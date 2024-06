Da han gikk på videregående begynte Yasin Sadeghi å slite psykisk. Det føltes som han måtte ta på seg en maske for å fortsette å være den muntre fyren folk kjente han som.

Da Yasin følte deg dårlig ble han stadig mer isolert. Foto: Hanna Johre / NRK

I en allerede sårbar situasjon opplevde Yasin en truende hendelse som gjorde at han isolerte seg enda mer. Det skulle bli starten på en veldig tung periode.

Sperret seg inne i leiligheten

I 18 måneder sperret han seg inne i leiligheten. Han gikk bare ut 12 ganger, og halvparten av disse var for å møte psykologen. Men han sluttet å gå i terapi og begynte å føle seg som en byrde for alle rundt ham.

På det verste gikk han nesten ikke ut. Foto: Hanna Johre / NRK

Yasin var nær å bli del av en dyster statistikk. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 693 personer tok sitt eget liv i Norge i 2023. Det er fortsatt flest menn som tar sitt eget liv, og det er også blant dem økningen er størst.

En anonym mann ble redningen

I denne perioden vurderte han flere ganger å ta sitt eget liv. En sommerdag hadde han bestemt seg. Men han ville ha en siste bekreftelse på at det ikke var noen vits i å fortsette. Han googlet nummer til hjelpetelefoner.

– Jeg ringte jo egentlig bare for å overbevise meg selv om at det ikke er hjelp der ute, sier Yasin.

Yasin skulle gjerne ha takket mannen han snakket med på hjelpetelefonen. Foto: Hanna Johre / NRK

En mann svarte og de snakket sammen i rundt en time. Mannen spurte om venner, familie, og drømmer Yasin hadde for framtiden.

– Den telefonen jeg tok da var avgjørende. For der og da hadde jeg jo egentlig bestemt meg, sier Yasin.

Råd til deg som har selvmordstanker Ta tankene på alvor, snakk med noen du stoler på og få profesjonell hjelp. Ta selvmordstanker på alvor Når alt kjennes håpløst og mørkt, kan noen få tanker om at livet ikke er verdt å leve. Tanker om selvmord kan komme i forbindelse med psykiske vansker som depresjon. Det kan også komme i forbindelse med vanskelige perioder i livet. , som samlivsbrudd, sykdom, utfordringer på jobben og økonomiske vanskeligheter. Blir tankene for påtrengende, snakk med noen du har tillit til eller søk profesjonell hjelp.

Snakk med noen du stoler på Du kan for eksempel snakke med et familiemedlem, en nær venn, fastlegen, helsesykepleier, lærer, imam eller prest. Det kan være vanskelig å snakke om selvmordstanker med andre. Mange vil helst klare seg selv, og kan kjenne på skam over å trenge hjelp fra andre når vonde tanker og følelser oppstår. Situasjonen kan oppleves fastlåst, og det kan være vanskelig å se løsninger. Om du kommer over terskelen og snakker med en du stoler på, kan du få hjelp til å se løsninger. Å snakke om det er det første skrittet for å gå løs på problemene. Du hjelper deg selv om du tillater at andre får hjelpe deg. Forslag til hva du kan si «Jeg har hatt det tøft i det siste, jeg har tenkt på om livet er verdt å leve.»

«Bekymringene har toppet seg. Jeg har vanskelig for å se hvordan jeg kan finne løsninger. Jeg tenker at jeg ikke orker å leve lenger slik jeg har det.»

«Jeg føler meg som en belastning og at alt er min skyld. Jeg skammer meg og tenker det hadde vært bedre for alle om jeg ikke var her lenger.»

«Jeg kjenner på at jeg ikke strekker til og har tanker om å ta livet mitt.»

«Jeg har hatt det tøft den siste tida og har begynt å få selvmordstanker.» Hvordan skaffer du profesjonell hjelp? Det finnes mange steder du kan få profesjonell hjelp og god behandling. Hvor akutt situasjonen er har betydning for hvem du skal kontakte. Ring 113 hvis det er fare for liv og helse Opplever du at det er en fare for at du kommer til å skade deg selv eller ta livet ditt, skal du alltid ringe 113. Nødetaten vil hjelpe deg i en slik akutt situasjon og vil bistå deg slik at du får videre hjelp. Tjenester der du kan få hjelp ved en akutt, men ikke livstruende situasjon fastlegen din

legevakt telefon 116 117

psykisk helse- og rustjeneste, inkludert psykolog

Rask psykisk helsehjelp (i noen kommuner)

hjemmebaserte tjenester / omsorgstjenestene

ambulante akutt-team ved Distrikspsykiatriske sentre (DPS)

skolehelsetjenesten

helsestasjon for ungdom Mer informasjon Du kan få mer informasjon og råd på helsenorge.no

Internett som verktøy ut

Etter samtalen fikk Yasin ny motivasjon til å finne måter å komme ut av depresjonen. Han fant mange råd fra psykologer og andre gjennom Youtube og podkaster.

Noe som var god støtte for Yasin var andre som delte om sine utfordringer. Blant annet tungvektsmester i boksing, Tyson Fury, som delte egne erfaringer med depresjon og selvmordstanker i et podkastintervju.

Tyson Fury er mest kjent fra bokseringen, her i kamp mot Francesco Pianeta. Foto: LEE SMITH / Reuters

– Hvis den tøffeste mannen på jorda kan føle seg så nede, selv med et fantastisk liv utad, så er det greit at jeg også føler på de samme følelsene, sier Yasin.

Selvhjelp kan ha god effekt

Lars Mehlum er leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Han har tro på at det finnes mye god hjelp på nettet, og han sier at mange foretrekker nettbaserte selvhjelpsverktøy.

Lars Mehlum er professor og senterleder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Foto: Knut Erik Røsrud / NRK

Mange av disse verktøyene kan ha like god effekt som gå til psykolog eller psykiater. Men det er en fordel å få veiledning fra en behandler samtidig som man bruker ressurser på nett.

– Kunnskapene våre tyder på at det er de veiledede selvhjelpsverktøyene som virker best, sier Mehlum.

NSSF har vært med på å utvikle et selvhjelpsverktøy på nett som du kan få tilgang til gjennom fastlegen eller annen behandler. Flere sykehus tilbyr også veiledet internettbehandling, såkalt eBehandling.

Hvis du er veldig langt nede kan du ha behov for hjelp til å komme i gang og til å bruke disse verktøyene.

– Da er det viktig å søke hjelp hos fastlegen og senere til psykisk helsehjelp, sier Mehlum.

Snakk om det

Lenge skjulte Yasin hvordan han egentlig hadde det. Da han delte de tunge tankene med venner var det mange som ble overrasket, og Yasin ble overveldet over omsorgen han møtte.

Yasin drømmer om å jobbe kreativt og lager blant annet tiktokvideoer med analyse av boksekamper. Foto: Hanna Johre / NRK

At noen ser at du har det vanskelig og spør hvordan det går kan ha veldig stor betydning. Det har Mehlum funnet i forskning på personer som har forsøkt å ta litt eget liv.

– De fleste sier at det ville være avgjørende at noen tar tak i dem og gjør noe for at de kan få hjelp, sier Mehlum.

Et steg om gangen

Veien videre var lang og måte tas steg for steg. Yasin satte seg små realistiske mål og økte utfordringene litt og litt. I begynnelsen var målet å gå til butikken.

Etter hvert økte han gradvis til å gå på trening, og etter som tiden gikk ble han klar til å begynne å studere og reiste på til utlandet.

For å få det bedre mentalt satte Yasin små delmål for seg selv. Foto: Hanna Johre / NRK

– Det handlet om å få til en snøballeffekt. Når jeg hadde fått til noe lite, så kunne jeg prøve noe litt større neste gang, sier Yasin.

Råd til deg som er bekymret for noen Våg å bry deg! Det kan være vanskelig og ubehagelig å snakke om selvmordstanker, men det er ikke farlig. Tvert imot, det å snakke om selvmordstanker kan redde liv. Hva gjør deg bekymret? Du kan ha grunn til bekymring, hvis den du er urolig for: trekker seg unna sosial kontakt og er mye alene

er mer irritabel og rastløs, og har vansker med å sitte i ro

drikker mer alkohol eller bruker mer rusmidler enn vanlig

har det vondt fysisk eller psykisk

virker trist og nedfor, og har virket nedstemt over tid

har mistet håpet på fremtiden

sier at livet ikke er verdt å leve

snakker om å være en belastning og verdiløs

er mer opptatt av døden enn vanlig

fokuserer mye på økonomiske forpliktelser, som forsikringer, testament eller lån Hva gjør du hvis du tror noen har selvmordstanker? Våg å bry deg!

Personer med selvmordstanker kan oppleve at alt virker fastlåst, og at det ikke finnes noen løsninger for å endre dette. De kan bekymre seg for at de er en belastning for andre og mange deler derfor ikke tankene sine.

Personer med selvmordstanker kan oppleve at alt virker fastlåst, og at det ikke finnes noen løsninger for å endre dette. De kan bekymre seg for at de er en belastning for andre og mange deler derfor ikke tankene sine. Spør direkte

Prøv å være direkte og tydelig uten å klandre eller dømme. Vis at du bryr deg og er bekymret, ikke vær redd for å si noe feil, og prøv å lytte mer enn du snakker.

Prøv å være direkte og tydelig uten å klandre eller dømme. Vis at du bryr deg og er bekymret, ikke vær redd for å si noe feil, og prøv å lytte mer enn du snakker. Lytt og vær åpen

Å lytte, tørre å snakke og vise støtte kan virke beskyttende. At andre hører og ser kan redde liv.

Å lytte, tørre å snakke og vise støtte kan virke beskyttende. At andre hører og ser kan redde liv. Søk hjelp ved behov

Les mer om hvem du kan kontakte her Tips til hva du kan si Er du bekymret for noen, si det til vedkommende på en konkret og tydelig måte. Her er noen forslag til hvordan du kan spørre direkte: Du sier du er lei av alt. Er det sånn at du har tenkt å ta livet ditt?

Jeg er bekymret for deg, det virker som om du har det veldig vanskelig. Er det så ille at du har tenkt tanken på å ta livet ditt?

Tenker du på selvmord av og til?

Jeg sier dette fordi jeg bryr meg om deg – har du tanker om selvmord? Hva gjør du hvis noen forteller at de har selvmordstanker? Ta selvmordstanker på alvor

Det viktigste du kan gjøre er å være til stede, å lytte, vise omsorg og bidra til å finne rett hjelp.

Det viktigste du kan gjøre er å være til stede, å lytte, vise omsorg og bidra til å finne rett hjelp. Lytt og vær åpen

La personen få dele tankene sine med deg uten å avbryte for mye.

La personen få dele tankene sine med deg uten å avbryte for mye. Vær til stede og gi støtte

Det viktig at du ikke er dømmende, men viser tålmodighet, omsorg og støtte.

Det viktig at du ikke er dømmende, men viser tålmodighet, omsorg og støtte. Vis at du forstår

Si at du forstår at situasjonen personen er i er vanskelig og smertefull, men at selvmord ikke er løsningen.

Søk hjelp

Si at du forstår at situasjonen personen er i er vanskelig og smertefull, men at selvmord ikke er løsningen. Motiver til å oppsøke profesjonell hjelp, og bidra aktivt til å skaffe slik hjelp.

Mer informasjon Les mer om hva du kan gjøre på helsenorge.no

– Løft tungt så føler du deg bedre

Fysisk aktivitet har alltid vært viktig for Yasin, og det var viktig i veien ut av depresjonen. Han får støtte fra forskningen. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet har effekt på psykiske plager, både som behandling og forebygging.

– Det er rart at det kan være så enkelt, sånn, huleboersk nesten, bare løft tungt, så føler du deg bedre, ler Yasin.

Løp for selvmordsforebygging

Nå som han har det bedre mentalt ønsker han å hjelpe andre som sliter.

I mai i år løp Yasin 52 kilometer med en spleis til inntekt for Ung Samtale. De er et lavterskeltilbud for personer som trenger å snakke med noen.

Yasin hadde ikke løpt mye i forkant og løpet ble en veldig metaforisk opplevelse.

– Hodet sier «det er helt greit om du gir opp», men jeg hadde bestemt meg for å fullføre, sier han.

Han kom haltende i mål en og en halv time etter at mållinjen var stengt og funksjonærene hadde gått hjem. Men han var fornøyd med å ha fullført og ser på det som et symbol på hvor langt han har kommet.

Snakk om det

Livet er ikke rosenrødt, og vonde følelser kan komme tilbake. Men Yasin har lært deg å gjenkjenne tankemønstrene og vet hvordan han kan takle dem bedre.

Å opprettholde gode rutiner for trening hjelper han mye i hverdagen. I tillegg har han blitt bedre på å dele med andre hvordan han føler seg.

Yasin håper hans historie kan hjelpe andre å finne håp. Foto: Hanna Johre / NRK

– Jeg husker følelsen av at jeg tenkte at ingen vil bry seg. Men det stemmer jo ikke, det er jo alltid noen som bryr seg om hvordan du har det, sier han.