Oslopolitiet etterlyser dronepilot

I 19-tiden fredag kveld ble en drone observert på rundt 6000 fots høyde, skriver Oslopolitiet på Twitter.

Dronen skal være observert fra et passasjerfly i luftrommet over Skøyen på Oslos vestkant, opplyser operasjonsleder Tor Grøttum i Oslopolitiet til NRK.

– Vi fikk melding fra Avinor om at det var observert en drone som kom i konflikt med en SAS-maskin på vei til Gardermoen. Dronen var observert på rundt 6000 fots høyde, sier Grøttum.

Nå leter politiet etter føreren av dronen.

– Vi har sendt en patrulje til området for å sjekke. Avinor opplyser til oss at det skal være i nærheten av Skøyen, men det er litt som å lete etter nåla i høystakken, som nå etterlyser tips fra publikum.

Reglene for bruk av droner, som ble innført fra 1. januar 2016, forbyr droner høyere enn 120 meter over bakken eller vannet. I tillegg er det en generell flyforbudssone over det sentrale Oslo som strekker seg nesten helt til Skøyen.

Grøttum sier politiet ser svært alvorlig på saken.

– Det er farlig når et fly i den høyden kommer i konflikt eller i verste fall kolliderer med en drone. Vi ser veldig alvorlig på at droner blir sendt opp i denne høyden, og kan komme i konflikt med flymaskiner.