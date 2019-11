– Hvis dette er et eksempel på hvordan vi skal gå videre så er jeg bekymret. Jeg mener KrF bør se det store handlingsrommet som ligger i sentrum av norsk politikk, sier gruppeleder for Trondheim KrF, Geirmund Lykke.

Han sitter i bystyret i Trondheim hvor han samarbeider med de rødgrønne partiene. Lykke er overrasket over at partileder Kjell Ingolf Ropstad lister opp miljøbevegelsen som en av ideologiene som truer menneskeverdet.

Selv mener han det ikke er miljøbevegelsen som fortjener mest oppmerksomhet, men peker heller på partiets samarbeidspartnere i regjering.

– Jeg må innrømme at jeg var overrasket over at ikke liberalisme og den frihetsbølgen som har fulgt i kjølvannet av den, og betydningen det har for de svakeste i samfunnet ikke fikk noe oppmerksomhet i denne sammenhengen, sier han.

– Du tenker på Frp og Venstre?

– Ja, det er jo særlig i de to partiene at det liberalistiske tankegodset har slått rot. Da tenker jeg på temaer som aktiv dødshjelp, en del av ruspolitikken, holdninger til sexkjøpsloven. Temaer som er politisk omstridt og hvor det er et klart skille mot KrF.

– Vrøvl

Utspillet fra Ropstad om at det kristne menneskesynet er under angrep fra miljøbevegelsen, og at deler av bevegelsen likestiller mennesker med dyr, kom under talen hans til KrFs landsstyre fredag.

– Den grønne bevegelsen har bidratt med enormt mye bra, men deler av den grønne bevegelsen i Europa kommer med et farlig tankegods med på kjøpet: En total avvisning av tanken om at mennesket er skapt med iboende egenverdi, sa han i talen.

Onsdag morgen gjestet Ropstad politisk kvarter hvor han gjentok sitt synspunkt. Der møtte han nasjonal talsperson i MDG og stortingsrepresentant Une Bastholm.

– Har du hørt sånt vrøvl? Ropstad påstår at vi likestiller dyr med mennesker. Det har ingen rot i sannheten, sa hun.

Etter det har ikke kritikken latt vente på seg. Onsdag kveld sa Ropstad at han står for utspillet. Om kritikken fra sine egne partifeller har han følgende å si:

– I KrF skal vi ha takhøyde for ulike meninger, og jeg advarer mot alle forslag om aktiv dødshjelp uansett hvilket parti det kommer fra. Det er en viktig verdisak for KrF og vi skal stå opp for menneskeverdet.

Selbekk: – Kan slå positivt ut

En av dem som ble imponert over Ropstads utspill er Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. I Politisk kvarter torsdag sier han at man nå ser konturene av en mye mer «offensiv, tydelig og konfronterende» KRF-leder.

– Å kritisere miljøbevegelsen reiser en debatt om bevegelsens verdier. Det tror jeg er noe som vekker gjenkjennelse og engasjement langt utover KrFs grense, sier Selbekk.

Han sier miljøbevegelsen er populær, men også omstridt, og tror mange synes det er greit at bevegelsen som, ifølge ham, har fått mye makt, blir utsatt for et kritisk blikk.

– Om Ropstad kan være den som reiser debatten, så kan det slå positivt ut, selv om mange også blir sinte, sier Selbekk.

Kaller utspillet en «avsporing»

Lykke er positiv til at Ropstad tar tak i den ideologiske debatten rundt menneskeverdet, men mener han ikke kan unngå temaer der regjeringspartiene er uenige.

– Jeg mener i en landsstyretale så må partilederen ha hovedfokus på hva som er KrFs syn og hva som er de politiske utfordringene sett fra vårt partis side. Da kan man ikke la være å ta tak i temaer som også er belastende internt i regjeringen.

KrF-politiker Simen Bondevik retter også kritikk mot Ropstads omtale av miljøbevegelsen, og kaller det en avsporing.

KrF-politiker Simen Bondevik. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Jeg mener at MDG som parti har tatt et oppgjør med de holdningene som Ropstad kritiserer, og at det ikke er et problem her i Norge. Derfor mener jeg det blir en avsporing fordi MDG ikke har de holdningene i sitt parti, og så mener jeg det blir en feil konfliktlinje å dra opp mot MDG, sier han.

– Hva tenker du om utspillet fra Ropstad?

– Jeg tenker jo først og fremst at jeg regner meg selv som en del av miljøbevegelsen og klimaopprøret, og mener hverken den eller MDG som parti har noe problematisk menneskesyn, sier han og legger til:

– Og så tenker jeg at mange som tar kampen for klima, miljø og naturvern gjør det nettopp fordi man vil verne om menneskeverdet. Og så er det heller ikke slik at kampen for menneskeverd utelukker på noen måte solidaritet med dyr.