– Skal vi kutte noe mer nå, så må vi skru av strømmen. Det kan vi ikke gjøre.

Det sier Ann Helen Fevang. Hun er strømaksjonist, og har siden i fjor halvert strømforbruket i villaen på 300 kvadratmeter.

– Likevel er strømregningen enda høyere, sier Fevang.

Ann Helen Fevang mener at det er et stort problem at folk ikke forstår hvilke strømavtaler de har. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Samtidig som strømprisene løper løpsk, er det stadig vanskeligere å orientere seg i en jungel av avtaler og begreper for forbrukerne.

I en undersøkelse av Sifo, mente litt under halvparten av respondentene at de hadde spotprisavtale, mens den andre halvparten svarte at de hadde variabel pris, fastpris eller ikke visste.

Sammenlignet med tallene fra Statistisk sentralbyrå viser undersøkelsen at svært mange dermed ikke vet hvilken avtaletype de har.

Strømregningen er vanskelig å skjønne seg på, mener Fevang. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

– Det blir et problem når folk ikke forstår hva slags avtaler de har. Selv når man leser fakturaen er det veldig lite åpenbart hva ting betyr, sier Fevang.

– Du kan ha høyskoleutdanning, men likevel tror jeg de fleste vil slite med å skjønne hva det egentlig betyr, legger hun til.

Noen av funnene i undersøkelsen Ekspandér faktaboks 23 prosent har byttet strømavtale siste 12 måneder.

26 prosent bytter aldri strømavtale.

Pris er hovedgrunnen til å bytte, men det er også mange som blir påvirket av aktiv markedsføring.

Under 40 prosent tror de har strømavtale der prisene settes hver time.

Respondentene mente det var mer å spare på å redusere eget forbruk enn å skifte strømavtale. Forskerne har benyttet spørreundersøkelse og fokusgrupper for å undersøke hvor fleksible forbrukerne er i strømmarkedet. Spørreundersøkelsen hadde 2529 respondenter

– Forstår at folk blir forvirret

Harald Throne-Holst er forsker i Sifo. Han sier at resultatene av undersøkelsen var mer overraskende enn de hadde trodd på forhånd.

– Vår konklusjon er at mange rett og slett ikke vet hvilken strømavtale de har, sier han til NRK.

Sifo-forsker Harald Throne Holst. Foto: Eivind Rohne / images@beyondthei / Oslo Met

– Jeg forstår veldig lett at folk blir forvirret, sier han videre.

I rapporten svarer hele 51 prosent i den mest utsatte gruppen, aleneforeldre bosatt i sør med inntekt på under 500.000, at de har måtte kutte i matforbruket for å ha råd til å betale strømregningen. Totalt er det 19 prosent som svarer det samme.

– Det er helt forferdelig, og det har vi også sett i andre undersøkelser. Flere har dårlig råd i disse dager, sier Throne-Holst.

Standardavtaler på plass

– Vi skal ha strømavtaler som alle kan forstå, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.

Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Nå har de fått på plass en standardavtale for spotpris på strøm.

Denne uken møtte Aasland og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) bransjeorganisasjonen Fornybar Norge, samt Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene energi for å diskutere et forslag til en standard spotprisavtale.

Onsdag kom avtalen på plass. Ifølge Fornybar Norge tilbyr flere av landets største strømleverandører allerede den nye avtalen.

Organisasjonen jobber også med å få på plass avtaler for alle typer strømavtaler som tilbys, opplyser de til NRK.

Selskapene er foreløpig ikke pliktig til å bruke den nye avtalen.

I avtalen vil det eneste som skiller selskapene fra hverandre være hvor stort påslag de har per kilowattime, samt månedsavgiften.

– Dette er et grep som gjør det enklere å være strømkunde i Norge i dag. Det gjør at det blir enklere å sammenlikne tilbud, og det vil skjerpe konkurransen i markedet. Det kommer alle norske strømkunder til gode.

Det sier Toini Løvseth, direktør for marked og produksjon i Fornybar Norge, i en pressemelding.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) møtte Fornybar Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene energi for å diskutere arbeidet som blir gjort i bransjen for å lage en standard spotprisavtale. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dette vil gjøre det mye enklere for strømkunder å sammenligne avtalene, mener Aasland.

– Det er et virvar av ulike strømavtaler, og det er utrolig komplisert å forholde seg til alle avtalene som foreligger. Én standard avtale i samtlige selskaper vil gjøre det mye enklere for kundene, sier han.