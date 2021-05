Overrasket over at ikke flere har saksøkt staten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hytteeierne vant frem i forrige runde. Oslo tingrett ga dem medhold i at krav om karantene er for dårlig begrunnet og dermed ugyldig. Staten anket saken samme dag.

– Staten tapte i tingretten, men vant likevel, for hytteeierne fikk jo ikke mer tilgang til hyttene, sier professor i jus ved Universitetet i Bergen, Eirik Holmøyvik.

Eirik Holmøyvik mener hytteeierne gjør samfunnet en tjeneste ved å saksøke staten. Foto: Kim E. Andreassen / UiB

Han sier denne saken er unik, og er overrasket over at ikke flere som har ment tiltakene er for strenge ikke har saksøkt staten.

– Det er helt naturlig at så strenge restriksjoner blir prøvd for domstolene.

Han sikter til at tiltakene ofte blir til på korte frister, og selv om de ikke nødvendigvis er ulovlige å innføre, så kan det prøves for retten.

– Grunnen til at vi har domstoler er jo nettopp for å føre den typen kontroll, sier han.

Hyttesøksmålet: Dette handler saken om Foto: Privat Ekspandér faktaboks Over 12.400 nordmenn har hytter i Sverige

Seks av dem står som formelle saksøkere mot staten, men over 1000 personer støtter søksmålet

I dag kan man reise over grensen på dagsturer for å gjøre nødvendig vedlikehold, og komme tilbake uten å gå i karantene

Man må ta en covid-test både inn og ut av Sverige

Dersom man er over et døgn i Sverige må man i karantene når man krysser grensa tilbake til Norge.

Saksøkerne mener statens begrunnelse for å kreve karantene ikke er god nok.

De foreslår selv at de kan få forbud mot å ha nærkontakt med andre når de er i Sverige, og ha krav om å kjøre egen transport til og fra

Handler om alle smitteverntiltakene

Holmøyvik tror saken kan ende i Høyesterett. Det tror også førsteamanuensis i jus ved Høgskolen i Molde, Morten Walløe Tvedt. Han er også leder i Molde Rødt.

Tvedt sier saken ikke bare handler om hytteturer.

– Hvis domstolene ikke får grunnlag for å prøve om regjeringen bryter loven, hvem skal passe på demokratiet da?, spør Morten Walløe Tvedt. Foto: Gilucci augusto / Gilucci augusto

– Vi har stått i veldig inngripende tiltak over lang tid, og hvert tiltak må begrunnes. Departementet må vurdere om hvert tiltak er nødvendig og om det er forholdsmessig, sier Tvedt.

Han forklarer at regjeringen må begrunne tiltakene på en slik måte at domstolen kan etterprøve om tiltakene er lovlige.

Han mener både karantenehotell og nedstenginger kan prøves for retten.

– Det kan godt tenkes saken med hytteeierne er forholdsmessig, men karanteneplikten for denne gruppen er ikke begrunnet fra statens side. Da er det gjort en feil som kan begrunne at forskriften er ugyldig, sier Tvedt.

Har ikke tatt hensyn til hytteeierne spesielt

I lagmannsretten tirsdag møtte både helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

Tvedt har fulgt rettssaken digitalt.

– Jeg synes det er veldig interessant å høre Camilla Stoltenberg si at de ikke har vurdert situasjonen for hytteeierne spesielt. Fordi det er et krav etter smittevernloven 1–5 og menneskerettighetene, sier han.

– Men kan man ta hensyn til enhver gruppe?

– Det er ikke et krav om at grupper skal vurderes individuelt, og det er det staten bygger sin sak på: at staten må se helheten. Det må de selvfølgelig, men poenget her er at hvert tiltak må begrunnes individuelt om det er nødvendig og forholdsmessig, sier Tvedt.

Sier de har ofret mye

Maja Viktoria Spigseth Vestad skriver masteroppgave om hytteforbudet, og har fulgt saken med hytteeierne i Sverige tett.

Maja Viktoria Spigseth Vestad er vitenskapelig assistent ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Foto: Universitetet i Oslo

– Hvis hytteeierne taper vil det nok øke denne gruppa sin opplevelse av å ikke bli tatt på alvor, sier hun.

Les også: Fekk museinvasjon og vasslekkasje på hytta han ikkje får bruke

Hun sier hytteeierne opplever å ha ofret mye for å kunne ta vare på boligene sine.

Dette er en av hyttene en av saksøkerne ønsker å besøke uten å havne i karantene i Norge. Foto: Privat

I lagmannsretten forteller flere av dem om økonomiske utfordringer med karanteneplikten, og at et døgn til reising og vedlikehold ikke er nok.

– Får nok ikke tilgang til hyttene i sommer

Regjeringsadvokat Ida Thue har tidligere sagt at denne saken kan føre til at flere vil søke unntak fra karantenereglene.

– Vinner hytteeierne kan det nok bli flere søksmål, og styresmaktene må være mer forsiktige når de pålegger restriksjoner, sier Holmøyvik.

Uansett utfall i lagmannsretten, tror han ikke det blir fritt fram for hytteeierne i sommer. Det vil ta noe tid før saken går i Høyesterett om den blir anket.

Takk for at du har lest helt hit. I tillegg til å følge saken om hytteeierne i Sverige, har jeg skrevet om temaer som livmorhalskreft, karantenehotell og skillsmissetall. Har du tips til hva min neste sak kan handle om? Send meg gjerne en e-post.