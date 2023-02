Overgangsvinduet er lukket – Chelsea hentet Enzo Fernández for rekordsum

Benfica meldte natt til onsdag at klubben har inngått avtale med Chelsea om salg av Fernández for 121 millioner euro, som er en million mer enn spillerens utkjøpsklausul.

Chelsea har ennå ikke offentliggjort avtalen, men papirene ble levert inn i tide, og legesjekken er bestått. Benfica-trener Roger Schmidt bekreftet også salget etter 2-0-seieren over Arouca tirsdag kveld.

– Det er gjort. Det er del av fotballen, men i dag vil jeg ikke snakke om spillere som ikke lenger er her, sa han.

Ifølge portugisiske SIC flyr Fernández til London onsdag formiddag.

Rekord

Fernández var et av de større navnene under fotball-VM i Qatar. 22-åringen ble tildelt prisen for VMs beste unge spiller og fanget blikket til flere av Europas største klubber. Ivrigst var Chelsea, som etter en hektisk innspurt på overgangsvinduets siste dag fikk overgangen i boks.

Argentinas Enzo Fernández mottok pokalen for beste unge spiller under 21 år etter kampen mellom Argentina og Frankrike i VM i fotball Qatar i desember 2022. Foto: Martin Meissner / AP

Chelsea har ifølge flere medier vært interessert i Fernández hele januar, men har ikke innfridd Benficas pengekrav før nå. Prislappen tilsvarer 106,8 millioner pund. Det er ny overgangsrekord i engelsk fotball.

Dyreste kjøp var Jack Grealish, som kostet Manchester City 100 millioner pund da han kom fra Aston Villa. Største salgssum var 105 millioner pund, som Liverpool innkasserte fra Barcelona for Philippe Coutinho.

1,3 milliarder

London-klubben prøvde lenge å dytte ned prislappen på Fernández, men Benfica var bastant på ikke å selge spilleren for mindre enn utkjøpsklausulen på 120 millioner euro. Det tilsvarer 1,3 milliarder norske kroner.

Tirsdag var klubbene fortsatt uenige om hvor mange avdrag summen skal fordeles på, og hvor mye som skal betales med en gang. Ifølge Sky betaler Chelsea 30 millioner pund umiddelbart, resten i fem avdrag.

Uenigheten forsinket den medisinske testen, som ble gjort i Lisboa, og signeringen av papirene, men det ble levert innen fristen.

Turbulent

Chelsea har hatt en turbulent sesong og ligger foreløpig på 10.-plass i Premier League med 29 poeng på 20 kamper. Lysten på å bedre posisjonen har den nybakte Chelsea-eieren Todd Boehly bladd opp milliarder.

Med kjøpet har Chelsea brukt 288 millioner pund i dette overgangsvinduet, ifølge Transfermarkt. Klubben brukte 292 millioner i sommervinduet i fjor.

Fernández er Graham Potters åttende signering som Chelsea-manager etter at han fikk jobben i september i fjor. Klubben har brukt nesten 7 milliarder norske kroner siden i fjor sommer. Tidligere i januar ble ukrainske Mykhailo Mudryk hentet for en sum som kan bli til over 700 millioner kroner.

Tidligere har Fernández spilt i hjemlandet Argentina, hvor han spilte for klubbene River Plate og Defensa.