Hvem drømmer vel ikke om å våkne opp på julaften og se utover hvitkledde tak, snø som daler og deilig hvit julestemning så langt øyet kan se? Dessverre krymper antall vinterdager i Norge sakte, men sikkert, nedover. Klimaendringer gjør at vi har langt færre dager med vintertemperaturer nå enn vi hadde for 30 år siden. Dette gjelder også snø på julaften. Så kan det alltids hende at du har værgudene på din side i år og våkner opp til snø, men for mange andre her til lands vil nok julen kanskje være våt. Du trenger javascript for å se video.