vere under norsk kontroll. Då fekk vi konsesjonslovgjevinga, og med det fekk vi bygd om verksemder som Yara, Hydro og Elkem.

Dei straumprisane vi ser i dag, kjem snart til å føre til problem for norsk næringsliv, trur Spetalen.

– Industridøden kjem. Med dei prisane vi ser no, har ikkje vi noko konkurransefortrinn i forhold til resten av Europa.

Spedalen for åtte år siden: – Utenlandskabler vil gi dyrere strøm

– Har framleis kontroll

I Debatten tysdag møtte Spetalen olje- og energiminister Terje Aasland for å debattere straumsituasjonen.

Aasland meiner Spetalen tek feil når han seier at vi har gjeve frå oss sjølvråderetten over straumen.

– Vi har framleis ei streng regulering av norsk vasskraft. Det er det offentlege som eig kraftverka. Det er det offentlege som har kontrollen og regulerer denne bransjen i detalj, seier Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland meiner det er problematisk å melde seg ut av det europeiske energisamarbeidet. Foto: Lise Åserud

Han meiner at ein viktig årsak til dei høge straumprisane er verdssituasjonen, og at det er krig i Europa.

– Putin bruker energisituasjonen for å skape splid i Europa og få slike debattar som dette. No må vi handtere den kortsiktige krisen ved å få til ei ordning som reduserer straumkostnadane til hushaldningane, vi skal kome med ei ordning for næringslivet. Den langsiktige løysinga handlar om å bygge ut meir kraft og meir nett slik at vi tryggar prisnivået og stabiliteten i forsyninga.

Vil ut av energisamarbeidet

Men Spetalen meiner prisane heng saman med utanlandskablane og tilknytinga til Europa. Difor meiner han det beste ville vere å kople seg av den europeiske kraftmarknaden.

– Kablane er bygde, og er der. Men det som er avgjerande er at vi kan avgjere når vi skal eksportere og når vi skal importere. Det har vi sagt frå oss med Acer-avtalen. Den avtalen gjer at vi får tyske og franske prisar rundt kabelen.

Fakta om Acer Ekspandér faktaboks * EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators; Acer) ble grunnlagt 3. september 2009. * Acer skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet. * Det er oppnådd enighet mellom EØS/Efta-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for Acer, skal tas inn i EØS-avtalen. * Stortinget stemte i 2018 for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. * Nei til EU gikk til sak mot staten fordi organisasjonen mener vedtaket innebærer en så stor myndighetsoverføring til EU at Stortingets vedtak krever tre firedels flertall etter Grunnloven. * Staten vant i både tingretten og lagmannsretten, men 1. mars 2021 avgjorde Høyesterett at søksmålet kan fremmes. (Kilde: NTB)

Men Aasland meiner det vil bli vanskeleg å trekke seg frå kraftsamarbeidet med EU.

– Då melder vi oss ut av energisamarbeidet. Då seier vi nei til EØS-avtalen. Og det er eg sterkt i mot. Vi er gjensidig avhengige av kvarandre. Europa er Noregs viktigaste samarbeidspartnar. Og det er viktig at vi held det samarbeidet oppe på ein god og trygg måte.

Han meiner Noreg også har tent godt på dette samarbeidet.

– Vi har fått utnytta investeringane våre på ein god måte. Det har bidrege til at vi har kunne hatt låge prisar i Noreg. Det kan vi halde fram med, men då må vi bygge ut meir kraft for å sikre den kvaliteten.