Østlandets største slakteri skåldet gris som kan ha vært i live

Mattilsynet varsler nå et gebyr på 23.000 kroner til slakteriet Furuseth AS for brudd på dyrevelferdsloven.

– Vi fant ved vårt tilsyn en gris som vi så tegn på at ikke var godt nok avblødd, forteller Eirin Helland, fungerende seksjonssjef for slakteri i Mattilsynet, avdeling Romerike.

Hun viser frem et bilde av en slaktet gris hengende opp ned etter at den har blitt skåldet. På bildet ser man at det er veldig mye blod igjen både utvendig og innvendig.

Slik skal det ikke være.

Før en gris blir skåldet, altså puttet i glovarmt vann for at skinnet skal løsne fra kjøttet, plikter blant annet slakteriet å påse at grisen er død.

Det skjer ved at grisen blir bedøvet med CO₂-gass, deretter hengt opp, stukket og avblødd. Da er grisen bedøvet frem til døden inntrer.

Kan ha blitt skåldet levende

Men 2. juli i år oppdaget Mattilsynet en slaktet gris som var skåldet uten noen tegn til stikksår.

Eirin Helland i Mattilsynet forteller at hun aldri har opplevd at en gris ikke har blitt avlivet slik den skal før den har blitt skåldet. Foto: Vegard Venli / NRK

«Den aktuelle grisen vi fikk til kjøttkontroll 2. juli 2019 ble ikke avblødd straks etter bedøving og dermed ikke avlivet på forsvarlig måte», skriver Mattilsynet i varselet om gebyr til slakteriet.

Videre i rapporten står det:

«Den aktuelle grisen kan derfor ha våknet opp fra bedøvelsen og vært bevisst under skålding. Dersom dette har skjedd, vil lidelsen for grisen ha vært veldig stor.»

Mattilsynet kontrollerer alle griser både før og etter slakting, og det var i forbindelse med en slik kontroll at de kom over grisen som ikke hadde forblødd slik den skulle.

– Da vi tok den til side fant vi heller ikke et stikksår som viser at grisen var avblødd, sier Helland.

Dersom en gris ikke blir avblødd etter bedøving er den ikke faglig sett avlivet. Da kan den i verste fall også være ved bevissthet under skålding.

– Vi kan ikke utelukke at grisen var i live da den ble skåldet. Noen griser dør av CO₂-bedøvingen, men ikke alle, sier Helland.

– Vi ser alvorlig på saken og reagerer med de tiltakene vi mener er nødvendige for å sikre dyrevelferden.

– Ikke sett noe lignende før

Mattilsynet konkluderer med at slakteriet trolig opptrådte grovt uaktsomt:

Mattilsynet så at det var mye blod på slakteskrottet etter at skålding. Hadde grisen blitt avlivet slik den skal, ville det ha vært mye mindre blod på grunn av avblødning. Foto: Mattilsynet Romerike

«Det er ikke vanskelig å se om det er stikksår eller renner blod fra en opphengt gris. Når en gris blir sendt til skålding uten stikking er det et brudd på § 12 i dyrevelferdsloven».

– Har dere sett noe slikt før under deres kontroller?

– Jeg har ikke sett et slikt tilfelle før. Derfor er hendelsen alvorlig, sier Helland.

Hendelsen 2. juli er ikke det eneste avviket Mattilsynet oppdaget under kontroll på Slakteriet Furuseth den siste tiden. Under kontroller 6. mai og 11. juni avdekket Mattilsynet også «tilfeller av dårlig avblødd gris».

Mattilsynet mener dette viser at slakteriet «ikke har fungerende rutiner som sikrer kontroll av stikkekvalitet og at dyret faktisk er dødt før videre slaktebehandling».

Vil ikke kommentere

– Hvis det er så alvorlig, hvorfor gir Mattilsynet en bot på «bare» 23.000 kroner?

– Vi fulgte våre retningslinjer i samsvar med våre jurister da vi bestemte hvor stort gebyret skal være, sier Helland.

– Vurderte dere å politianmelde hendelsen?

– Vi har foreløpig ikke vurdert det. Men vi vil kunne bruke sterkere virkemiddel hvis vi ser gjentakelse.

NRK har vært i kontakt med eier og daglig leder av Furuseth AS, Harald Furuseth. Han bestrider ikke innholdet i Mattilsynets vedtak, men ønsker ikke å stille til intervju. Han avviser også NRKs forespørsel om å få besøke slakteriet. Furuseth er styremedlem i Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund.

Slakteriet Furuseth lever mye kjøtt til Nordfjord og Rema 1000. Foto: Vegard Venli / NRK

Leverer til Rema

Furuseth er Østlandets største slakteri, og har en årlig produksjon på 15.000 tonn kjøtt. I snitt pakkes det og leveres vi 80 europaller med kjøttvarer hver dag, hvorav Nordfjord og Rema 1000 står for hoveddelen, ifølge hva selskapet opplyste i et intervju med fagbladet Logistikk & Ledelse.

NRK har spurt Rema 1000 om det er akseptabelt at deres kunder kan få kjøpt grisekjøtt av kjeden fra gris som i verste fall kan ha blitt skåldet i levende live.

– God dyrevelferd er en forutsetning for å levere varer til Rema 1000. Forholdene NRK presenterer tar vi sterk avstand fra, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Mette Fossum.

Hun sier videre at dette er nye opplysninger for Rema 1000, og at de nå følger tett opp med leverandøren for å sikre at slikt ikke skjer igjen.

– Den aktuelle bedriften er underleverandør til en av våre leverandører, og vi følger opp tett fremover at alle som leverer svinekjøtt til oss, direkte eller indirekte, tilfredsstiller våre krav til velferd for dyrene, sier Fossum.