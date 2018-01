Over 800 klager på snømåking i Oslo siden mandag

Flere av klagene kan skyldes avvik fra kontrakten fra de private selskapene som utfører brøytejobben for Oslo kommune. Nå vurdere bymiljøetaten bøter til firmaene.

Oslo kommune har fått mange klager og undersøker om dette er avvik fra kontrakten med de private brøyteselskapene, sier seksjonssjef Joakim Hjertum. Foto: Dang Trinh / NRK

– Vi har fått veldig mange avvik og da må vi ut og se om det skyldes avvik fra kontrakt eller avvik på grunn av snøen, sier Joakim Hjertum, seksjonsleder i veiforvaltningen i bymiljøetaten i Oslo kommune.

Fram til onsdag kl. 12 har det kommet over 800 klager siden mandag på dårlig brøyting, manglende strøing og behov for bortkjøring av snø.

Snøen skaper trøbbel for søppeltømmere Du trenger javascript for å se video.

– Det er veier som ikke er brøytet, veier som er glemt, eller bussholdeplass og leskur som er fylt igjen med snø, sier Hjertum om klagene som har kommet inn.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

De private selskapene risikerer bøter på mellom 5000 kroner og 20.000 kroner hvis det skyldes avvik fra kontrakten.

– I løpet av dagen i dag blir dette vurderte og de første bøtene kan bli sendt ut i løpet av morgendagen, sier Hjertum.

Rekordmange meldinger i år

Så langt i år har det kommet inn 3700 klager på snøbrøyting fra publikum i løpet av vintersesongen. Sist gang Oslo opplevde mye snø var i vintersesongen 2012/2013, da kom det inn totalt 1852 klager.

– Folk har store forventninger til tjenesteleveransen til kommunene og tenker at det skal ikke være sånn at terskelen for å melde inn noe er mye lavere, sier Hjertum om hvorfor klagene har doblet seg siden 2012/2013 sesongen.

Mandag kom det inn 249 klager, tirsdag 390 og fram til kl. 12 i dag 166 klager fra publikum. Hjertum sier det var som forventet at det kom mange klager når det var et stort snøfall.

– Har dere ikke vært flink nok?

– Man forventer at når vi sier at vi kommer og brøyter så forventer man at vi tar vekk snøen, men det er ikke de vi mener. Da dytter vi snøen inn til siden av veien, og så kommer vi senere og fjerner snøen, sier Hjertum.