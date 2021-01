Tre personer ble lørdag ettermiddag tatt i et snøskred på Jan Mayen da de var ute på skitur.

To av dem, en kvinne i 50-årene og en mann i 30-årene, omkom.

Alle tre jobbet som sivile ansatte på Forsvarets stasjonsbase to kilometer unna.

Bjørg Katrine Batalden (57) fra Florø i Vestland jobbet som avdelingssykepleier og skulle være på Jan Mayen et halvt år.

NRK har vært i kontakt med familien hennes og går ut med navnet i samråd med dem. Firdaposten var først ute.

OMKOM: Bjørg Batalden (50) frå Florø var ein av dei to som omkom i skredulykka på Jan Mayen laurdag. Foto: Liv Standal / Firdaposten

Batalden jobbet til vanlig som spesialsykepleier på sentralsykehuset i Førde.

I et intervju med Firdaposten i oktober fortalte hun at hun tok jobben på Jan Mayen for å komme seg litt ut av komfortsonen.

Kontrasten var stor fra å ha mange kolleger rundt seg til å være alene med ansvaret for helsa til alle på stasjonen.

Batalden fortalte også at det var strenge regler for å gi seg ut på tur på egen hånd.

Begravd i to timer

Tredjemann som var med på turen lørdag, overlevde.

TRAUMATISK: Kommunikasjonssjef Knut Grandhagen i Cyberforsvaret sier at skredulykken har preget det lille øysamfunnet Jan Mayen. Foto: OLE MARTIN SPONBERG / NRK

– Det som er blitt sagt, og som står i driftsjournalen vår, er at han var begravd i nærmere to timer. Så tok han seg tilbake til stasjonen og fikk varslet, sier kommunikasjonssjef Knut Grandhagen i Cyberforsvaret til NRK.

Personellet på stasjonen tok seg deretter opp til skredområdet, hvor de fant de to savnede. Livreddende førstehjelp ble satt i gang, men livene stod ikke til å redde.

De tre var en del av vinterbesetningen på Jan Mayen, som består av 18 personer. Nå er to av dem borte.

Ulykken har rystet det lille samfunnet på øya, som ligger langt oppe i Norskehavet.

– Det å miste to av sine nærmeste du har bodd med siden september, det er jo svært traumatisk i seg selv, sier Grandhagen.

Får traumehjelp

Mannen som overlevde skredet, kom fra det kun med lettere fysiske skader. Han og resten av besetningen blir nå ivaretatt av helsepersonell og traumeteam digitalt fra fastlandet.

VINTERBESETNING: Besetningen på Jan Mayen består om vinteren av 18 personer. Nå er to av dem borte etter skredulykken lørdag. Foto: Silje Wennesland

Det er fremdeles uklart når de to omkomne kan flys tilbake til fastlandet. Været er ikke optimalt, og dessuten må flystripen klareres.

– Der vi står i øyeblikket ser kanskje mandag ut som mest realistisk å få et fly oppover dit på, sier Grandhagen.

Besetningen reiste alle sammen ut til øya i september, og de skal etter planen være der fram til april. Grandhagen sier det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser ulykken nå får for besetning og kapasitet utover våren.

Statsministeren kondolerer

Forsvarssjefen og forsvarsministeren har gitt sine kondolanser etter skredulykken. Også statsminister Erna Solberg (H) sender sine tanker til pårørende og berørte.

DYP SORG: Statsminister Erna Solberg (H) er blant dem som har sendt sine tanker til de pårørende og berørte i skredulykken. Foto: Cicilie Andersen / NRK

– Det er med dyp sorg jeg har mottatt meldingen om at to ansatte ved Forsvarets stasjon på Jan Mayen lørdag ettermiddag omkom i et snøskred, skriver statsminister Erna Solberg på Twitter.

– Mine tanker går til de pårørende, venner, kollegaer og det tette fellesskapet på Jan Mayen, skriver hun videre.

Kjerneoppdraget til besetningen på Jan Mayen er den norske suverenitetshevdelsen på øya, som har vært i norsk eie i snart 100 år. Blant annet har Meteorologisk institutt en værstasjon der.

Øya ligger langt oppe i Norskehavet, rundt 1.000 kilometer vest for Norge, nord for Island mot Grønlandshavet.