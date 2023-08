Over 1200 evakuert etter «Hans»: – En krisesituasjon

I denne saken kan du lese om

Ekstremværet «Hans» skal ifølge Meteorologene fortsette utover onsdag.

Bygninger og infrastruktur er ødelagt, og mange personer er evakuert de siste dagene.

Fylkesordfører Aud Hove i Innlandet frykter liv kan gå tapt.

– Vi er i en krisesituasjon av nasjonale dimensjoner. Folk er isolert i flere lokalsamfunn og nødetatene risikerer å ikke komme fram til folk som trenger hjelp. Nå trenger vi hjelp fra storsamfunnet. Dagen i dag er avgjørende for om dette kommer til å gå bra, eller ikke, sier Hove i en pressemelding.

Så mange er blitt nødt til å evakuere som følge av «Hans»:

Innlandet: 600

Lillestrøm: 100

Jevnaker: 22

Hol: 265

Flå: 15

Nesbyen: 150–200

Gol: 21

Ullensvang: 4

Ål: 100 husstander, flere hundre personer

Det er usikkert nøyaktig hvor mange mennesker som er evakuert i Ål, men det er altså snakk om 100 husstander.

Kommunikasjonsrådgiver Liv Asta Ødegaard hos Statsforvalteren presiserer at tallene er noe usikre fordi det kan være noen som har evakuert seg selv og ikke meldt ifra til myndighetene, skriver NTB.

Fylkesordfører Hove sier situasjonen er langt fra over.

– Folk har stått i denne situasjonen i flere døgn, og problemene er langt fra over. Det er mange frivillige som trår til og stiller opp med maskiner og egne krefter for å hjelpe til med å rydde opp etter ras og få evakuert folk. Men dette klarer vi ikke selv. Staten må inn og hjelpe til å håndtere den akutte situasjonen, sier Hove.

Fylkesordfører Aud Hove i Innlandet frykter liv kan gå tapt. Foto: Innlandet fylkeskommune

Innlandet har opplevd at situasjonen har blitt verre i løpet av natt til onsdag, skriver fylket i pressemeldingen.

15 av NVE sine målestasjoner viser nå nivåer på 50-årsflom.

Hydrolog i flomvarsling i NVE, Elise Trondsen, forteller at 50-årsflom er noe de bruker som en indikasjon på at det er en stor flom.

– Noen steder er ikke 50-årsflom noe problem, andre steder er det et stort problem. At vi nå ser det flere steder viser totalt sett at situasjonen er en sjelden hendelse, sier Trondsen.

– Dette er noe som skjer sjeldent statistisk sett. I noen elver har man aldri mål så høyt som nå, og noen av de målestasjonen har gjort målinger bortimot 100 år, og noen opp mot 50.

Det er store vannmengder i flere vassdrag. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Trondsen forteller at det er størst flomfare i Drammensvassdraget, men at vannstanden også stiger andre steder i Norge – til tross for at nedbøren har avtatt noe.

– Selv om det har sluttet å regne, vil det fortsatt ta tid å flytte vannet gjennom elva, og derfor vil økningen komme de neste dagene.

– Nedbøren ligger ved Drammensvassdraget, så det er det vi er mest bekymret for. Det stiger også i Gudbrandsdalslågen og Glomma, hvor det er uvanlig å ha så høy vannstand nå i august.

Braskereidfoss kraftverk ved Glomma har fått store vannskader av «Hans». I 6:30-tiden onsdag stanset aggregatene på grunn av en nettfeil.

Ved stopp skal flomluker åpnes automatisk for å ta unna den økte vannmengden i elveløpet. Det skjedde ikke i dette tilfellet. Årsaken er ikke avklart. Politiet har sperret av området.

– Deler av stasjonen ligger under vann og vannet stiger, så det er krise. Det er vanskelig å få opp alle slusene, og det renner over her snart, sier utrykningsleder i Våler brann- og redningsvesen, Kjell Ivar Berget til avisa Østlendingen.

Kraftverket ligger om lag 3 mil sør for Elverum i Våler kommune i Innlandet og består at to relativt store turbiner og dam med flomluker.

Det er særlig jordskred og flomfare som gjør at folk må evakuere.

Dette gjelder særlig Bagn i Valdres og Sel i Gudbrandsdalen, opplyser politiet i Innlandet.

I Bagn i Valdres gikk det tirsdag et jordskred som tok hus. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

15 husstander ble natt til onsdag evakuert i Sel.

Totalt er det meldt om 16 jordras, seks flommer og 12 naturskader gjennom natten, ifølge politiet.

«Hans» gjør også store inngrep i trafikken.

Onsdag morgen er storveiene E6 og riksvei 3 stengt. Det gjør at det er stopp i biltrafikken mellom Oslo og Trondheim.

Vegtrafikksentralen råder folk til å bli hjemme, og ikke prøve å reise mellom Trondheim og Oslo

– I dag er ingen god dag å reise mellom Oslo og Trondheim, sier Mette Brunes, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen til NRK.

Her kan du se NRKs store oversikt over trafikken under «Hans»:

Rettelse: I en tidligere utgave av artikkelen stod det at over 2000 var evakuert, blant annet rundt 1000 i Ringerike. Statsforvalteren har trukket dette tallet, og sier nå at det foreløpig ikke er iverksatt evakuering i Ringerike.